Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 giugno

MILAN, DONNARUMMA STA CON RAIOLA... E SI TRATTA ANCORA IL RINNOVO. TORINO, SIRIGU AD UN PASSO. NAPOLI, SI LAVORA AL RINNOVO DI REINA. E MARIO RUI SPINGE PER VESTIRE AZZURRO - Gigio Donnarumma e il Milan, il caso del giorno. Ancora. Ieri l'indiscrezione che il portiere rossonero per rinnovare avrebbe potuto lasciare Mino Raiola, poi la smentita del diretto interessato che twitta e afferma di stare con il suo procuratore. "Ieri, oggi e domani", la frase divulgata sui social. Si lavora ancora per trovare un'intesa per il rinnovo. Mentre il Torino piazza il colpo tra i pali, si avvicina Salvatore Sirigu dal PSG. Lunedì visite mediche, poi dovrebbe arrivare la firma. E intanto il Napoli lavora per rinnovare il contratto di Reina: martedì missione di De Laurentiis per trovare un accordo. Un accordo vuole trovarlo anche Mario Rui, che spinge per lasciare la Roma e vuole vestire la maglia del Napoli. Lavori in corso. Alla Roma intanto è stato proposto Nastasic dello Schalke 04. Il club riflette. La Lazio pensa a Muriel e ci sono stati nuovi contatti, più difficile invece arrivare al Papu Gomez che tratta il rinnovo con l'Atalanta.

VALENCIA, IBRAHIMOVIC DICE NO E RAIOLA E LO PROPONE AL REAL MADRID. AL NIZZA RINNOVA BALOTELLI. E L'ATLETICO LAVORA PER BLINDARE FERNANDO TORRES. MONACO, SI CERCA L'ACCORDO PER IL RINNOVO DI MBAPPÉ - Zlatan Ibrahimovic svincolato di lusso. L'attaccante ex Manchester United è stato proposto da Mino Raiola al Real Madrid, non è una pista percorribile. E intanto ci prova il Valencia, ricevendo un no dal diretto interessato. A proposito di Raiola: Balotelli rinnova con il Nizza.

Lavori in corso in attacco anche all'Atletico Madrid. Si lavora al rinnovo di Fernando Torres. E infine il Monaco: si cerca l'accordo per trattenere e blindare Mbappé.