Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 novembre

INTER, MAROTTA SU ERIKSEN: “NON TENIAMO NESSUNO CONTROVOGLIA”. BASTONI VERSO IL RINNOVO. TORINO, VAGNATI BLINDA BELOTTI - “Eriksen? Non dobbiamo mai trattenere un calciatore se lo stesso chiede di essere trasferito. Eriksen si sta comportando da professionista: dovremo fare le giuste valutazioni, ora è a disposizione di Conte che lo deve utilizzare in modo funzionale alla squadra. Richieste da parte sua? No, però al momento opportuno cercheremo di allacciare le giuste combinazioni”. Lo ha detto a Sky il dg dell’Inter, Giuseppe Marotta. Inter che è al lavoro sui rinnovi. Alessandro Bastoni verso il prolungamento fino al 2025. Il difensore ha commentato così la trattativa: "La volontà c'è da parte di entrambi. Sta lavorando chi di dovere, io penso solo a far bene sul campo".

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato così al microfono di Dazn: "I primi giorni che sono arrivato a Torino ho detto che finché Belotti ha voglia di giocare qui resterà al Torino. Dopo averlo conosciuto e aver capito la sua professionalità, l'umiltà e il sacrificio, dico che può restare anche dopo aver smesso di giocare. Determinate persone bisogna tenersele strette anche le post-calcio".

A meno di situazioni clamorose il matrimonio tra Fabio Quagliarella e la Sampdoria è destinato a continuare fino al termine della carriera dell’attaccante. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, dopo Natale le parti si troveranno per discutere del prolungamento dell’accordo in scadenza nel giugno prossimo. Nell’idea della Sampdoria, poi, c’è anche quella di concedere a Quagliarella di iniziare una carriera da dirigente o da allenatore sempre in blucerchiato.

MANCHESTER CITY, STERLING TRATTA IL RINNOVO. CHELSEA, L’INTER... MIAMI SU GIROUD. REAL MADRID, ISCO VERSO L’ADDIO - Il Manchester City è pronto a blindare un elemento importante per l’attacco. Secondo quanto riporta il Sunday Mirror, Pep Guardiola è sempre più intenzionato a prolungare il contratto Raheem Sterling. Il club sarebbe pronto ad avanzare l'offerta per il rinnovo. Così come è in programma una proposta monstre per il belga Kevin de Bruyne: come informa il Mirror, infatti, è pronta un'offerta per altri due anni di contratto, con l'ingaggio che andrebbe a toccare la quota record di 20 milioni di euro.

Con il mercato di gennaio in avvicinamento, torna d’attualità la possibile partenza dal Chelsea di Olivier Giroud. L’attaccante francese sarebbe da tempo un obiettivo dell'Inter ma si potrebbe riaprire anche la pista MLS. Il calciatore, riporta il Sunday Mirror sarebbe entrato nel mirino dell’Inter Miami di David Beckham.

Con soli 261 minuti in campo, distribuiti su 6 presenze in campionato, per Isco il futuro sembra essere segnato. Non ha giocato in Champions League e i rapporti con Zidane sembrano essere ai minimi termini. Una situazione difficile, che, secondo Marca , lo spingerà a partire già a gennaio. Suo padre, che è anche il suo agente, ha già preso contatti con la dirigenza del Real Madrid per sondare le possibilità in vista del mercato di gennaio.