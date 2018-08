Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 agosto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ROMA, STROOTMAN VERSO IL MARSIGLIA E DI FRANCESCO CONFERMA: “LA TRATTATIVA C’È”. TORINO, CAIRO SU IAGO FALQUE: “RESTA”. INTER, AUSILIO SU JOAO MARIO: “PUÒ RIMANERE” - Kevin Strootman e la Roma, è addio. Il centrocampista sta per lasciare i giallorossi. Direzione Ligue 1. Direzione Marsiglia. Trattativa ai dettagli, oggi il giorno giusto per provare a chiudere. E intanto il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco ammette: “La trattativa c’è”. C’è ed è anche ai dettagli. Strootman viaggia verso Marsiglia. Intanto il Torino blinda Iago Falque. Il presidente granata Urbano Cairo ha fatto sapere, infatti, che il giocatore non cambierà maglia. Anzi. Il futuro è granata.

Da una permanenza gradita, ad una meno voluta. Quella di Joao Mario all’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha fatto sapere che il centrocampista può restare. Respinte, da parte del calciatore, le richieste dalla Turchia. Oggi Joao Mario vede nerazzurro.

Intanto D’Anna al Chievo Verona ha incassato una sconfitta pesante. Ma la squadra si schiera con lui. A parlare è Cacciatore. “Con D’Anna ci troviamo bene”, le sue parole. Al momento nessun segnale di cambiamento. Ma a breve le panchine andranno monitorate...

SIVIGLIA, LO SPORTING CP PENSA A MURIEL. PSG, IDEA ERIKSEN E TRAPP PIACE AL FENERBAHCE. SCHALKE 04, PRESO RUDY DAL BAYERN MONACO - Sirene di mercato per Luis Muriel. L’ex Udinese, oggi al Siviglia, può andare in Portogallo. Ci pensa lo Sporting Portugal. Contatti in corso. Si lavora per trovare un’intesa. Mentre il PSG va a caccia di rinforzi di livello. Eriksen del Tottenham un’idea concreta. E Trapp può lasciare Parigi. Ci pensa il Fenerbache,e in Turchia. Infine lo Schalke04: l’ultimo affare è Rudy del Bayern Monaco...