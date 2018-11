Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

TUTTI PAZZI PER TONALI: L’INTER PROVA A GIOCARE D’ANTICIPO. MILAN, SE ARRIVA IBRA CUTRONE A RISCHIO. GENOA, IL NUOVO UOMO MERCATO È KOUAMÉ. BOLOGNA, SKORUPSKI: “SONO STATO VICINO ALLA FIORENTINA” - È il nuovo che avanza, inevitabile che abbia mercato. Tante richieste, tanti apprezzamenti. Sandro Tonali pezzo pregiato del calciomercato. Gioiello di casa Brescia, ambito da tante squadre. L’Inter su tutte, che prova a mettere la freccia. Il calciatore a Venezia è stato visionato da vicino da un osservatore nerazzurro, l’Inter lo studia e lo tiene d’occhio. Ma attenzione: su Tonali c’è anche il Chelsea. Anche se il Brescia per gennaio è stato abbastanza chiaro: non parte. Ogni discorso è rimandato all’estate.

Mentre è trattativa di gennaio quella tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sta per riabbracciare i rossoneri, l’operazione può svilupparsi positivamente entro qualche settimana. Chi non partirà è Gonzalo Higuain, parola di Gattuso. Mentre potrebbe andare via Patrick Cutrone, perché con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic diventerebbe complicato trovare spazio.

Non solo Piatek, che ha ritrovato il gol ieri contro la Sampdoria nel derby. Il nuovo uomo mercato di casa Genoa è Christian Kouamé. L’ex Cittadella piace al Napoli, ma non solo. La sensazione è che in estate il Genoa possa fare cassa in maniera importante. Tra Kouamé e Piatek.

Infine una rivelazione targata Skorupski. Il giocatore del Bologna al termine della partita contro la Fiorentina ha fatto sapere di essere stato vicino ai viola. Intanto i rossoblu vanno a caccia di punti salvezza, perché la classifica piange...

MANCHESTER UNITED, IL PSG PENSA A DE GEA. NEWCASTLE, IL GUANGZHOU EVERGRANDE VALUTA BENITEZ. E GLI INGLESI PENSANO A STAM. BARCELLONA, JORDI ALBA: “VOGLIO CHIUDERE LA CARRIERA QUI” - Sirene francesi per il portiere del Manchester United, De Gea. Ci pensa il Paris Saint Germain, che sta preparando un’offerta importante. Intanto il Manchester United studia la proposta di rinnovo. Mentre potrebbe saltiate la sua attuale squadra, il Newcastle, Rafa Benitez. L’allenatore ex Napoli, che ieri ha speso parole di elogio per la città campana e la sua esperienza in azzurro, è un’idea concreta del Guangzhou Evergrande. E per cautelarsi il Newcastle pensa a Jaap Stam.

Idee chiare per Jordi Alba, il futuro sarà ancora al Barcellona. “Voglio chiudere qui la carriera”, le parole del calciatore blaugrana. Il rinnovo si avvicina...