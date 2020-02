vedi letture

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti

MILAN-MALDINI SI VA VERSO IL DIVORZIO. CONTATTI CON EMENALO. IBRA E KJAER VERSO LA PERMANENZA. INTER STOP AI RINNOVI FINO A FINE CAMPIONATO. SE MARTINEZ PARTE C’È AUBAMEYANG. E PIACE DAVID DEL GENT. ROMA, FONSECA VUOLE BLINDARE SMALLING E MKHITARYAN. PEREZ RISCATTATO. VLAHOVIC VERSO IL RINNOVO CON LA FIORENTINA. UDINESE: IDEA SOBHI PER L’ATTACCO

Il Milan continua a ragionare sul futuro con priorità alla dirigenza dove ormai sembra insanabile il rapporto fra Ivan Gazidis e il trio formato da Boban, Maldini e Massara. Dissidi sia sul mercato da portare avanti in estate sia sulla scelta del tecnico con il primo che sogna Ralf Rangnick, mentre Maldini starebbe parlando con Marcelino e Spalletti. Dissidi che potrebbero portare a un divorzio con Il CFO rossonero che avrebbe incontrato Michael Emenalo, ex dt di Chelsea e Monaco. Sul fronte dei giocatori il Milan è pronto a presentare un’offerta di rinnovo per Zlatan Ibrahimovic: 7 milioni di euro netti più bonus. I rossoneri inoltre sono pronti a esercitare il diritto di riscatto per Simon Kjaer versando 2,5 milioni per l'acquisto a titolo definitivo dal Siviglia.

Sull’altra sponda del Naviglio invece tutto fermo per i rinnovi almeno fino al 24 maggio. Il tecnico Antonio Conte non vuole infatti discutere di rinnovi prima della fine del campionato, compreso quello di Lautaro Martinez sempre nel mirino del Barcellona. Se l’argentino dovesse partire il club avrebbe individuato in Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal il giocatore ideale per sostituirlo al fianco di Lukaku. Sempre per l’attacco piace Jonathan David del Gent, autore di 22 reti in questa stagione. La sua valutazione è di 25 milioni di euro e in estate, come rivelato dal suo agente, il giocatore lascerà il Belgio.

Secono i media brasiliani la Roma avrebbe messo nel mirino il giovane attaccante Telles Magno, classe 2002, del Vasco Da Gama. Il brasiliano piace però anche a Lazio e Juventus che proveranno a strapparlo ai giallorossi. Il club capitolino sta inoltre lavorando alla permanenza di Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan, considerati pedine fondamentali dal tecnico Fonseca che vorrebbe averli alle sue dipendenze anche in futuro anche se sarà decisiva la qualificazione in Champions dei giallorossi. Intanto Carles Perez è stato ufficialmente riscattato dalla Roma. O meglio, sono scattate le condizioni per il riscatto dal Barcellona - almeno un punto guadagnato – per la cifra di 11 milioni di euro.

Dusan Vlahovic si avvicina al rinnovo di contratto con la Fiorentina dopo l'incontro di oggi tra il suo agente Darko Ristic e i dirigenti viola. L'accordo con il calciatore serbo verrà prolungato fino al 2025 e salirà dagli attuali 300mila euro a un milione a stagione più bonus.

L’Udinese avrebbe messo nel mirino l’esterno mancino Ramadan Sobhi, classe ‘97, attualmente in forza all’Al Alhly, ma di proprietà dell’Huddersfield. L’egiziano in patria sta facendo molto bene (quattro gol e un assist in sei gare) tanto che il club che lo ha prelevato in prestito a gennaio starebbe pensando di riscattarlo a fine stagione. Nel frattempo il club friulano sta cercando di inserirsi mettendo sul piatto sei milioni di euro per il suo cartellino, anche se l’agente del calciatore - Nader Shawky – ha fatto sapere che la valutazione dell’ala è di 10 milioni di euro.

Il REAL CI RIPROVA PER HAALAND E SFIDA IL BORUSSIA PER CAMAVINGA. IL PORTO PUNTA DAVID DEL GENT, IL TOTTENHAM SOGNA WILLIAN DEL CHELSEA. SUNG-YUENG AL MAIORCA, IL GRANADA PRENDE ANTONIN. SVIZZERA: PETKOVIC RINNOVA FINO AL 2022. CORLUKA RINNOVA CON LA LOKOMOTIV MOSCA

Le strategie di mercato del Real Madrid e del Borussia Dortmund sembrano destinate a incontrarsi nel corso della prossima estate. I gialloneri e i blancos infatti hanno messo gli occhi sul talento del Rennes Eduardo Camavinga, centrocampista valutato 50 milioni di euro, ma non solo. Il club iberico infatti riproverà a portare a Madrid Ergling Haaland prelevato a gennaio dal Borussia e subito protagonista con il club tedesco. A ingolosire sarebbe la clausola di rescissione fissata a 75 milioni di euro che scatterà nel 2021, ma che il Real vorrebbe pagare già nella prossima estate.

Due le ufficialità di giornata in Spagna: Ki Sung-yueng, centrocampista sudcoreano di 31 anni, reduce dall'esperienza al Newcastle ha firmato un contratto fino al termine della stagione con il Maiorca. Il Granada ha annunciato di aver ingaggiato l'attaccante Antonio Cortés Heredia, detto Antonin, dal Malaga, Il giocatore, classe 2000, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Il Villarreal ha confermato, tramite un tweet, l'accordo con il laterale sinistro Xavier Quintillà (23). Il giocatore ha firmato un prolungamento del proprio contratto fino al 30 giugno del 2023.

Il Porto avrebbe invece messo nel mirino Jonathan David del Gent, obiettivo anche della Roma, anche se la prima offerta da sei milioni è stata rispedita al mittente. Il club belga infatti valuta il canadese almeno 18 milioni di euro. Il Tottenham sarebbe interessato a Willian, esterno brasiliano che José Mourinho conosce bene poiché lo ha allenato ai tempi del Chelsea. Il 31enne ha il contratto in scadenza con i Blues e ha dichiarato recentemente di voler restare a Londra, considerata la città ideale dalla sua famiglia.

La Federcalcio svizzera ha annunciato di aver rinnovato il contratto del suo CT, Vladimir Petkovic. L'ex tecnico della Lazio rimarrà in carica anche dopo i campionati europei, quando sarebbe scaduto il precedente accordo. Petkovic allenerà gli elvetici fino al 31 dicembre 2022.

Il difensore centrale croato, Vedran Corluka (34), ha rinnovato il proprio contratto con la Lokomotiv Mosca. Da otto stagioni con la maglia dei moscoviti, ha trovato un accordo per prolungare la propria permanenza per un altro anno.