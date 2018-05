Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 maggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

NAPOLI, DE LAURENTIIS: “SARRI, TEMPO SCADUTO”. GENOA, PERIN: “MI GIOCHERÒ IL POSTO OVUNQUE ANDRÒ”. E BALLARDINI CHIEDE RINFORZI. MILAN, VIVA L’IDEA CALLEJON. E LA ROMA PREPARA IL RINNOVO PER ALISSON - “Tempo scaduto, ogni volta mi rimanda all’agente”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis non le manda a dire al suo allenatore Maurizio Sarri al termine dell’ultima partita di campionato. Situazione in evoluzione e da monitorare. Il Napoli può cambiare allenatore. E Intanto Sarri fa sapere che dovrà parlarne con la famiglia. In ogni caso “Napoli mi rimarrà nel cuore”, ha detto l’allenatore azzurro.

Pronto già a salutare la sua squadra invece Mattia Perin. Il portiere lascerà il Genoa. Potrebbe andare proprio al Napoli, anche se lo tiene d’occhio pure la Juve. Seppure non in maniera del tutto decisa. “Mi giocherò il posto ovunque andrò”, le parole di Perin. E intanto Davide Ballardini chiede rinforzi, esattamente “quattro-cinque giocatori”. Si muove pure il Milan, che andrò alla ricerca di “calciatori esperti”. C’è l’idea Callejon. Una possibilità che può diventare concreta. Lavori in corso. Piace sempre pure Andrea Belotti del Torino. Al momento non sono state riaperte trattative tra i granata e il Milan. E Mazzarri fa sapere che dipenderà anche dalle motivazioni del calciatore. Lavora anche la Roma. Pronto, praticamente fatto, il rinnovo per Alisson. Sul portiere però resta vigile il Real Madrid...

PSG, TUCHEL: “QUI PER VINCERE” E AL KHELAIFI BLINDA NEYMAR. INTANTO EMERY SI RILASSA IN ATTESA DEL FUTURO. VALENCIA, ZAZA VUOLE RESTARE. TOTTENHAM, POSSIBILE RINNOVO PER POCHETTINO - “Sono qui per vincere”. Tuchel si presenta così da nuovo allenatore del Paris Saint Germain. Un PSG che si muoverà sul mercato e sarà grande protagonista. Si ripartirà sicuramente da Neymar. Parola del Presidente Al Khelaifi, che ha blindato il suo attaccante togliendolo dal mercato. Mentre l’ormai ex allenatore della squadra francese fa sapere di voler riposare un po’ in attesa di ripartire. Ha le idee chiare invece Simone Zaza: vuole rimanere al Valencia. Ranieri lascia il Nantes. E intanto il Tottenham lavora fortemente al rinnovo di Pochettino...