Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre

© foto di PHOTOVIEWS

MILAN, GATTUSO TORNA SOTTO ESAME. MONTOLIVO TAGLIATO DAL MISTER: “NON MI PIACE”. SPAL, VICINO VIVIANO. FIORENTINA, IL KASIMPASA SU DRAGOWSKI. INTER, IL BOLOGNA PUNTA CANDREVA. JUVENTUS, KEAN IN PARTENZA. SAMPDORIA, ROLANDO VERSO L’ADDIO - Una sconfitta inaspettata. Futuro che torna in bilico. Gennaro Gattuso traballa di nuovo. L’allenatore del Milan dopo il ko contro la Fiorentina è di nuovo in discussione. La sensazione è che le prossime tre partite saranno determinanti. Intanto l’allenatore rossonero taglia Montolivo dai programmi. “Non mi piace”. E il centrocampista è di fatto fuori da ogni progetto del Milan. Contratto in scadenza e rinnovo che, ovviamente, non arriverà.

La SPAL si prepara a riaccogliere in Italia Emiliano Viviano. Il portiere dello Sporting CP vuole tornare in Serie A, ha già detto si al club ferrarese e adesso si discute sui dettagli legati all’ingaggio.

Si muove la Fiorentina. In entrata oltre Muriel c’è l’idea Gabbiadini. Mentre in uscita il portiere Dragowski: contatti con il Kasimpasa per il prestito secco fino a giugno. Il club viola vorrebbe comunque monetizzare dalla cessione a titolo temporaneo. Su Gabbiadini c’è anche il Bologna. Mentre Gabriele Rolando si prepara a lasciare la Sampdoria. C’è il Carpi. A lavoro anche la Juventus: Kean verso la cessione: ci sono Marsiglia e Bologna.

TOTTENHAM, L’OLYMPIACOS SU LLORENTE. MANCHESTER UNITED, POCHETTINO IN POLE PER LA PANCHINA. ARSENAL, IDEA OZIL-ISCO CON IL REAL MADRID. MONACO, SI LAVORA PER FABREGAS- Fernando Llorente verso una nuova avventura. In scadenza con il Tottenham l’attaccante è un’idea forte e concreta dell’Olympiacos. Contatti in corso. Intanto il Manchester United cerca un allenatore per il dopo Mourinho. In pole c’è Pochettino. Arsenal e Real invece sono a lavoro per un clamoroso scambio. Ozil-Isco. Lavori in corso. E infine il Monaco, che prova a mettere i bastoni tra le ruote al Milan. Nel mirino c’è Fabregas...