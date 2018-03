Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzo

© foto di Insidefoto/Image Sport

NAPOLI, SARRI PRENDE TEMPO. E SPUNTA SIMONE INZAGHI. LAZIO, IDEA GABBIADINI. ROMA, SOGNO KOVACIC. PASTORE E BARELLA NON SI SCOMPONGONO SUL FUTURO -

Sono settimane importanti per il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Momenti fondamentali dai quali passeranno le strategie future degli azzurri. Il tecnico prende tempo, per adesso c'è distanza tra domanda e offerta. Inevitabile quindi che il club azzurro si guardi intorno. C'è un'idea Simone Inzaghi, attualmente alla Lazio. Lazio che intanto studia Gabbiadini per rinforzare l'attacco, anche se il giocatore potrebbe ritornare al Bologna. Lavori in corso anche in casa Roma, dove il sogno per la prossima stagione è Kovacic e il ds Monchi si sta muovendo in questa direzione. Mentre il Milan sta lavorando per blindare Cutrone, l'Inter deve fare i conti con una richiesta per Skriniar dal Barcellona. I nerazzurri studiano per il futuro Barella del Cagliari, che però non si scompone e fa sapere di pensare solo al presente. Lo stesso Javier Pastore, obiettivo forte di gennaio che potrebbe tornare di moda.

Poltrone girevoli e scrivanie traballanti: Gerolin può lasciare l'Udinese, un nome che si valuta è quello di Romairone. L'Hellas Verona invece pensa fortemente a Stefano Capozucca per sostituire Fusco il prossimo anno. Possibile anche un altro cambio a Palermo in caso di promozione in Serie A...

ARSENAL, IN GERMANIA SICURI: TUCHEL IL DOPO WENGER. PSG, PRIMI APPROCCI CON CONTE. PORTO, CASILLAS RESTA SOLO SE SI RIDUCE LO STIPENDIO - In Germania sono sicuri, l'Arsenal ha scelto un nuovo allenatore. Si tratta di Tuchel, pronto - secondo i media tedeschi - a subentrare a Wenger dal prossimo campionato. Il profilo di Tuchel piace anche al Siviglia.

Intanto il PSG comincia a flirtare con Antonio Conte. Si lavora per un accordo. E un accordo vuole raggiungerlo anche il Porto con Casillas: o si riduce l'ingaggio, o va via...