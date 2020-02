vedi letture

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 febbraio

INTER, IDEA MARTIAL SE PARTE LAUTARO MARTINEZ. INTANTO JOAO MARIO SI SFOGA: “TRATTAMENTO SPREGEVOLE, MI ALLENAVO CON ICARDI”. NAPOLI, IL REAL SU FABIAN RUIZ - Il Manchester United potrebbe valutare l'idea di vendere Anthony Martial, nonostante l'attaccante francese vanti un contratto coi Red Devils fino al 2024. Ma nella giornata di oggi, due tabloid britannici hanno parlato apertamente di due squadre fortemente interessate all'ex Monaco: per il Sunday Express, l'Inter avrebbe messo il transalpino, autore di uno splendido gol oggi nella vittoria dello United contro il Watford, in cima alla lista delle preferenze per l'eventuale sostituzione di Lautaro Martinez. Secondo il Sunday Mirror, invece, Martial potrebbe entrare nel mirino del Barcellona qualora fallisse l'assalto proprio al Toro nerazzurro. Intanto si è sfogato Joao Mario - attualmente in Russia, alla Lokomotiv Mosca - , attraverso un’intervista rilasciata ad A Bola. “Avevo un ottimo contratto, ma ero in una situazione estremamente negativa. Mi allenavo separatamente, da solo con Icardi. Non capisco la posizione dell'Inter nel non lasciarmi allenare e nel non farmi giocare almeno le amichevoli durante la preprazione. Mi confondo se penso a come un club possa pagare così tanto un giocatore per poi trattarlo come un bambino della squadra B o delle giovanili. È così spregevole. Ho trovato un club meno stabile dello Sporting: confusione, cambi di allenatore, una stagione preparata male, un misto di diverse cose. Mi dispiace che sia successo molto di più fuori dal campo che al suo interno", le parole del portoghese che alla Lokomotiv è diventato in poco tempo un protagonista assoluto”.

Fabian Ruiz è appetito da tanti top club. In prima fila c'è il Real Madrid, che ha mandato un osservatore a relazionare i suoi progressi nel match del suo Napoli con il Brescia. Stando a quanto riferito da La Repubblica, Florentino Perez sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro per battere la concorrenza del Barcellona. Il quotidiano fa comunque sapere che la trattativa per il rinnovo si è bloccata dinanzi al nodo clausola: il Napoli la vorrebbe più alta di 100 milioni di euro, l'entourage ne chiede una più bassa.

La Juventus continua a lavorare sul mercato, tra presente e futuro. Come riporta Sky Sport, l'ultimo nome finito nel mirino dei bianconeri sarebbe quello del terzino del Porto, classe 2002, Tomas Esteves. Talento di appena 17 anni, il portoghese oggi gioca con regolarità nel Porto B in attesa del salto tra i grandi.

PSG, ICARDI IN ROTTA COM TUCHEL. AJAX, PRESO ANTONY E DE JONG VA IN MLS. SPARTA PRAGA, SI RITIRA KADLEC. STOKE CITY, RISOLUZIONE PER IMBULA - Fa discutere in casa Paris Saint-Germain la situazione legata al futuro di Mauro Icardi, attaccante in prestito dall’Inter. Un anno dopo il fascia-gate, con i galloni da capitano tolti all’argentino e affidati a Samir Handanovic, Maurito torna a far parlare di sé anche oltralpe. Icardi sembra infatti essere entrato in rotta di collisione con il tecnico del PSG Thomas Tuchel. Come riportato da AS, a dare origine alle frizioni la panchina nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund, con l’attaccante che avrebbe manifestato apertamente il proprio disappunto. Tra l’altro all’indomani del ko di Champions Maurito aveva festeggiato il suo 27esimo compleanno assieme a Cavani e Di Maria, facendo arrabbiare non poco il PSG.

Colpo in entrata per l’Ajax. Il club olandese ha infatti ufficializzato l’acquisto del brasiliano Antony Matheus Dos Santos, che arriva dal San Paolo per 15,75 milioni di euro più sei milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Il 19enne può giocare in qualunque posizione nel reparto d’attacco e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Rientrato all'Ajax nella scorsa estate, l'esperto attaccante Siem De Jong - classe '89 - lascia nuovamente Amsterdam, pronto a tuffarsi nella sua seconda parentesi Oltreoceano della sua carriera. Dopo l'esperienza con gli australiani del Sydney FC, la punta è pronta ad intraprendere l'avventura in MLS, massima lega calcistica statunitense. Ha infatti firmato con Cincinnati.

Vaclav Kadlec lascia il calcio giocato a soli 27 anni. Lo ha annunciato lo stesso attaccante ceco attraverso il proprio profilo Instagram: "Mi dispiace, ma purtroppo il mio ginocchio non resiste più alla fatica. Ora devo concentrarmi su altri ruoli fuori dal campo", ha annunciato il classe '92 cercato in passato anche da Genoa e Torino. Kadlec era tornato allo Sparta Praga nel 2016, dopo le esperienze estere all'Eintracht Francoforte e al Midtjylland.

Dopo essere rientrato allo Stoke City in seguito alla risoluzione contrattuale con il Lecce, Giannelli Imbula ha rescisso il proprio contratto anche con gli inglesi. Attraverso i propri canali ufficiali, infatti, lo Stoke ha comunicato che il club e il centrocampista hanno risolto consensualmente il rapporto che li legava. Il congolese era stato acquistato nel 2016 per 24 milioni di euro, poi era stato prestato al Tolosa, al Rayo Vallecano e infine al Lecce prima di risolvere il suo contratto con i Potters.