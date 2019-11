Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembre

MILAN, POSSIBILE NUOVO INCONTRO PER IBRA. INTER, AVANTI TUTTA PER KULUSEVSKI: AFFARE PER L’ESTATE. FIORENTINA, IL PSG SU CHIESA - Il Milan non molla la presa per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta l'edizione di Tuttosport, Mino Raiola, agente del giocatore, dovrebbe arrivare a Milano fra mercoledì e giovedì e dovrebbe incontrare la dirigenza rossonera. Lo svedese dovrebbe decidere il proprio futuro a metà dicembre ma non è detto che la risposta potrebbe arrivare anche prima.

Inter al lavoro anche sul mercato in vista della prossima stagione. Trattativa avanzata e concreta per Dejan Kulusevski del Parma. Un affare che potrebbe già impostarsi nelle prossime settimane in vista della nuova stagione. L’Inter si muove, a caccia del centrocampista gialloblù. Avanti tutta per Kulusevski...

Continuano ad arrivare conferme riguardo l'interesse del PSG nei confronti di Federico Chiesa, attaccante esterno classe 1997 della Fiorentina e della nostra nazionale: secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, il club transalpino sarebbe pronto a fare concorrenza serrata a Juventus ed Inter per ingaggiare il talento viola a fine stagione.

A Verona intanto l’allenatore dell’Hellas fa sapere che “non c’è nessuna possibilità che Verre parta a gennaio”.

Attraverso le proprie storie su Instagram, l’attaccante del Brescia Mario Balotelli ha commentato la mancata convocazione da parte di Fabio Grosso per la sfida giocata oggi dalle Rondinelle contro la Roma, facendo sapere di essere alle prese con le cure dopo un infortunio: “Sto recuperando - ha scritto assieme a una foto che lo ritrae su un lettino intento a farsi massaggiare la coscia -. Ritorno presto, per il momento li lascio parlare”.

MANCHESTER CITY, INTESA PER IL RINNOVO DI STERLING: FIRMA LEGATA A GUARDIOLA. CHELSEA, OCCHI SU CHALOV DEL CSKA MOSCA. ARSENAL SU REINIER - Il futuro di Raheem Sterling è strettamente legato a quello di Pep Guardiola. A riferirlo è l'edizione odierna del Sun, quella domenicale, secondo cui malgrado ci sia un accordo con il Manchester City, il nazionale inglese ha fatto sapere al club che non firmerà il prolungamento contrattuale fin quando non ci sarà la certezza di una lunga permanenza anche del suo allenatore.

Se a gennaio dovesse esser revocato il divieto sul mercato, il Chelsea si muoverà e non poco. Tra entrate ed uscite. Visto che si parla tanto di un addio di Giroud, ci sarebbe già un potenziale sostituto. E gioca in Russia. Si tratta di Fedor Chalov (21), attaccante del CSKA Mosca che interessa ai Blues e per il quale sarà fatto un tentativo nella prossima finestra di mercato.

Il Flamengo è fresco vincitore di Copa Libertadores e sui suoi calciatori le sirene del mercato si stanno già facendo rumorose. Reinier Jesus (17), ad esempio, è uno dei calciatori più ricercati. Ci ha pensato l'Inter, l'ha fatto il Barcellona, potrebbe essere un'idea del Chelsea e, secondo il Sun on Sunday, ora è finito anche nel mirino dell'Arsenal. Il giovane attaccante brasiliano, classe 2002 e nazionale verdeoro Under 17, sembrerebbe prossimo al salto in Europa.