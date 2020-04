Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 aprile

JUVENTUS

Tiene banco in casa Juventus il destino di Gonzalo Higuain. La società campione d’Italia richiamerà per i prossimi giorni tutti i calciatori volati all’estero a causa della pandemia di Coronavirus e fra questi c’è anche l’argentino. Sul suo ritorno, però, non vi sono certezze. Se torna, finisce la stagione e poi sarà ceduto. Se non dovesse farlo, però, due strade: compromesso o guerra col club. In prospettiva futura per il dopo Higuain il nome più gettonato sembra essere quello di Mauro Icardi, per il quale la Vecchia Signora sembra disposta a mettere sul piatto ben quattro contropartite fra cui scegliere: Pjanic, Alex Sandro, Douglas Costa e De Sciglio

La prossima sessione di mercato dovrebbe rinnovare in maniera importante anche il volto del centrocampo bianconero dove l’addio di Pjanic, corteggiassimo in primis dal Barcellona (Arthur nella trattativa?), aprirebbe spazio per un nuovo titolare. L’ultimo nome emerso per i bianconeri è quello di Thomas, centrocampista ghanese dell’Atletico Madrid, con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Il calciatore, però, al momento non sembra propenso a lasciare il Wanda Metropolitano bensì a cercare un accordo per il rinnovo di contratto.

L’obiettivo primario per la mediana, però, sembra essere una vecchia conoscenza del calcio italiano e dello stesso Maurizio Sarri: Jorginho. Il centrocampista del Chelsea sarebbe infatti pronto a tornare a lavorare con il tecnico toscano, prendendo il posto proprio di Pjanic.

INTER

In attesa di capire se, come e quando ripartirà la Serie A l’Inter continua il lavoro di screening dei giocatori che potrebbero fare al caso di Antonio Conte per la prossima stagione. Per la retroguardia, ad esempio, piace molto Armando Izzo del Torino, per il quale si è ipotizzata una trattativa con Roberto Gagliardini come contropartita tecnica a favore dei granata.

Dries Mertens continua a piacere per l’attacco, ma l’interesse contemporaneo di Roma e Chelsea rende tutto più difficile. Anzi forse no perché qualora il belga in uscita dal Napoli decidesse di accettare la corte dei Blues questo potrebbe facilitare il trasferimento in nerazzurro di Olivier Giroud.

MILAN

Tornato in Svezia durante il lockdown in Italia a causa del Coronavirus Zlatan Ibrahimovic non ha comunque smesso di essere protagonista. Sia sul campo dall’allenamento con l’Hammarby, club della massima serie locale di cui è azionista, sia sulla stampa con alcune dichiarazioni relative al suo futuro al Milan: “Ho un contratto e vedremo come finirà, se finirà. Ho detto che voglio giocare a calcio l più a lungo possibile, non si sa mai cosa può succedere. Sono una persona che vuole esibirsi ed essere in grado di contribuire con qualcosa e non solo giocare solo per quello che ho fatto o per quello che sono. Se fai parte di una squadra, dovresti essere in grado di contribuire con qualcosa. Vedremo cosa succederà".

In chiave mercato, invece, continua la caccia dei rossoneri ai giovani talenti più interessanti del calcio internazionale. L’ultimo ad emergere agli onori della cronaca è Jonathan David, attaccante 2000 del Gent

NAPOLI

Con Koulibaly che in estate rischia di lasciare il Napoli il club partenopeo si è messo a caccia di un sostituto del senegalese e le attenzioni sono finire su Samuel Umtiti, centrale francese del Barcellona. Il club blaugrana è disposto a cedere il calciatore ma quest’ultimo sembra nicchiare, in attesa di un eventuale progetto ambizioso da un’altra big europea. Nicolas Nkoulou è invece l’alternativa “italiana” per Gennaro Gattuso

Sul fronte delle uscite rimane, invece, tutta da definire la posizione di Arkadiusz Milik, attaccante polacco ex Ajax che dopo lo stop alla trattativa per il rinnovo è finito fra i partenti. A questo proposito rimane in piedi l’ipotesi Juve alla quale sono stati chiesti 45 milioni di euro, con la possibilità di alcune contropartite come Rugani, Bernardeschi o Romero, difensore argentino attualmente in prestito al Genoa.

ROMA

Dries Mertens è e rimane uno dei nomi più caldi per l’attacco giallorosso. Sul piatto per il belga il ds Petrachi ha messo un triennale da 3,5 milioni di euro, ma la concorrenza rimane molto agguerrita, con Inter e Chelsea in prima fila. Sempre per l’attacco, dopo l’ennesimo no della Fiorentina per Dusan Vlahovic ecco che ha preso quota l’idea che porta a Moise Kean, ex Juve oggi all’Everton di Carlo Ancelotti.

Per la difesa, invece, con il caso Smalling ancora da definire e Federico Fazio in partenza, spunta un nome nuovo: si tratta di Moussa Niakhaté del Mainz. Classe ’96, difensore francese (con origini maliane) di piede sinistro.

Capitolo uscite. Il PSG punta forte su Lorenzo Pellegrini, centrocampista della formazione di Paulo Fonseca, per il quale si starebbe già lavorando per una proposta in vista della prossima sessione di mercato.

LAZIO

A prescindere da come andrà la corsa scudetto la Lazio del tridente Lotito-Tare-Inzaghi sogna in grande. E per farlo punta a giocatori di altissimo livello. Come Mario Gotze trequartista in scadenza con il Borussia Dortmund. Sarebbe l’ex Bayern il colpo da 90 della prossima campagna acquisti, ma prima di cantare vittoria occorrerà trovare un punto d’incontro col giocatore che, al momento chiede, circa 5 milioni di euro netti a stagione.

Sirene di mercato per Joaquin Correa. El Tucu sarebbe infatti finito nel mirino del Liverpool di Jurgen Klopp in vista della prossima stagione.

BRESCIA

Sandro Tonali piace a tantissimi top club internazionali. Piace praticamente a tutti. Compreso il Barcellona che starebbe preparando per il gioiellino delle Rondinelle di Massimo Cellino una maxi offerta da 60 milioni di euro.

Dopo l'annuncio del governo di stoppare gli eventi sportivi fino a settembre, l'Eredivisie olandese ha preso una decisione definitiva circa la conclusione del campionato e l'ha annunciata circa il proprio sito ufficiale: "Sfortunatamente, con le recenti misure decise dal governo, è diventato impossibile completare in tempo la stagione 2019/2020 delle competizioni calcistiche professionistiche. Sarà chiaro a tutti i soggetti coinvolti, che la salute pubblica viene sempre al primo posto. Il consiglio del calcio professionistico ha deciso, previa consultazione di club, giocatori e allenatori, e con l'approvazione del Consiglio di vigilanza, di interrompere la competizione 2019/2020 e di assegnare i posti per le competizioni europee sulla base di l'attuale classifica. Ciò è conforme alle linee guida UEFA. In relazione a promozioni e retrocessioni, è stato deciso di non effettuarne. Da un punto di vista sportivo, non giocare in questa stagione per i club, i calciatori e i loro tifosi si traduce in una delusione comprensibile. Significa anche un duro colpo finanziario per l'industria del calcio professionale, che ha migliaia di posti di lavoro e milioni di fan. Le conseguenze della summenzionata decisione, ufficialmente confermata, di non riprendere più le competizioni, sono state discusse questo pomeriggio con l'ECV, il CED e i 34 club".

Con la fine della stagione decretata dall'Eredivisie, si può ufficialmente considerare chiusa l'avventura di Hakim Ziyech all'Ajax. Il marocchino è già ufficialmente un giocatore del Chelsea, che ne ha annunciato l'acquisto lo scorso 13 febbraio. Il trequartista ha dichiarato: "Avrei voluto chiudere in un modo migliore ma custodirò i ricordi più belli, specie della passata stagione. Per come abbiamo disputato la Champions League, stupendo il mondo intero con il nostro gioco. Abbiamo lasciato qualcosa all'Ahax ma per me ora è tempo di qualcosa di nuovo". Sulla sua nuva destinazione: "Il 1° luglio sarò un giocatore del Chelsea e quando sarà possibile inizierò la mia avventura a Londra. Sapere che il mio futuro è già deciso dà una sensazione piacevole".

Anche il Manchester City potrebbe iscriversi alla corsa per arrivare a Pierre-Emerick Aubameyang, con l'attaccante ogni giorno più vicino all'addio all'Arsenal. Il giocatore è stato accostato anche al Barcellona, che però non ha mai confermato l'interessamento. Quel che è certo è che sarà un calciomercato movimentato per l'ex Borussia, visto che ha il cartellino in scadenza nel 2021 e che i Gunners non sono riusciti a fare breccia per arrivare al rinnovo. A riportarlo è Don Balon.

Loris Karius vuole tornare a giocare per il Liverpool dopo aver spinto per annullare il prestito al Besiktas a seguito di alcuni stipendi non pagati dai turchi. I Reds avevano già iniziato a trattare la sua cessione a titolo definitivo al Wolverhampton per una cifra superiore ai 10 milioni di euro, ma il giocatore si è rifiutato dicendo di non essere disposto a firmare per gli Wolves. Nelle prossime settimane il nome del portiere autore delle papere più famose della storia della Champions League in finale contro il Real Madrid, sarà al centro di diverse voci di mercato proprio per la volontà della società inglese di salutarlo in via definitiva. A riportarlo è il Daily Star.

Il Liverpool si avvicina a mettere a segno il colpo Timo Werner dal Lipsia. I Reds, convinti dal manager Jurgen Klopp, hanno deciso di pagare la clausola da 60 milioni di euro presente nel contratto dell'attaccante, con il giocatore 24enne che avrebbe deciso di accettare il lungo corteggiamento da parte del tecnico tedesco. A riportarlo è Sky Sports.

Ai microfoni del canale tematico del Lione, il presidente Jean-Michel Aulas ha parlato delle trattative per il rinnovo della stella Memphis Depay: "Ci lavoriamo praticamente ogni giorno. Parlo spesso con lui, lo stesso fanno Garcia e Juninho. Sono loro gli attori che, spero, ci consentiranno di chiudere questa trattativa. Gli abbiamo fatto una serie di proposte, ma non sono state accettate. Non ci fermiamo, continuiamo a discutere".

Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Barcellona ha avviato una trattativa con il Tottenham per il centrocampista centrale Tanguy Ndombele. I catalani sono pronti a mettere in piedi un potenziale scambio inserendo più contropartite per arrivare al cartellino del giocatore. L'idea è quella di proporre Umtiti e Semedo per convincere gli Spurs, che però, come l'Inter per Lautaro Martinez, hanno chiesto in cambio il brasiliano Arthur.