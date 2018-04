Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Gianluigi Buffon che dovrebbe appendere i guantoni al chiodo, la Juventus continua a cercare il vice di Wojciech Szczesny nella prossima stagione. Tuttosport fa sapere che, oltre a quello di Andrea Consigli del Sassuolo, è spuntato anche il nome di Antonio Mirante del Bologna. In lizza anche Federico Marchetti, che a giugno andrà in scadenza con la Lazio.

Si continua a parlare di Mattia Sprocati, attaccante della Salernitana, nelle stanze del calciomercato di Serie A. Secondo quanto riportato da OttoPagine.it il giocatore, vincolato al club campano da un altro anno di contratto, avrebbe avuto la scorsa settimana un colloquio con il suo agente Mario Giuffredi durante il quale non è escluso che si sia parlato di futuro. Nonostante il calo di rendimento nella parte finale di questa stagione Sprocati continua a raccogliere consensi. Fra le squadre interessate all'ex Pro Vercelli anche la Roma che per strapparlo al tandem Lotito-Mezzaroma potrebbe mettere sul piatto una cifra superiore al milione di euro più il cartellino di Matteo Ricci. Sprocati (24) piace anche ad altri club di Serie A come Fiorentina, Atalanta e Chievo.

Il Milan punta Sandro per la prossima stagione. Il centrocampista attualmente in forza al Benevento piace molto a Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone e nelle prossime settimane il club rossonero potrebbe presentare un'offerta per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la società di via Aldo Rossi se la dovrà però vedere anche con Atletico Madrid e Valencia, oltre che con l'Inter, interessata al brasiliano.

Aurelio De Laurentiis in persona ha scelto l'erede di Pepe Reina: è Rui Patricio, 30 anni, campione d'Europa con la maglia nella nazionale lusitana e titolare anche del Portogallo. Lo rivela l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l'affare verrà chiuso nei prossimi giorni: allo Sporting Lisbona cifra vicina ai 17 milioni di euro, più una serie di bonus legati ai piazzamenti del Napoli nelle prossime stagioni. Il quotidiano racconta che Rui Patricio aveva da tempo dato l'approvazione al trasferimenti e che De Laurentiis in persona ha dato il via libera alla chiusura dell'affare.

Salvezza a un passo. Dopo l'ultima vittoria conquistata al Mapei Stadium contro la Fiorentina, il Sassuolo è ormai a un passo dalla matematica permanenza in Serie A e può cominciare a programmare il futuro. In questo senso, tutt'altro che scontata la permanenza di Giuseppe Iachini: la dirigenza neroverde sta valutando anche altri allenatori per il prossimo anno e, secondo quanto raccolto da TMW, due in questo momento i tecnici in cima alla lista delle preferenze: Roberto De Zerbi e Filippo Inzaghi.

Il Bologna si muove già per la prossima stagione. In attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico (era stato sondato Gasperini, ma non è convinto) c’è un’idea per l’attacco. Si tratta di Nico Lopez dell’Internacional, ex Udinese ed Hellas Verona. Lavori in corso, il Bologna ci pensa.

Con il Benevento già matematicamente in Serie B, il futuro di Danilo Cataldi dipenderà esclusivamente dai programmi della Lazio, club che ne detiene il cartellino. I sanniti avrebbero dovuto far valere l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma così non è stato. Così, il centrocampista potrebbe di nuovo essere costretto a cambiare squadra: come riporta fcinternews, il giocatore piaceva e piace ancora a Stefano Pioli e in passato è stato osservato dall'Inter.

Come riporta Rai Sport, è in via di definizione la trattativa che dovrebbe portare il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini a vestire la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione. L'ex Sassuolo si è ormai promesso ai bianconeri e l'affare si chiuderà non appena comincerà la sessione estiva di mercato.

REAL MADRID, PRONTA L'OFFERTA PER SALAH: 140 MILIONI E IL CARTELLINO DI CEBALLOS. LIVERPOOL, SFIDA CON IL PSG PER OBLAK. TOTTENHAM, LLORENTE APRE AL RITORNO ALL'ATHLETIC. COLONIA, HECTOR RINNOVA FINO AL 2023. EIBAR, RINNOVO FINO AL 2021 PER L'ESTERNO RUBEN PENA

Il Real Madrid ha un grande sogno per la prossima stagione: Mohamed Salah. Come riporta l'Express, i blancos preparano infatti un'offerta shock per provare a strappare l'ex Roma al Liverpool dopo una sola stagione: sul piatto 140 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Dani Ceballos, molto gradito a Klopp.

È pronta a scatenarsi una vera e propria asta internazionale per Jan Oblak. Come riporta il Mirror, anche il Liverpool si sarebbe inserito nella corsa al portiere dell'Atletico Madrid. Lo sloveno classe '93 è però da tempo un obiettivo concreto del Paris Saint-Germain.

Fernando Llorente può tornare all'Athletic, cinque anni dopo. Lo stesso ex attaccante della Juventus, oggi al Tottenham, ha aperto le porte a questa possibilità: "L'Athletic è casa mia. Mi sono successe delle cose meravigliose che mai potrò dimenticare. Se un giorno mi proponessero di tornare, ci penserei sicuramente". L'addio a fine stagione agli Spurs, d'altronde, sembra molto probabile. Lo riporta Marca.

Il terzino sinistro della Nazionale tedesca Jonas Hector ha prolungato il proprio contratto col Colonia, nonostante una retrocessione in Zweite Liga ormai imminente. Come riportano i canali ufficiali del club tedesco, l'obiettivo della Juventus ha firmato infatti un nuovo accordo fino al 2023.

Ruben Peña ha rinnovato con l'Eibar. L'esterno spagnolo classe '91, che quest'anno ha collezionato finora 26 presenze, ha firmato un nuovo accordo fino al 2021. Il vecchio contratto di Peña terminava nel 2019.