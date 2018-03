Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, E' IL MOMENTO DI CUTRONE: DALLA NAZIONALE AL RINNOVO. PERIN VERSO L'ADDIO AL GENOA, L'INTER PENSA AI GIOVANI E LA JUVENTUS POTREBBE SACRIFICARE PJACA. GINTER E KURZAWA OBIETTIVI CONCRETI, MENTRE IL NAPOLI SPRINTA PER GRIMALDO E L'AGENTE DI ALISSON TRANQUILLIZZA LA ROMA

Novità sul futuro di Patrick Cutrone. L'attaccante classe '98 del Milan, riporta Sky Sport, ha raggiunto l'accordo col club rossonero per il prolungamento del contratto. L'attaccante firmerà fino al 2023. Mirabelli intanto avrebbe messo gli occhi su Dani Ceballos, centrocampista di proprietà del Real Madrid, acquistato la scorsa estate dal Betis Siviglia ma che, per ora, non riesce a trovare grosso spazio tra le merengue. I rossoneri per ora non confermano, come spiega Mediaset.

Il ds del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato a RMC Sport del futuro di Mattia Perin: "Perin è tornato ad avere continuità dopo due brutti infortuni. Lo vedo allenarsi tutti i giorni e sto capendo perchè riscuote così tanto interesse. Si è stabilizzato, è maturato ed è diventato padre: è pronto per grandi traguarti. Noi vogliamo tenerlo, ma se proprio dovrà andare via per fare la Champions, spero rimanga in Italia. Può andare alla Roma, o a qualsiasi altra squadra".

Nuove sul mercato dell'Inter, raccontate da Il Corriere dello Sport oggi in edicola: piace molto a Sabatini e Ausilio Lucas Tousart. Il ventenne centrocampista dell'Olympique Lione si sta prendendo i riflettori con una stagione da protagonista in questa annata ed è stato visionato giovedì in occasione della gara di Europa League contro il CSKA Mosca.

Il Valencia ha messo gli occhi su Marko Pjaca, secondo quanto riportato da Superdeporte. L'attaccante della Juventus è in prestito allo Schalke ed è stato seguito nelle ultime sfide dal segretario tecnico Vicente Rodriguez su indicazione del neo dt Pablo Longoria, ex capo scout della proprio dei bianconeri. Oltre a Pjaca, il Valencia ha messo gli occhi anche su Matija Nastasic e thilo Kehrer.

Il Corriere dello Sport rivela che gli scout bianconeri erano in Germania per osservare Matthias Ginter. Classe 1994, difensore centrale del Borussia Monchengladbach, un osservatore bianconero era al Borussia Park per la gara contro l'Hoffenheim. A vent'anni la prima chiamata in Nazionale, titolare fisso della formazione tedesca è un giocatore duttile che piace molto alla dirigenza della Juventus. Piace anche Layvin Kurzawa, terzino classe '92 del Paris Saint-Germain. Acquistato dal Monaco per 25 milioni di euro nel 2015, tra le varie pretendenti ci sarebbe anche la Juventus. Il club di Al-Khelaifi sarebbe pronto a trattare, soprattutto se dovesse lasciare Torino il brasiliano Alex Sandro che, tra le altre, piace proprio al PSG.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è destinato a scatenare una vera e propria asta nel corso della prossima estate. Su di lui è forte l'interesse da parte del Napoli, ma anche l'Inter sarebbe pronta a muoversi per ottenerne il cartellino.

Ze Maria Neis, agente del portiere della Roma Alisson Becker, ha parlato al The Sun del futuro del numero uno brasiliano: "Alisson è sicuramente uno dei migliori portieri al mondo. Ama la Roma al 100%. Firmerà un nuovo contratto? Ora è concentrato soltanto sulla Serie A e sulla Champions League. Abbiamo un bel rapporto con la Roma, non abbiamo parlato di lui con il Liverpool. Ora Alisson pensa soltanto al presente. Non so quanto costerà il suo cartellino, dipende dalla Roma e dal mercato".

Il Napoli ha gli occhi puntati su Grimaldo. Come riporta l'edizione online di Record, quotidiano portoghese, gli azzurri proveranno ad arrivare al giocatore abbassando la clausola rescissoria di 30 milioni presente sul contratto del giocatore del Benfica. Prevista un'offerta da parte del Napoli di 20 mln. Già ad inizio anno Giuntoli aveva provato a bloccare Grimaldo, sondando il terreno direttamente approdando a Lisbona.

ARSENAL, ENNESIMA GRANA RINNOVI: ORA E' RAMSEY A PREOCCUPARE. LIVERPOOL-SALAH, GLI AMMIRATORI CONTINUANO A CRESCERE, I REDS PENSANOA SOBHI. TOTTENHAM SU ZAHA, IL PSG TENTA ALDERWEIRELD, MENTRE MESSI SPINGE PER AVERE ALONSO IN BLAUGRANA

Ander Herrera, centrocampista del Manchester United, potrebbe essere uno dei nomi destinati a lasciare il club inglese al termine della stagione. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, lo spagnolo classe '89 sarebbe tra i possibili partenti qualora Josè Mourinho dovesse restare sulla panchina dei Red Devils. Il tutto, nonostante il rinnovo di contratto fino al 2019 sottoscritto dal giocatore nell'ultimo mese di gennaio. L'ipotesi più probabile - si legge - è quella di un suo ritorno all'Athletic Bilbao. Mohamed Salah ha stregato Liverpool e i Reds sono pronti a guardare di nuovo in Egitto. Come riporta TeamTalk, Klopp avrebbe infatti messo nel mirino il connazionale di Salah Ramadan Sobhi, esterno d'attacco in forza allo Stoke City. Il talento classe 1997 in questa stagione ha fatto vedere buone cose con quattro gol e un assist. Intanto Ryan Sessegnon fa impazzire le big di Premier League. Dopo i rumors sul Tottenham, secondo quanto riporta il Sun anche il Manchester United punta forte sul laterale sinistro del Fulham per la prossima stagione. Mourinho, visto il probabile addio di Luke Shaw, ha infatti in mente un'offerta di 45 milioni di euro per il talento classe 2000. In casa Arsenal tengono banco i rinnovi: la permanenza di Aaron Ramsey è sempre più a rischio. Il centrocampista gallese, in scadenza di contratto a giugno 2019, sarebbe tentato infatti dalle big di Premier League. L'ultima squadra che ha provato a inserirsi nelle trattative per il suo rinnovo coi Gunners è stata il Manchester United di Mourinho. Su una delle altre sponde di Londra, il Tottenham è pronto a chiudere per Wilfried Zaha. Gli Spurs avrebbero già avviato i primi contatti, proponendo ben 45 milioni di euro per il cartellino dell'esterno d'attacco del Crystal Palace. Il classe '92 in questa stagione ha realizzato finora quattro gol e tre assist in 22 presenze.

Dopo l'avventura negativa alla Roma della scorsa stagione, per Thomas Vermaelen adesso può arrivare il rinnovo col Barcellona. Il difensore belga attualmente ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e la dirigenza blaugrana è intenzionata a proporgli nelle prossime settimane un nuovo accordo. Lo riporta Sport. A proposito di blaugrana, Leo Messi spinge per avere Marcos: la stella argentina avrebbe consigliato ai propri dirigenti l'acquisto del laterale del Chelsea, preferito rispetto a David Alaba del Bayern Monaco per rinforzare la corsia sinistra dei blaugrana quest'estate.

Il Paris Saint-Germain al contempo cerca rinforzi dopo l'amara eliminazione in Champions col Real Madrid. Secondo il Daily Telegraph, l'obiettivo principale in difesa sarebbe Toby Alderweireld. Sul forte centrale del Tottenham ci sono però anche Manchester United e Barcellona.