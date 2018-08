Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Federico Gaetano

Stando a quanto riportato da La Stampa, al termine di questa stagione, la Juventus ribusserà alla porta della Lazio con un'offerta inferiore rispetto alle richieste del presidente biancoceleste, ma comunque importante, facendo leva sulla promessa che il centrocampista serbo strapperà alla proprietà dopo il rinnovo di contratto: ritocco dell'ingaggio e apertura alla cessione la prossima estate.

Come scrive Tuttosport, era praticamente già fatta l'operazione di scambio tra Milan e Napoli con Suso e Callejon sul piatto. Ma l'affare è saltato per due motivi: il rossonero era priorità di Sarri e non di Ancelotti, con la riammissione del Milan in Europa che ha convinto Suso a rimanere.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Marsiglia è pronto all'assalto last minute per Kevin Strootman, centrocampista della Roma. I giallorossi sarebbero pronti a parlarne solo davanti a un'offerta da almeno 30 milioni.

L'ultima scelta tra gli esterni a disposizione di Luciano Spalletti è Antonio Candreva. L'Inter ha tantissime frecce nel suo arco e al momento l'ex Juventus è dietro a Politano, Keita e persino a Karamoh. Pertanto non sono da escludere due scenari: l'addio entro fine agosto, prima della chiusura dei mercati esteri, e addirittura l'esclusione dalla lista Champions.

In conferenza, Gennaro Gattuso ha ribadito che è stato Andre Silva a voler lasciare il Milan: "Non volevamo venderlo, è voluto andare via lui a tutti i costi, e quando un giocatore chiede di andar via è giusto che vada. Per l'età che ha, è un elemento importante".

Adem Ljajic lunedì scorso si è incontrato con il proprio agente Fali Ramadani a Torino per parlare del futuro. Dopo gli interessamenti di squadre turche come il Besiktas, il Fenerbahce e il Trabzonspor, ora si è aperta anche la pista che porta allo Schalke 04.

Anche Niang in uscita: in Spagna piace a Siviglia e Betis, ma la vera trattativa è con il Leganes. Se sarà disposto a partire in prestito con obbligo di riscatto dopo un certo numero di presenze allora l'affare decollerà.

Udinese alle prese con proposte importanti dal Portogallo per il centrocampista Seko Fofana. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, il Porto sarebbe sulle tracce del roccioso mediano di casa friulana. Occhio però al Benfica. Le Aquile si sono inserite, pronte all'offerta.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il difensore Molla Wague potrebbe lasciare nuovamente l'Italia. Rientrato in estate dopo il prestito al Watford, il maliano è nel mirino del Trabzonspor. I turchi puntano a ottenere il prestito.

REAL, SI ATTENDE LA SENTENZA UEFA PER MBAPPE. ZIDANE ASPETTA IL MANCHESTER UNITED. BARCELLONA: NIENTE DE JONG. RAFINHA AL BETIS E ALCACER VERSO DORTMUND. SPORTING CP, IDEA SANSONE. RAMIRES PRONTO A TORNARE AL BENFICA. SIVIGLIA, RESCINDE PAREJA.

Secondo quanto riportato da AS il Real Madrid attende la sentenza UEFA che penalizzi il PSG obbligandolo così a ridurre di almeno 250 milioni di euro i debiti maturati negli ultimi anni. Se arrivasse allora per i francesi sarebbe impossibile riscattare il cartellino di Kylian Mbappé e Florentino Perez si inserirebbe per provare ad acquistarlo.

Zinedine Zidane, dopo aver vinto tre Champions League di fila con i blancos, attende un progetto interessante per tornare in pista. Il Daily Mail scrive che il francese sta aspettando un'eventuale chiamata dal Manchester United, qualora il rapporto tra i red devils e Josè Mourinho dovesse interrompersi.

Frenkie de Jong ha fatto la sua scelta, resistendo alle avances del Barcellona. Il talento dell'Ajax vuole restare in Eredivisie per un altro anno.

Il Barcellona intanto avrebbe accettato il prestito con obbligo di riscatto per il centrocampista offensivo Rafinha. L'ultima parola spetta al calciatore, che ha chiesto un paio di giorni di tempo per dare la risposta definitiva.

Sembra fatta per il trasferimento di Paco Alcácer al Borussia Dortmund. I giornali Sport e Mundo Deportivo scrivono che c'è l'intesa tra il Barcellona e il club tedesco per il cartellino dell'attaccante ex Valencia, desideroso di tornare a giocare con continuità dopo l'esperienza catalana.

Può esserci lo Sporting nella carriera di Nicola Sansone dopo l'esperienza al Villarreal. Il giornale portoghese A Bola scrive che l'ex Sassuolo interessa al club di Lisbona, pronto a mettere le mani sul cartellino dell'attaccante cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco.

Dopo l'esperienza in Cina Ramires, centrocampista cercato anche da qualche italiana, è pronto a tornare in Europa e al Benfica. Secondo A Bola il ritorno dell'ex Chelsea è vicino: decisiva l'offerta d'ingaggio, pari a tre milioni di euro.

Nicolás Pareja dice addio al Siviglia. Il club andaluso, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per la rescissione consensuale con il difensore argentino. L'ex Spartak Mosca e Anderlecht potrebbe, adesso, tornare in patria per chiudere la carriera.