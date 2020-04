Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 aprile

INTER E LAZIO, SFUMA GIROUD: RINNOVERA’ CON IL CHELSEA. JUVENTUS, ICARDI IL PRIMO OBIETTIVO PER L’ATTACCO: LA STRATEGIA. MILAN, VICINO L’ACCORDO PER IL TAGLIO DEGLI STIPENDI. INTER, SI LAVORA AL RISCATTO DI SENSI E BARELLA. CR7 ALLA JUVENTUS FINO AL 2022. VICINO ANCHE IL RINNOVO DI BUFFON. NAPOLI, A GENNAIO RIFIUTATI 10 MILIONI DI EURO DAL CHELSEA PER MERTENS. ROMA-LAZIO, DERBY PER IL TALENTO GAICH. ATALANTA, PRONTO L’AFFONDO PER BONAVENTURA.

Importante indiscrezione lanciata da La Gazzetta dello Sport di questa mattina e che riguarda sia l'Inter che la Lazio in vista del prossimo mercato in entrata di entrambe. Il Chelsea ha infatti deciso di esercitare l’opzione unilaterale di prolungamento per un’ulteriore stagione presente nel contratto che lega Olivier Giroud al club di Abramovich: una mossa che a questo punto mette la parola fine a qualunque ipotesi di trasferimento del francese in Italia. Ora per l’Inter resta valida la pista Mertens tra i prossimi free agent, almeno che anche il belga non trovi l’intesa di rinnovo col Napoli. Ipotesi ancor più viva ora che Giroud è definitivamente tramontato.

La Juventus fa sul serio per Mauro Icardi. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'argentino è l'obiettivo principale per l'attacco dei bianconeri e ci sarebbe già stato un contatto con il PSG. Il progetto di Paratici è quello di regalare a Sarri un tridente da sogno composto da Icardi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Contatto Paratici-Leonardo - Come riporta il quotidiano sportivo nelle ultime ore c'è stato un contatto fra i club per capire i contorni del possibile affare. La strada è tracciata anche se, naturalmente, per arrivare al traguardo ci sono altri passaggi da effettuare. Il primo è il riscatto del giocatore da parte del PSG. I campioni di Francia infatti possono esercitare il diritto versando 70 milioni all’Inter, come da intese della scorsa estate, e la mossa non appare in dubbio, nonostante la parabola discendente della stagione di Maurito. Poi la trattativa fra PSG e Juve per il bomber argentino, con l'Inter che potrebbe comunque sorridere perché se Icardi dovesse approdare alla Juve, i nerazzurri otterrebbero dal PSG 15 milioni in più, in base ad una clausola che prevede tale cifra aggiuntiva in caso di cessione ad una società italiana.

Contropartite - La Juventus, per abbassare l'esborso complessivo di 85 milioni, potrebbe mettere sul piatto giocatori graditi ai parigini. Da Pjanic (valutato 60 milioni) alla coppia Douglas Costa-Alex Sandro (40 milioni a testa), senza dimenticare De Sciglio, giocatore che a gennaio era stato vicinissimo al trasferimento in Francia.

La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla del riscatto da parte dell'Inter di Stefano Sensi e Nicolò Barella. Al termine della stagione il loro prestito oneroso si trasformerà in trasferimento definitivo e il loro riscatto peserà sul bilancio nerazzurro per 45 milioni complessivi: 25 per l’obbligo di Barella, 20 per il diritto su Sensi. Una bella somma considerando la crisi attuale e gli scenari dell’economia mondiale futura, ma in fondo anche un affare se si prende in considerazione quello che hanno dimostrato di poter fare insieme. Appena 5 le presenze da titolari in A, ma il loro riscatto è la base delle mosse future.

Avanti insieme, fino al 2022. E’ questo il progetto di Cristiano Ronaldo: ovvero quello di onorare fino all’ultimo giorno il contratto con la Juventus. A riportare la notizia è Tuttosport che fa luce sul futuro dell’asso portoghese in piena crisi da Coronavirus che sarà bianconero per altri due anni.

Una pura formalità. Così Tuttosport definisce il rinnovo per un’altra stagione di Gianluigi Buffon con la Juventus. Il portiere, stando a quanto riportato, si è sentito una decina di giorni fa con Andrea Agnelli per sancire l’accordo per altri 12 mesi insieme.

Il giocatore più chiacchierato del Napoli continua ad essere Dries Mertens. Il sì del belga alla proposta di De Laurentiis di due mesi fa ancora non arriva ed il Chelsea è la sirena che lo incanta di più, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno facendo il punto della situazione. Ci sono anche l’Inter e il Monaco ma i blues sono più avanti con contatti diretti con Lampard. Già a gennaio - si legge - il club del presidente Abramovich offrì 10 milioni al Napoli che rifiutò la proposta per continuare a contare sul belga e strappare il rinnovo.

Il San Lorenzo potrebbe perdere nella prossima sessione di mercato Adolfo Gaich, attaccante classe 1999 il cui contratto è in scadenza nel 2021. Per il calciatore sono arrivate tante offerte e, tra i club interessati, ci sarebbe anche la Roma. Secondo Il Corriere della Sera, la sua valutazione è di 20 milioni di euro.

Continua a tenere banco il possibile ritorno di Giacomo Bonaventura all'Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Dea è la grande tentazione del centrocampista che potrebbe offrirgli presto un contratto per farlo rilanciare, come successo anche per De Roon e Caldara.

ARSENAL, SPUNTA UNA NUOVA PRETENDENTE PER AUBAMEYANG: IL CHELSEA MONITORA LA SITUAZIONE.CHELSEA, AVVIATI I CONTATTI PER OSIMHEN DEL LILLE. BARCELLONA, SIRENE DALLA PREMIER PER EMERSON: IL DIFENSORE RICHIESTO DALL'EVERTON. SOUTHAMPTON, OCCHI SU N'DICKA DELL'EINTRACHT FRANCOFORTE. REAL MADRID, FIDUCIA A JOVIC PER LA PROSSIMA STAGIONE. BALE NON VUOLE LASCIARE IL REAL MADRID: IL GALLESE DISPOSTO A RESTARE FINO AL 2022. WEST HAM, PER LA PORTA PIACE MCCRORIE DEI RANGERS. ATLETICO MADRID, LEMAR VERSO L'ADDIO: L'ARSENAL PUO' TORNARE ALLA CARICA.

Spunta una nuova pretendente per Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto riporta ESPN, l'attaccante dell'Arsenal sarebbe entrato nel mirino anche del Chelsea. I Blues starebbero monitorando la situazione per un giocatore che nella prossima sessione di mercato sarà al centro di duelli a colpi di offerte.

Sarà un Chelsea molto attivo sul mercato. Sono diversi i giocatori che interessano al club londinese per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Le10Sport, i Blues avrebbero avviato i contatti con il Lille per l'attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Sirene dalla Premier per Emerson. Secondo quanto riporta Sport, il difensore del Barcellona, attualmente in prestito al Betis Siviglia, sarebbe entrato nel mirino dell'Everton di Carlo Ancelotti per la prossima stagione.

Il Southampton punta a rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riporta Sky Sports, i Saints starebbero guardando alla Bundesliga per la prossima stagione. Fra i papabili ci sarebbe anche Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.

Con i campionati fermi per la pandemia di COVID-19, molti club potrebbero rivedere i propri piani di mercato. Fra questi ci sarebbe il Real Madrid che, in estate, avrebbe tentato l'assalto a Kylian Mbappé ma ora sarebbe costretto a rivedere i propri piani. Secondo quanto riporta AS, le Merengues potrebbero puntare sul 22enne Luka Jovic, arrivato la passata stagione dall'Eintracht Francoforte.

Viene sempre considerato in partenza ad ogni finestra di calciomercato. Le strade di Gareth Bale e del Real Madrid potrebbero separarsi a fine stagione. Secondo quanto riporta AS però il gallese sarebbe intenzionato a rimanere in Spagna fino alla fine del suo contratto che sarà nel 2022. Motivo il suo lauto stipendio di 14,5 milioni di euro all'anno a cui non vuole rinunciare.

Idea per la porta per il West Ham. In attesa di riprendere la stagione, la formazione londinese guarda al futuro. Secondo quanto riporta il Daily Record, gli Hammers avrebbero messo nel mirino il portiere 22enne dei Rangers Robby McCrorie.