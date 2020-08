Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 agosto

vedi letture

A TUTTO RAIOLA: IBRA, DONNARUMMA, BONAVENTURA E NON SOLO. LAZIO, IN ARRIVO REINA. MILAN, BAKAYOKO VICINO. GENOA, CONTATTO CON MARAN - Da Ibrahimovic al rinnovo di Donnarumma. Fino a Balotelli. Mino Raiola a Sky ha fatto il punto della situazione sui suoi assistiti. “Ibra? Stiamo parlando ma non c’è ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma per trovare soluzioni. Il rinnovo di Donnarumma? Io di Gigio non ho parlato, non voglio parlare. È una questione molto sensibile con i tifosi. Il club ha altre priorità in questo momento e ora non è il momento giusto per parlarne. Bonaventura? Stiamo valutando altre squadre. E’ vicino ad un paio di squadre. Speriamo di chiudere presto con una di queste due. Bisogna guardare avanti e non indietro. Bernardeschi? Bernardeschi è consapevole di quello che è stato e di quello che vuole fare. Mi piace molto, ci siamo parlati e ci siamo conosciuti. Ho visto un ragazzo che non si è seduto, che ha capito che la sua carriera inizia ora. Lui nella Juventus ci può stare, se ci saranno soluzione migliori per le Juventus o per lui, valuteremo tutto. Io sono qui per valutare le cose, non ho mai chiuso le porte a nessuno. Credo che la Juventus vuole puntare ancora si di lui, adesso tocca a Bernardeschi raccogliere la sfida con un nuovo allenatore e con un nuovo sistema di gioco”. Chiosa dedicata a Balotelli: “A Brescia ha iniziato bene, poi c'è stata un'incomprensione fra Mario e Cellino. Mi ci metto in mezzo anche io. Abbiamo scelto la strada del silenzio. Il mondo intero ha un'opinione di Mario, bisogna cambiarla coi fatti. Il Covid non ci ha aiutato. stiamo parlando con diverse squadre per ripartire. Non è un giocatore finito, in Italia ha ancora mercato stiamo parlando con due-tre squadre ma ci sono soluzioni anche all'estero“.

Tiémoué Bakayoko si avvicina al Milan. La trattativa cambia formula: prestito oneroso con diritto di riscatto e non più a titolo definitivo. C'è stata un'apertura negli ultimi giorni e, come raccolto da TMW, adesso le parti sono abbastanza vicine.

Fondamentale la volontà del centrocampista di proprietà del Chelsea di tornare a vestire la maglia rossonera, si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Pepe Reina alla Lazio, a parametro zero. Secondo quanto raccolto da TMW, il Milan nelle prossime ore risolverà infatti consensualmente il contratto del portiere classe '82, legato al 'Diavolo' da un accordo fino al 2021. Poi lo spagnolo sarà libero di accasarsi al club biancoceleste, con cui dovrebbe firmare un contratto di un anno più uno opzionale da 1,6 milioni di euro più bonus a stagione per arrivare eventualmente a 2 milioni.

Capitolo estremo difensore sempre aperto in casa Inter. Il club nerazzurro è alla ricerca di un profilo che possa essere affidabile alle spalle dell’inamovibile Samir Handanovic. Secondo quanto riporta Tuttosport, Ionut Radu farà ritorno dal prestito al Parma e sarà lui il secondo portiere con Daniele Padelli che andrebbe a fare il terzo.

Il Genoa è tra i club che nei prossimi giorni dovranno sciogliere il nodo relativo all’allenatore, vista la probabile non conferma di Davide Nicola. Come riportato da Sportitalia, nelle scorse ore il presidente rossoblu Enrico Preziosi ha contattato Rolando Maran, reduce dall’esperienza sulla panchina del Cagliari che si è conclusa a marzo con un esonero. L’alternativa principale resta sempre Roberto D’Aversa, esonerato dal Parma.

Nella giornata di ieri ha fatto notizia il like messo da Marcelo Brozovic a un post che parlava di un possibile ricongiungimento con Ivan Perisic al Bayern Monaco. Secondo Fcinternews.it, non si tratta di un like casuale. I bavaresi stanno effettivamente seguendo il centrocampista croato, legato all’Inter fino al 2022, nel caso di un addio di Thiago Alcantara. Il giocatore ha una clausola da 60 milioni, ma per 50 l’Inter è pronta a trattare. Sulle sue tracce anche Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham.

BENFICA, IDEA DIEGO COSTA. BARÇA, IL TOTTENHAM SU RAKITIC. IL CHELSEA PENSA A SARR. ANCHE L’ARSENAL SU THIAGO ALCANTARA - Alla fine l'approdo di Edinson Cavani al Benfica è saltato. Eccessive le richieste economiche dell'ex Napoli e PSG per la squadra portoghese che ora sta pensando ad un'alternativa. Secondo le indiscrezioni di A Bola TV il piano B del Benfica porta il nome di Diego Costa, attaccante dell'Atletico Madrid che sarebbe la prima scelta dei lusitani che però dovranno prima convincere il giocatore e dopo anche i colchoneros.

La cessione di Ivan Rakitic sarebbe una delle priorità del Barcellona che punta a smaltire la rosa per cominciare la nuova era di Koeman. Il club blaugrana infatti sta lavorando per cedere l'ex Siviglia ma anche i vari Suarez, Busquets, Jordi Alba e Piqué. Su Rakitic la squadra più interessata sarebbe il Tottenham di José Mourinho, grande estimatore di Rakitic. Il centrocampista croato invece preferirebbe restare in Spagna e tornare al Siviglia.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, il Chelsea sta lavorando per ingaggiare il difensore centrale della Francia Under 21 Malang Sarr.

Il 21enne ha lasciato il Nizza dopo la scadenza naturale del contratto e potrebbe arrivare così a parametro zero per poi girarlo in prestito per fare esperienza.

Thiago Alcantara è in uscita dal Bayern Monaco e il suo futuro probabilmente sarà in Inghilterra. Il Liverpool sembrava molto vicino al centrocampista spagnolo ma la trattativa al momento si è raffreddata. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail, su Alcantara ci sarebbe anche l'Arsenal che però ha bisogno che la squadra tedesca riduca il prezzo richiesto di 30 milioni di euro per il centrocampista ex Barcellona.