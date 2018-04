Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 aprile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

UDINESE, ODDO VERSO L'ESONERO. CAGLIARI, SIRENE INGLESI PER BARELLA: CI PENSA IL LIVERPOOL. GENOA, BALLARDINI SUL RINNOVO: 'OGGI NON È IMPORTANTE". MILAN SU ASAMOAH DELLA JUVE, INTER TRANQUILLA E IN POLE - Dopo una serie di sconfitte l'Udinese ha deciso di cambiare allenatore. Massimo Oddo nella giornata di oggi dovrebbe essere sollevato dall'incarico di tecnico della prima squadra. Successivamente la società di Pozzo affiderà la panchina, probabilmente, ad Andrea Stramaccioni, che intanto tratta la risoluzione con lo Sparta Praga prima di - eventualmente - firmare con il club friulano per le partite che mancano alla fine del campionato più il prossimo anno.

Barella, in estate, sarà pezzo pregiato del mercato. Il centrocampista del Cagliari intanto è finito nel mirino di alcuni club inglesi. Ci pensa il Liverpool, una situazione che verrà approfondita nelle prossime settimane. Così come nelle prossime settimane il Genoa stabilirà se proseguire con Davide Ballardini oppure no. L'allenatore intanto fa sapere che "non è importante parlarne". La sensazione è che si vada verso l'addio.

Il Milan invece lavora per il centrocampo. L'ultima idea è Asamoah, prossimo a lasciare la Juventus. Probabilmente il suo futuro sarà a Milano. Ma non in rossonrro. Perché a spingere è l'Inter. Che il derby sul mercato abbia inizio...

ARSENAL E CHELSEA SU LUIS ENRIQUE. IL BARÇA VALUTA CONTE, MONTELLA RISCHIA A SIVIGLIA. STOKE CITY, JESE TORNA AL PSG - Arsenal e Chelsea a caccia di un allenatore per costruire un progetto lungo, duraturo e vincente. L'identikit individuati dai due club corrisponde a quello di Luis Enrique. Un'idea che può diventare qualcosa di più, magari in estate quando l'attuale allenatore dei Blues, Antonio Conte, lascerà il club di Abramovich per accasarsi altrove. Magari al Barcellona. Secondo Don Balon infatti, Conte, è un profilo apprezzato dai blaugrana. A Siviglia invece Montella rischia l'esonero. Mentre il PSG accoglie anticipatamente Jese dallo Stoke City.