Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Imago/Image Sport

INTER-JUVE: SFIDA IN CAMPO E SUL MERCATO. FUTURO DI ALLEGRI DA DECIDERE A FINE STAGIONE, I TIFOSI SOGNANO KLOPP. ALLA JUVE POSSIBILE RITORNO DI POGBA. NAPOLI: ANCHE SIRIGU TRA I CANDIDATI AL DOPO REINA. MILAN: BELOTTI RESTA UN OBIETTIVO, NEL MIRINO ANCHE DZEKO E MURIEL. INTER: LISANDRO LOPEZ NON SARA' RISCATTATO. LAZIO: PER TARE BUDGET DA 65MLN IN ESTATE. ROMA: L'ARSENAL SU NAINGGOLAN. ATALANTA: FISSATO IL PREZZO DI CRISTANTE, DE ROON E FREULER - Inter-Juventus è anche mercato. Secondo Tuttosport è duello per Joao Cancelo. Il portoghese è di proprietà del Valencia e i nerazzurri per riscattarlo devono spendere 38 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere decisamente ammortizzata dalla cessione a titolo definitivo di Kondogbia proprio agli iberici, ma che crea non pochi problemi a livello di bilancio, considerato che il club nerazzurro è sotto la lente d'ingrandimento della UEFA. La Vecchia Signora è alla ricerca di un giocatore che sostituisca Lichtsteiner e potrebbe optare proprio per il lusitano, anche se l'opzione più plausibile e più economica al momento è quella di Darmian. I bianconeri, così come la Roma e l'Inter, continuano a seguire Cristante dell'Atalanta: la Dea, in estate, lo cederà per almeno 30 milioni di euro. Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Allegri, allenatore che ha con la Juventus altri due anni di contratto. Stando alle dichiarazioni ufficiali, è scontata la permanenza del tecnico livornese a Vinovo anche per la prossima stagione, ma in realtà tutto verrà deciso al termine del campionato quando ci sarà un confronto tra tecnico e club. Molto passerà da questo rush finale, coi bianconeri che a meno di un mese dal termine della stagione è ancora in lotta su due fronti: Serie A e Coppa Italia. I tifosi bianconeri, intanto, sognano Klopp per il futuro della panchina bianconera. Tuttosport tratteggia gli scenari possibili derivanti dai contatti tra Manchester United e Juventus in vista della prossima finestra di calciomercato. Il club bianconero ha già in pugno Darmian e tratta Martial, attaccante classe '95 che piace anche al Bayern Monaco e al Barcellona. Per il quotidiano torinese, però, in queste ore si sta valutando anche un'altra trattativa che se confermata avrebbe del clamoroso: il ritorno di Pogba. Un affare possibile solo in prestito e a patto che il centrocampista francese decida di decurtarsi lo stipendio visto che, diritti d'immagine compresi, in questo momento guadagna 20 milioni di euro netti l'anno. Fellaini s'è offerto alla Juve, col belga in scadenza col Manchester United e in attesa di una nuova esperienza. Si continua a seguire un altro parametro zero: Emre Can, che piace anche al Bayern Monaco. Raggiunto da Juvenews, Federico Pastorello, agente di Asamoah, ha fatto sapere come il futuro del ghanese non sia ancora segnato. "Per Asamoah non c’è solo l’Inter in pole. Non è detto che vada a Milano. A breve deciderà il suo destino", ha detto.

Capitolo Napoli. Secondo La Stampa sul taccuino azzurro c'è Sirigu, ora al Torino, per sostituire il partente Reina. L'ex Palermo e Paris Saint-Germain, però, interessa anche all'Atletico Madrid. Il club azzurro, da tempo, segue Rui Patricio e Leno. Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il procuratore del terzino Maggio ha parlato del futuro del suo assistito. Il calciatore classe '82 è legato al Napoli da un accordo in scadenza a giugno: "Avremo modo di trovarci prima del calciomercato per valutare la disponibilità della società a mantenere un rapporto con Christian, ci proveremo. Sensazioni? Non lo so, credo dipenda molto dal fatto se ci sarà qualche esterno che lascerà Napoli. Christian a livello di professionalità non credo sia secondo a nessuno, dirigenti ed allenatore lo sanno benissimo", ha dichiarato il procuratore Briaschi.

Punto sul Milan. Tuttosport scrive le strategie in vista della prossima stagione: la priorità del club rossonero sarà l'acquisto di un attaccante, con Belotti del Torino che resta un obiettivo sul quale Fassone e Mirabelli non hanno mai distolto l'attenzione fin dalla scorsa estate. Altro nome altisonante è quello di Dzeko, bomber bosniaco che ha trascinato la Roma in questa stagione almeno fino alle semifinali di Champions. Profilo affascinante ma non semplice da convincere, a differenza del colombiano ex Sampdoria Muriel: dovesse Montella lasciare Siviglia, praticamente scontato il suo addio in estate. E il Milan ha già fatto sapere di essere interessato.

Capitolo Inter. Lisandro Lopez tornerà in Portogallo al termine della stagione. Lo scrive il quotidiano lusitano A Bola, che spiega di un'Inter che non ha alcuna intenzione di riscattare dal Benfica il difensore argentino classe '89 che da quando è arrivato ha giocato solo 44 minuti

Il direttore sportivo della Lazio, Tare, avrà a disposizione un budget importante in vista della prossima finestra di calciomercato. Lo scrive il Corriere dello Sport, che parla di 65 milioni di euro a disposizione del dirigente biancoceleste in vista della prossima stagione: il bilancio sano (45 milioni di utili) e i ricavi di Europa League mettono la società nelle condizioni di progettare il futuro con una disponibilità mai avuta in precedenza.

In casa Roma si registra l'interesse dell'Arsenal per Nainggolan. Molto dipenderà anche dal nuovo tecnico dei gunners, ma la valutazione è di circa 40 milioni. Sul belga ci sono anche Chelsea e Manchester United.

Si attiva il mercato e il Genoa prepara le strategie per il futuro. Il Secolo XIX fa il punto sulla situazione dei rossoblu che hanno ben dieci giocatori in scadenza di contratto e un monte ingaggi da abbattere. Fra i confermati ci sono Nicolas Spolli e Goran Pandev, così come Cofie che però dovrà ridursi l'ingaggio. Con la valigia invece Rosi, Rigoni, Gentiletti e Taarabt. Per Miguel Veloso l'addio sembra lo scenario più concreto nonostante ci sia un'opzione per il rinnovo.

L'Udinese ha ufficializzato che sarà Iuliano il vice di Tudor, nuovo tecnico dei friulani. L'Atalanta chiederà almeno 25 milioni per cedere in estate de Roon, mentre ne serviranno almeno 20 per strappare Freuler ai nerazzurri.

LIVERPOOL: NESSUNA RICHIESTA DEL REAL MADRID PER SALAH. BAYER: SCELTO L'EREDE DI LENO. SIVIGLIA: MONTELLA TRANQUILLO SUL FUTURO. NANTES: RANIERI VUOLE RESTARE. BAYER: PRESO IL 17ENNE BRASILIANO PAULINHO - Nelle scorse ore è circolata l'indiscrezione circa una possibile offerta da 200 milioni del Real Madrid per Salah. Secondo quanto raccolto da Sky Sport UK fra le due dirigenze al momento non ci sarebbe stato alcun contatto in merito, anche perché la ferma intenzione del Liverpool è quella di trattenere l'egiziano e, verosimilmente, di rinnovargli il contratto al termine della stagione.

Il direttore sportivo dello Schalke 04, Heidel, ha confermato in conferenza stampa l'addio a fine stagione del centrocampista Meyer: "La decisione è definitiva, in estate se ne andrà dallo Schalke, abbiamo trattato la questione con la massima professionalità e proprio per questo motivo non ci sono stati problemi particolari fra le due parti", ha detto.

Il portiere del Bayer Leverkusen, Leno, ha oramai deciso di lasciare le aspirine a giugno. Secondo Sport Bild, che ieri ha confermato la notizia, il club tedesco ha già individuato il suo sostituto: si tratta di Hradecky, numero uno dell'Eintracht che era seguito anche dal Borussia Dortmund.

Il tecnico del Siviglia Montella ha parlato in sala stampa dopo aver incassato la fiducia da parte del presidente Castro. ”Futuro? Finiamo la stagione nel miglior modo possibile, poi il club prenderà le proprie decisioni. Io sono tranquillo e ho fiducia nel mio lavoro", le parole dell'ex mister di Fiorentina e Milan.

Horn, portiere del Colonia, ha deciso di non utilizzare la clausola presente sul proprio contratto che gli permetterebbe di lasciare il club in caso di retrocessione (il Colonia è attualmente ultimo a 8 punti dalla salvezza). "Questa è la mia casa - ha dichiarato il giocatore - e nonostante una stagione difficile il club ha obiettivi ambiziosi per il futuro e questo è quello che conta", ha detto.

Ranieri, allenatore del Nantes, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche su alcune voci uscite nel corso degli ultimi giorni: "Ero a Londra perché c'era un problema all'impianto idraulico della mai casa in Inghilterra. Non è un segnale sul mio futuro. Quando vado a Londra significa che voglio andare in Premier? Se vado a Roma, voglio tornare in Serie A? Sono qui a Nantes e quindi il mio futuro è sempre qui? Io ho firmato un contratto biennale col mio attuale club e quindi resterò per concludere il mio accordo”.

Il Bayer Leverkusen ha giocato d'anticipo e bruciato tutti gli avversari per Paulinho, diciassettenne del Vasco da Gama. Il calciatore, richiesto anche dalla Juventus, si trasferirà in Germania, nel club delle aspirine, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.