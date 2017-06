Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Sono giorni caldi per la Roma, perché l’intenzione di Monchi è provare a regalare tre colpi a Di Francesco entro la tournée Usa di metà luglio. Il primo è Pellegrini: firma subito dopo il week end, confermato l’inserimento di una clausola rescissoria. Il secondo è, appunto, Foyth: Monchi vuole chiudere a breve, spiega La Gazzetta dello Sport. E il terzo è Karsdorp: la novità è l’appuntamento fissato per lunedì tra Roma e Feyenoord per chiudere l’affare, sulla base di 15 milioni.

Il Crotone è molto attivo sul mercato, spiega La Gazzetta dello Sport. Quasi chiuso il colpo in difesa Emerson Santos (Botafogo) per 1,5 milioni. Si stringe per Budimir in rossoblù, a inizio settimana il via libera dell’Osasuna per Merida, assalto pure a Kishna (Lazio, incontro ieri) e arriva Djimsiti (Atalanta). Infine Di Roberto verso l’addio, il portiere Viscovo (1999) sarà il vice Cordaz.

Aurelio De Laurentiis sta per tornare in Italia e potrebbe sbloccare il mercato del Napoli che è un intricato puzzle nel quale bisogna mettere a posto tanti tasselli, spiega La Gazzetta dello Sport. Nessuna novità sul fronte portiere, contatti telefonici con l’entourage di Reina ci sono ma nulla è stato ancora definito: resta in piedi l’ipotesi di un prolungamento fino al 2019 con clausola rescissoria molto bassa per eventualmente separarsi tra un anno. Neto (nel mirino del Valencia) è la prima, forse l’unica, alternativa qualora invece lo spagnolo lasciasse Napoli già quest’estate.

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola offre una panoramica anche sulla Sampdoria, in particolare sulle mosse di Osti e Pradè.I due dirigenti blucerchiati hanno l’intesa con la Fiorentina per Ilicic a 4,5 milioni più 500 mila euro di bonus, ora serve il sì del giocatore. Per l’attacco in ballo Kownacki (‘97, Lech Poznan), in calo Falcinelli. E’ caccia a un difensore: i nomi in ballo sono Acerbi (Sassuolo), che ha un’offerta del Galatasaray, e Astori (Fiorentina).

Lazio a caccia di rinforzi, c'è un'idea che ritorna di moda. Pajtim Kasami, già sondato in maniera importante a gennaio. Il centrocampista naturalizzato svizzero è un nome al vaglio dei biancocelesti, una possibilità che può diventare concreta. Kasami, di proprietà dell'Olympiacos che vorrebbe prolungare il contratto in scadenza tra un anno, può rappresentare un'occasione di mercato.

La trattativa per il passaggio di Lucas Biglia dalla Lazio al Milan è in fase di stallo. Fra i due club, si legge sulle pagine de Il Messaggero, non ci sono problemi, in realtà lo stallo è creato anche dal manager dell'argentino, che ogni volta si mette in mezzo per cercare di ricavare il più possibile. Milan e Lazio hanno dato un ultimatum a Biglia, che a breve dovrà dare una risposta definitiva. Inzaghi, sotto sotto, spera in un clamoroso dietrofront da parte del centrocampista.

È Fabio Borini l'attaccante scelto per sostituire Djordjevic alla Lazio. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero il club biancoceleste è pronto a pagare un milione di euro per il prestito, con riscatto obbligatorio fissato a 4.5 milioni.

Altra pretendente per Silvan Widmer, esterno di proprietà dell'Udinese che è finito sul mercato negli ultimi giorni. Sullo svizzero c'è anche la Lazio, dopo che l'Atalanta - flebilmente - e la Sampdoria, con offerte ben più corpose, hanno mostrato interesse.

Leonardo Pavoletti potrebbe essere ceduto dal Napoli. Sul giocatore, a parte qualche interessamento in Serie A, c'è il Trabzonspor, società turca. A riferirlo è Fotomac.

Possibile colpo della SPAL, già vicina a Oikonomou. Si tratta di Luca Rizzo, di proprietà del Bologna, che finirebbe a Ferrara in prestito.

Rick Karsdorp si avvicina alla Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore i dirigenti giallorossi saranno in Olanda per parlare con la dirigenza del Feyenoord e chiudere l'acquisto dell'esterno classe '95.

Secondo quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi la Sampdoria potrebbe annunciare il rinnovo di contratto di Luis Muriel, con l'attaccante colombiano che prolungherà fino al 2021 e guadagnerà circa 1,2 milioni di euro a stagione.

Il Milan pensa a Gonzalo Rodriguez. L'oramai ex capitano della Fiorentina conosce molto bene il tecnico rossonero, Vincenzo Montella, che potrebbe puntare su di lui per dare un'alternativa in più alla propria difesa, soprattutto se Zapata e Paletta dovessero cambiare aria.

Due nomi per per la difesa del Verona. Secondo quanto riportato da Gialucadimarzio.com l'ultimo nome per gli scaligeri è quello di Gian Filippo Felicioli, esterno difensivo scuola Milan, l'ultima stagione ad Ascoli. Piace anche Federico Dimarco, prodotto del vivaio dell'Inter che non ha vissuto una stagione felicissima con l'Empoli.

Sirene di mercato da Praga per Thomas Heurtaux. Il difensore dell'Udinese è un obiettivo dello Sparta Praga di Andrea Stramaccioni. Accordo vicino tra le società, manca quello con il giocatore che ha un ingaggio importante e si lavora per trovare un'intesa.

Filippo Frison, classe 2002 dei Giovanissimi Nazionali del Bassano Virtus, passa alla Fiorentina. A informare del trasferimento del giovane e talentuoso difensore è il sito ufficiale dei virtussini.

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per il tesseramento del portiere classe '77 Albano Bizzarri. L'estremo difensore argentino (nella passata stagione al Pescara) ha firmato un contratto annuale (con scadenza 30 giugno 2018).

Il Cagliari insiste per l’attaccante Riccardo Orsolini, che ha vinto la scarpa d’oro al Mondiale under 20, realizzando cinque gol. Un giocatore protagonista della salvezza dell’Ascoli, che ha dimostrato di avere margini di crescita. Marotta e Paratici sono disposti a cederlo solo in prestito secco, formula che non piace alla società rossoblù. La prossima settimana si entrerà nel dettaglio ma la trattativa sembra molto complicata. A riportarlo è La Nuova Sardegna.

Nel fornire le ultime sulla trattativa tra Fiorentina e Milan per il passaggio in rossonero di Nikola Kalinic, la redazione di SkySport spiega che il club di Casa Milan vorrebbe inserire delle contropartite tecniche per alleggerire la richiesta per il cartellino (le idee sono Juraj Kucka e Gianluca Lapadula). Un'ipotesi che però non trova il gradimento della società toscana, che per il momento antepone una cessione in cambio di solo denaro.

Come per Lucas Biglia, non ci sono ancora certezze sul futuro di Keita Baldé Diao. Secondo quanto riportato da Radiosei, sull'attuale punta della Lazio ci sarebbe ora anche l'Inter, proprio su volontà del presidente Claudio Lotito, che secondo tali rumors avrebbe provato a proporre il cartellino della punta senegalese ai nerazzurri.

Il PSG prova il colpo Sergio Aguero. Come scrive il quotidiano britannico Times il club parigino sta preparando un'offerta da 70 milioni per l'attaccante argentino.

Tiemoue Bakayoko sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Il centrocampista del Monaco vestirà la maglia dei Blues per 40 milioni di euro. A riportarlo è il London Evening Standard.

Secondo quanto riportato dal Times, il Liverpool potrebbe iscriversi alla corsa per ottenere il cartellino del giovane fenomeno del Monaco Kylian Mbappé nel caso in cui il giocatore dimostrasse la sua intenzione di giocare in Premier League.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Wayne Rooney è alla ricerca di una nuova squadra che sia pronta ad accontentare le sue richieste economiche ma anche che possa garantirgli un ruolo da titolare in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Milliyet, il Galatasaray sarebbe pronto a presentare un'offerta al Chelsea per Mario Pasalic, giocatore che non ha mai effettuato una presenza con i Blues e che nella scorsa stagione ha militato tra le fila del Milan in Serie A.

Non c'è l'accordo tra Nemanja Matic e il Manchester United in vista del prossimo campionato. Il centrocampista serbo, che lascerà i Blues a causa dell'acquisto di Bakayoko dal Monaco, è uno dei nomi sulla lista di Mourinho, ma al momento non ha trovato l'accordo con i Red Devils. A riportarlo è il Daily Telegraph.

Secondo quanto riportato dall'Independent, il Liverpool è vicino all'acquisto di Alex Oxlade-Chamberlain dall'Arsenal. Arsene Wenger ha dato il via libera alla cessione dell'esterno offensivo inglese.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, per convincere Kylian Mbappé a vestirsi di Blanco, il Real Madrid gli avrebbe promesso che un componente della famosa BBC lascerà il club nel corso della prossima estate.

Renato Sanches, talentino portoghese del Bayern Monaco, potrebbe lasciare la Germania nel corso delle prossime settimane. Ancelotti non sembra intenzionato a concedergli maggiore spazio rispetto alla passata stagione, con il Manchester United di Mourinho, molto interessato al suo potenziale acquisto. A riportarlo è Kicker.

Il Las Palmas ha deciso di non trattare con il PSG la permanenza alle Canarie di Jesé Rodriguez. Il suo scarso rendimento nella passata stagione, non giustifica il suo alto ingaggio e dunque il giocatore dovrà tornare alla corte di Unai Emery. A riportarlo è Canarias 7.

Pepe, ormai ex difensore del Real Madrid, potrebbe continuare la propria carriera in Turchia. Il giocatore sta trattando con il Besiktas, club al quale ha chiesto un contratto da 12,5 milioni di euro in due stagioni.

Il Real Madrid vuole blindare Marco Asensio. Secondo quanto riporta il Sun, i blancos starebbero infatti preparando un nuovo contratto per il centrocampista spagnolo, la cui clausola rescissoria dovrebbe aggirarsi intorno ai 350 milioni di euro. Un modo, questo, per rispedire fin da subito al mittente i sondaggi della Premier League.

Il centrocampista del Guangzhou Evergrande e della Nazionale brasiliana Paulinho, intervistato da Globoesporte, ha confermato i rumors sull'interesse del Barcellona: "Il Barcellona ha contattato il mio agente, presentandogli un'offerta. Sto vivendo però un momento molto felice ed è difficile decidere, io e mia moglie stiamo davvero bene in Cina. L'interesse dei blaugrana fa piacere, ma serve prima un accordo tra i club".

Il Paris Saint-Germain alza il pressing per Gareth Bale. Secondo quanto riporta Le Parisien, se i blancos decideranno di cedere l'attaccante gallese dopo l'acquisto di Kylian Mbappé, il club parigino sarà infatti la prima opzione.

Trattativa in stallo per il ritorno di Jesus Navas al Siviglia. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il club andaluso avrebbe offerto un contratto triennale all'esterno del Manchester City, che vorrebbe invece un accordo di quattro stagioni per convincersi a lasciare la Premier League.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports UK, l'Arsenal sarebbe in trattative con l'Olympique Lione per l'acquisto di Alexander Lacazette. I Gunners da diversi mesi hanno mostrato interesse per l'attaccante francese ma la loro iniziale offerta è stata rifiutata. Dunque l'Arsenal avrebbe riavviato i contatti con il club francese per cercare un accordo ma pare che il giocatore abbia spiegato di volere un club che giocherà la Champions League la prossima stagione e i Gunners non possono assicurargli questa possibilità.

Il rinnovo di Thibaut Courtois con il Chelsea è ancora in bilico. Il portiere belga infatti, secondo quanto riporta il Daily Mail, avrebbe chiesto un raddoppio dell'ingaggio per firmare un nuovo accordo da ben 180 mila sterline a settimana. L'attuale contratto di Courtois con i Blues scadrà nel 2019.

L'Olympique Marsiglia ha ufficializzato l'arrivo di Valerie Germain dal Monaco. Le due squadre hanno raggiunto un accordo e il giocatore ha firmato un contratto di quattro anni con l'OM.

L'Amburgo ha comunicato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Bobby Wood. L'attaccante ha firmato un nuovo accordo fino al 2021 con la squadra tedesca, che si guadagnato dopo un'ottima stagione in Bundesliga impreziosita da cinque reti al suo primo anno in Germania.

Didac Vilà è sempre più vicino all'Espanyol. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, infatti il club spagnolo ha trovato un accordo con il giocatore per un contratto biennale ma resta da concludere ancora l'affare con l'AEK Atene.