Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 settembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CRISI ROMA, RITIRO E DI FRANCESCO HA TEMPO FINO AL DERBY. KARSDORP PUÒ LASCIARE I GIALLOROSSI. FIORENTINA, SI LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA. MILAN, LEONARDO SUONA LA CARICA: “TORNIAMO SQUADRA DOMINANTE” - Suona l’allarme in casa Roma. La sconfitta contro il Bologna, unita ad altre prestazioni poco felici e alla carenza di risultati, ha fatto allarmare l’ambiente giallorosso. Al momento Eusebio Di Francesco non rischia, ma la sensazione è che il derby possa diventare decisivo per il futuro dell’allenatore. Intanto Karsdorp può lasciare i giallorossi già a gennaio.

Alla Fiorentina si lavora ai rinnovi di contratto. Il Cholito Simeone è in trattativa per il prolungamento e nelle prossime settimane arriverà la fumata bianca. Ma non è l’unico. Perché i viola si muovono anche per il rinnovo di Federico Chiesa. Buone possibilità che si arrivi ad un accordo. La Fiorentina vuole blindare il suo attaccante.

E infine il Milan. Leonardo suona la sveglia: “Dobbiamo tornare ad essere squadra dominante, non bisogna più pensare da compagine da settimo posto”. Parole importanti per risvegliare l’ambiente rossonero. Il Milan vuole svoltare definitivamente...

REAL MADRID, FLORENTINO PEREZ: “ABBIAMO I MIGLIORI AL MONDO”. BARÇA, IL PSG SU RAKITIC. E SU RABIOT C’È ANCHE IL MANCHESTER CITY. E IL MALMO VUOLE IBRAHIMOVIC - “Siamo soddisfatti, abbiamo i giocatori migliori al mondo. Sono stati fatti grandi acquisti”. Con queste parole il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha commentato la sua sessione di mercato. Difficile che a gennaio il Real possa fare grandi movimenti. Il Barça invece potrebbe perdere un giocatore importante già tra qualche mese. Si tratta di Rakitic, idea forte del Paris Saint Germain, che potrebbe dire addio a Rabiot, a cui pensa il Manchester City. E intanto il Malmo si muove per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese fa sapere: “C’è un’offerta, vedremo...”.