Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 ottobre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ROMA, FURIA PALLOTTA: BALDINI EVITA IL RITIRO. IL FROSINONE VA AVANTI CON LONGO. MILAN, LA SETTIMANA DI BONAVENTURA. MANCINI: “TANTI GIOVANI ITALIANI, VOGLIO FARLI DIVERTIRE” - Perdere contro la SPAL, in casa, con una prestazione tremenda, non è andato giù a James Pallotta, furibondo dopo la figuraccia della sua Roma. Il presidente giallorosso avrebbe voluto che la squadra si chiudesse subito in un ritiro immediato. A fermare il numero uno della Roma ci ha pensato Franco Baldini. Il dirigente infatti ha convinto il suo presidente a prendersi un po' di tempo e ragionare a freddo. Sul ritiro e anche sulla posizione di Eusebio Di Francesco.

Non riflette invece sul proprio allenatore il Frosinone, perché dopo il pareggio contro l’Empoli ha deciso di confermare ancora Moreno Longo. E il ritiro prosegue, a caccia di concentrazione e risultati.

Al Milan messo alle spalle il ko nel derby, è tempo di pensare al futuro. E questa settimana sarà importante per Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista tratta il rinnovo con la società rossonera. E in questi giorni verranno gettate le basi per il prolungamento del rapporto.

Vede e pensa positivo per il futuro del calcio italiano il ct Roberto Mancini. “Ci sono tanti giovani italiani, voglio farli divertire”, le parole dell’allenatore azzurro. Tempo di scouting e selezione accurata, Mancini plasma l’Italia del futuro...

CHELSEA, PER HAZARD PRONTI 20 MILIONI A STAGIONE. BARCELLONA, L’ARSENAL PENSA AL PRESTITO DI MALCOM. REAL MADRID, CACCIA AI RINFORZI: PER GENNAIO IDEA STERLING. PSG, MARQUINHOS SICURO: “IL PRESIDENTE NON LASCERÀ ANDARE VIA NEYMAR” - Hazard e il Chelsea, avanti insieme. Per l’attaccante, come vi abbiamo raccontato a più riprese, è pronto un rinnovo importante. Si potrebbe partire da 20 milioni a stagione.

Mentre il Chelsea lavora al rinnovo di Hazard, l’Arsenal va a caccia di rinforzi. E c’è l’idea Malcom del Barcellona. Contatti in corso, il Barça riflette sulla possibilità di cederlo in prestito. Mentre il Real Madrid ha voglia di uscire dalla crisi. E si lavora per gennaio. Obiettivo Sterling. E Neymar può lasciare il PSG? “Il presidente non lo lascerà partire”, parola di Marquinhos...