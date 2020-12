Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ITALIA, MANCINI E UN RINNOVO CHE TARDA. JUVENTUS, SU GIROUD C’E’ ANCHE L’OM. MILAN, CONTATTI PER MILENKOVIC. ROMA, RUDIGER PUO’ TORNARE. GENOA, INIZIA LA QUARTA AVVENTURA DI BALLARDINI IN PANCHINA. TORINO, SIRENE DI MERCATO PER SIRIGU

ITALIA

La questione relativa al rinnovo del contratto del CT Mancini tiene banco da diversi mesi in FIGC. Ne ha parlato lo stesso tecnico durante la conferenza stampa di fine anno, tranquillizzando tutti seppur senza stabilire un limite temporale per chiudere l'accordo: "Novità? Non c'è nessun problema".

JUVENTUS

Non ci sono solo le big italiane su Olivier Giroud (Inter, Juventus e Milan). Come riporta oggi Le10Sport, infatti, anche l'Olympique Marsiglia sarebbe pronto a fare calse per riportare il centravanti francese in patria già a gennaio. Il classe '86, dal canto suo, è in scadenza di contratto col Chelsea e cerca un club in cui tornare fin da subito protagonista assoluto, anche in vista di Euro 2021.

Duello Roma-Juventus per il giovane talento a stelle e strisce Bryan Reynolds. Come si legge sulle pagine di Tuttusport, i giallorossi del patron Friedkin si sono mossi concretamente, ma a Torino non si sono rassegnati ed i contatti sono continui. Tuttavia, dopo l'ingaggio di McKennie, i bianconeri non hanno uno slot da extracomunitario a disposizione, per questo per affondare il colpo stanno valutando di operare in sinergia con qualche club di serie A (c'è il Cagliari), un po' come successe nel gennaio 2019 con il Sassuolo per Merih Demiral.

MILAN

Il Milan cerca un rinforzo importante per la difesa di Stefano Pioli e trova conferme la notizia dell'interessamento dei rossoneri per il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic. A breve, forse già nelle prossime ore, potrebbe esserci un summit con il club rossonero e l'entourage del calciatore che è presente a Milano. Fali Ramadani si prepara a vedere il Milan, l'obiettivo è Milenkovic ma si potrebbe parlare anche di Luka Jovic.

INTER

Tornato in estate all'Inter dopo due stagioni in prestito al San Gallo, in Svizzera, il 22enne esterno offensivo dell'Inter Axel Bakayoko potrebbe essere il primo colpo di gennaio della Stella Rossa di Belgrado, squadra che affronterà i cugini del Milan nei 16esimi di finale di Europa League. Stando a quanto da noi raccolto, la trattativa è già ben impostata, ma per il sì definitivo i nerazzurri avrebbero chiesto di inserire nell'accordo anche il 20% di una ipotetica futura cessione.

ROMA

"Non sono soddisfatto". Antonio Rudiger ha voglia di tornare a sentirsi protagonista e lo fa capire chiaramente nell'ultima intervista rilasciata a ZDF. Il centrale ex Roma, pur smentendo pubblicamente le voci che lo vorrebbero alla ricerca di una nuova sistemazione già a gennaio, è un nome caldissimo in vista del prossimo calciomercato invernale. In Italia ci pensano Milan, Roma e Juventus, in Spagna c'è il Barcellona e il tedesco oggi è sicuramente in uscita dal Chelsea.

ATALANTA

Joakim Maehle sarà un giocatore dell'Atalanta. Confermata l'indiscrezione di ieri di TMW, l'intesa è totale tra le parti. L'esterno destro danese, ventitre anni, lascerà il Genk tra pochi giorni. Sarà un nuovo esterno destro della Dea e si giocherà il posto con Hans Hateboer. La società ha definito il contratto del giocatore e lo ha già fatto sapere anche allo spogliatoio. In uscita c'è Cristiano Piccini, adesso, per il quale non mancano le richieste. Al Genk andranno 10 milioni di euro con bonus.

L'avventura di Fabio Depaoli con l'Atalanta potrebbe essere già ai titoli di coda. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX, non è escluso che l'esterno possa rientrare alla Samp già a gennaio. Il suo prestito si concluderebbe a fine stagione, ma Gasperini non si opporrebbe a una partenza anticipata.

FIORENTINA

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica la Fiorentina, in vista del mercato di gennaio, sta cercando un attaccante per risolvere il problema legato al gol. Il nome nuovo per il reparto offensivo sarebbe Divock Origi, attaccante belga di origini keniote di proprietà del Liverpool. Sulle tracce del classe '95 ci sarebbe anche il Wolverhampton.

Nikola Milenkovic a 23 anni ha tagliato un traguardo importante in serie A. Cento volte in campo con la maglia viola e anche un piccolo primato in questa stagione: è stato l’unico ad aver giocato sempre tutte le partite ufficiali fino a questo momento disputate dalla Fiorentina, coppa compresa. Non solo. Nei 1170 minuti il serbo ha segnato anche due pesantissime reti: il primo contro l’Udinese il 25 ottobre in quella che è l’ultima vittoria in campionato della Fiorentina. I grandi club europei lo seguono. All’agenzia dei giocatori che si rifanno a Fali Ramadani pare siano arrivate proposte importanti. Il Tottenham e il Manchester United, oltre al Milan. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e questo è un anno cruciale per il suo futuro e per la permanenza a Firenze. Da parte di entrambi non c’è chiusura alla possibilità di rinnovare, soprattutto in presenza di un progetto serio e credibile a lungo termine. A riportarlo è Il QS-La Nazione.

CAGLIARI

Occhi in Lettonia per gli scout del Cagliari che stanno seguendo con interesse la punta classe 2001 del Metta Raimonds Krollis. Il giovane attaccante mancino, ha recentemente esordito con la propria nazionale ed è seguito anche da diverse altre squadre europee. Anche in Italia ci sono altri club interessati, come Venezia e SPAL, club che lo seguono, come i sardi, per valutarne l'acquisto o a gennaio oppure per la prossima estate.

GENOA

Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Genoa. Poche ore dopo il comunicato dell'esonero di Rolando Maran, il Grifone ha reso noto il nome del nuovo tecnico: "Il Genoa Cfc comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Davide Ballardini. Il tecnico torna al Genoa, dove ha già allenato in tre precedenti esperienze, nel corso delle stagioni 2010/11, 2012/13, 2017/18 e 2018/19".

TORINO

La Roma è alla ricerca di un portiere durante il prossimo mercato di gennaio. Come si legge su Gazzetta.it, l'attuale titolare, Mirante è spesso afflitto da problemi fisici, mentre Pau Lopez dovrebbe essere piazzato a gennaio. In questo caso il nome più gettonato per la porta giallorossa è quella di Salvatore Sirigu, ai ferri corti con il Torino.

Giuseppe Galli, agente dell'esterno del Torino Simone Edera, ha parlato a Calcio Napoli 24 in merito al futuro del suo assistito: "Non vediamo l'ora che inizi il mercato di gennaio, vogliamo trovare una squadra che creda in lui. Quest'anno ha giocato pochissimo e a inizio stagione è stato impiegato fuori ruolo: cercheremo un club che potrà dargli continuità. In passato abbiamo parlato anche con il Napoli, quando era in scadenza di contratto".

UNITED, ARSENAL E LIVERPOOL IN CORSA PER BISSOUMA. REAL MADRID, LA PROSSIMA ESTATE ASSALTO A MBAPPE. BUNDELISGA, ALABA VERSO L’ADDIO. HERTHA, PIATEK SUL MERCATO. PSG, SE PARTE MBAPPE ASSALTO A MESSI. DRAXLER NIENTE RINNOVO

PREMIER LEAGUE

È corsa a tre per Yves Bissouma. Come riporta il Daily Express, Manchester United, Liverpool e Arsenal avrebbero infatti messo nel mirino il giovane e talentoso centrocampista centrale del Brighton. Nazionale maliano, il classe '96 è d'altronde tra le rivelazioni di questa prima parte di campionato inglese.

Accostato ad alcune squadre italiane, tra cui la Lazio, nel corso del mercato estivo, il difensore del Manchester United Marcus Rojo potrebbe cambiare maglia a gennaio. Il giocatore, già cercato dallo Sheffield United, è finito anche nel mirino del Newcastle, in cerca di difensori di livello per rinforzare la retroguardia per la seconda parte del campionato. A riportarlo è The Athletic.

LIGA

Cresce, giorno dopo giorno, la fiducia del Real Madrid per l'acquisto di Kylian Mbappé durante la prossima estate. Come riporta la BBC, i blancos sarebbero infatti determinati a chiudere il colpo da novanta per il loro presente e per il loro futuro, strappando al Paris Saint-Germain il giovane talento francese (grande obiettivo del club di Florentino Perez ormai da anni).

BUNDESLIGA

Hertha Berlino a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio. Trattativa avviata per l’attaccante del Real Madrid Luka Jovic, un’idea che torna di moda dopo i contatti estivi. È sul mercato invece Krzysztof Piatek con il placet dell’allenatore Bruno Labbadia. Jovic nel mirino dell’Hertha Berlino, anche se è apprezzato pure da altri club tra cui il Milan che è interessato. Mentre la Fiorentina potrebbe tornare a pensare all’ex attaccante di Milan e Genoa, di fronte all’offerta giusta l’Hertha lo lascerebbe partire senza troppi rimpianti.

Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid potrebbe avere difficoltà ad accontentare le richieste di David Alaba ormai deciso a lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Per questo, potrebbe entrare in gioco il PSG, deciso a proporre un contratto all'altezza delle richieste del difensore.

LIGUE 1

Il Paris Saint-Germain ha grandi progetti per l'estate che verrà. Come riporta il Daily Mail, infatti, il club parigino avrebbe messo nel mirino Jan Oblak e Lionel Messi. Sia per il portiere che per l'attaccante sono già stati effettuati i primi sondaggi, ma molto dipenderà dall'eventuale permanenza o cessione di Kylian Mbappé, grande obiettivo del Real Madrid.

In caso di addio del talento francese, il PSG sarà inevitabilmente chiamato a rispondere e l'idea, ancora in fase preliminare, è proprio il doppio colpo Oblak+Messi. Il primo arriverebbe a caro prezzo dall'Atletico Madrid, il secondo a parametro zero (ma con un ingaggio monstre) dal Barcellona.

Intanto, è sempre il Daily Mail a comunicare che il Manchester City non ha riallacciato ultimamente i contatti per arrivare alla Pulga argentina, cercata con forza prima della permanenza "forzata" in maglia blaugrana dello scorso settembre.

Julian Draxler non rinnoverà il suo contratto in scadenza col Paris Saint-Germain. A confermarlo è Sport Bild, che aggiunge che il club parigino proverà quindi a cedere il centrocampista tedesco già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate.