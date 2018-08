Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Domenico Criscito domani riabbraccerà il campionato italiano, quasi un secondo esordio. Lui, infatti, la serie A l’ha lasciata tanto tempo fa, il 22 maggio 2011, quando, con il suo Genoa, esultò per il successo sul Cesena al Ferraris. Mimmo, come lo chiamato tutti a Genova, non aveva ancora compiuto 25 anni e partiva per un’avventura importante con lo Zenit, nel campionato russo e in Champions. Nel tempo il Napoli, prima, e l’Inter dopo, hanno provato a riportarlo a casa, senza riuscirci. Poi è arrivato il Genoa, la squadra in cui Criscito è cresciuto calcisticamente, quella con cui ha conquistato i primi successi e pur di dire sì al Grifone, ha rinunciato a un ingaggio quasi triplo offerto sia dallo Zenit stesso che ancora dall’Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

La Sampdoria lavora per il tesseramento di Djordje Despotovic. Secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa tra i blucerchiati e l'attaccante serbo classe 1992 sarebbe infatti già in fase avanzata. Despotovic, attualmente svincolato, è reduce dall'esperienza all'Astana della scorsa stagione.

Aspettando il debutto di Cristiano Ronaldo sul prato dello Stadium - scrive oggi il Corriere di Torino - il botto è arrivato dalla Borsa: dopo l’impennata iniziata con la trattativa di CR7, ieri il titolo Juventus ha chiuso a 1,024 euro per azione (+4,49 per cento), con una capitalizzazione che ha virtualmente superato il miliardo. Giovedì, alla chiusura, il valore era arrivato a 966.952.110 euro. La cifra fa un certo effetto, anche se non significa essersi già ripagati l’acquisto del portoghese: perché i guadagni, grosso modo virtuali, nel breve sono destinati a fare felici i piccoli investitori, quelli che comprano e vendono titoli per fare cassa, mentre per l’azionista di maggioranza, Exor, non cambia quasi nulla. A meno che il boom non continui per mesi, tanto che nel 2019 tale maggiore ricchezza patrimoniale possa tradursi in un ipotetico dividendo per le casse degli azionisti e, quindi, della finanziaria.

Il Bologna deve far fronte all'infortunio di Rodrigo Palacio e pensa ad intervenire sul mercato degli svincolati. Secondo il Corriere dello Sport, infatti i rossoblù allenati da Pippo Inzaghi potrebbero puntare i radar verso uno tra Antonio Cassano e Marco Borriello, rimasti al momento senza squadra.

Rinnovo di contratto all'orizzonte per Piotr Zielinski, uno dei riferimenti del Napoli di Carlo Ancelotti. Rai Sport riporta che si stanno definendo i dettagli del nuovo accordo con scadenza 2023 e ingaggio per il polacco da 2,5 milioni di euro a stagione. Non solo: nel nuovo accordo potrebbe esserci una nuova clausola rescissoria, da oltre 100 milioni di euro. Nell'attuale contratto c'è, invece, una clausola da 65 milioni di euro.

MANCHESTER CITY, BRAVO KO: IL CLUB PENSA ALLO SVINCOLATO CAVALIERI. MARSIGLIA, GARCIA NON MOLLA: OFFERTA PER DEMBELE' DEL CELTIC. NEWCASTLE, MUTO E IL NO AL CHELSEA PER NON FINIRE NEL LIMBO DEI PRESTITI. TOTTENHAM, C'E' L'ACCORDO CON ERIKSEN PER IL RINNOVO DI CONTRATTO. FENERBAHCE, MOUSSA SISSOKO NEL MIRINO: IL TOTTENHAM FA MURO. BORUSSIA DORTMUND, IL LIVERPOOL SPARA ALTO PER ORIGI: SALTA L'AFFARE. RB LIPSIA, NUOVA OFFERTA PER LOOKMAN DELL'EVERTON. BOR. DORTMUND, LE CIFRE DELL'AFFARE ALCACER: PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO.

Dopo il grave infortunio di Claudio Bravo, il City è a caccia di un secondo portiere da affiancare a Ederson. Come riporta Globo Esporte i Citizens starebbero pensando all'esperto Diego Cavalieri, svincolato dopo l'esperienza al Crystal Palace.

Il Marsiglia non molla Moussa Dembélé, attaccante classe '97 in forza al Celtic Glasgow. Secondo quanto riportato dal Daily Star il club francese è pronto a mettere sul piatto circa 25 milioni per la punta francese.

Il nuovo attaccante del Newcastle Yoshinori Muto ha recentemente svelato un interessante retroscena di mercato. Sulle sue tracce infatti c'era anche il Chelsea ma il giapponese ha preferito i Magpies ai Blues per non finire nel "limbo" dei prestiti a cui sono destinati molti giocatori del Chelsea. Lo riporta Il Telegraph.

Il Tottenham lavora per blindare Christian Eriksen. Come riporta il Daily Mail gli Spurs avrebbero già raggiunto l'accordo con il danese per prolungare il contratto, attualmente in scadenza nel 2020.

Si è chiusa la trattativa fra Liverpool e Borussia Dortmund per Divock Origi. Come riporta il Liverpool Echo il club tedesco non avrebbe nessuna intenzione di spendere gli oltre 30 milioni che chiede il Liverpool per la giovane punta.

Il Tottenham non ha intenzione di cederlo, ma il Fenerbahce non molla l'idea di arrivare a mettere le mani sul cartellino di Moussa Sissoko (29). Il centrocampista, sotto contratto con gli spurs fino al 2021, resta un obiettivo del club turco in sede di mercato. Lo scrive il The Sun.

Il Red Bull Lipsia aumenta l'offerta per Ademola Lookman, esterno offensivo classe '97, tornato all'Everton per fine prestito dopo aver collezionato 11 presenze e segnato 5 reti negli ultimi sei mesi con la maglia del club tedesco. Come riporta Il Mirror il Lipsia ha messo sul piatto quasi 30 milioni per l'inglese.

Sembra ormai tutto fatto per il passaggio di Paco Alcacer dal Barcellona al Borussia Dortmund. Secondo quanto riporta la BILD i due club hanno trovato un accordo per il prestito del giocatore a 2.2 milioni di euro con diritto di riscatto entro i 20-25 milioni di euro.