Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 aprile

JUVENTUS, IL BARCELLONA PUNTA DE LIGT. INTER, RESTA VIVA PISTA AUBAMEYANG. MILAN, PIOLI STIMATO MA RIMANE L’OMBRA DI RANGNICK -”De Ligt, attento". E' questo il titolo d'apertura di Mundo Deportivo, quotidiano catalano che riporta l'interesse del Barcellona per il centrale della Juventus, che sarebbe già al corrente della trattativa tra il suo club e quello blaugrana. La scorsa estate - si legge - disse di no ma adesso ci sono più possibilità anche perché il club bianconero è molto interessato al centrocampista brasiliano Arthur.

Resta ancora d'attualità l'interesse dell'Inter per Pierre-Emerick Aubameyang. A riportarlo è la testata francese Le10sport che spiega come il club nerazzurro, su richiesta esplicita del tecnico Antonio Conte, si starebbe convincendo a riportare il gabonese in Serie A, soprattutto perché il giocatore "è sedotto dall'idea di un ritorno a Milano" tanto che "sarebbe addirittura già in contatto con alcuni giocatori nerazzurri".

Il giocatore andrà in scadenza di contratto con l'Arsenal nel 2021 ed è tentato dalla possibilità di intraprendere una nuova avventura professionale. Il problema più grosso è legato all'ingaggio. I nerazzurri difficilmente potranno eguagliare le richieste finanziarie del giocatore. Un ostacolo che ovviamente non è insormontabile e che tutte le parti cercheranno di superare nelle prossime settimane. L'Inter sta valutando seriamente Aubameyang, soprattutto nel caso in cui partisse Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona.

Inoltre secondo la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'Inter sta valutando con attenzione il profilo di Emerson Royal, terzino sinistro classe '99 di proprietà del Betis Siviglia. Titolare nel club andaluso nonostante la giovane età, il calciatore brasiliano si sta mettendo in luce come esterno di destra nel 3-5-2 di Rubi. Ha già fatto il suo esordio anche con la nazionale brasiliana e si disimpegna bene in entrambe le fasi di gioco.

Stando a quanto riportato da SportMediaset, la situazione riguardante la panchina rossonera non è ancora definita. Stefano Pioli è stimato dalla proprietà americana e col passare del tempo le sue chance di rimanere possono aumentare. Resta comunque viva la pista Rangnick, con il tedesco che sarebbe a capo di una nuova rivoluzione e con circa 130 milioni di budget a disposizione per costruire un Milan di giovani forti e già pronti.

Quale futuro per Ivan Juric? Il tecnico-rivelazione della Serie A sta bene a Verona e, prima dell'emergenza coronavirus, c'erano già stati dei contatti tra l'allenatore croato e la dirigenza dell'Hellas per allungare il legame. La chiave sarà il programma di crescita della società, che ha già previsto un aumenti d'ingaggio per Juric ma che, se quest'ultimo volesse cambiare aria in presenza di offerte che lo stuzzicano, non alzerebbe barricate. A riportarlo è il Corriere di Verona.

Anche la Roma continua a seguire con attenzione la situazione relativa la futuro di Dries Mertens, giocatore in scadenza con il Napoli e che ancora non ha deciso se accettare il rinnovo o cercare un'altra sistemazione. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un contratto fino al 2023 per il belga, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus.

Nella prossima stagione, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il leder della difesa del Napoli sarà Kostas Manolas. Arrivato la scorsa estate dalla Roma, il difensore ellenico sarà il futuro leader della retroguardia partenopea vista la quasi certa partenza di Kalidou Koulibaly.

Al fianco di Manolas verrà confermato Nikola Maksimovic a cui verrà rinnovato il contratto in scadenza nel 2021. Poi Amir Rrahmani, già acquistato dall'Hellas Verona, e un altro difensore: Umtiti del Barcellona costa troppo, piace Robin Koch, classe 1996 del Friburgo.

Il difensore Stefan Radu vuole concludere la carriera alla Lazio. Trentatré anni, il calciatore rumeno ha un contratto in scadenza nel 2021 e vorrebbe rinnovare il contratto per una ulteriore stagione, per poi ritirarsi dal calcio giocato nel giugno 2022. La trattativa per il rinnovo, riporta la 'Gazzetta dello Sport', è già partita.

Il Torino, riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha allacciato i contatti con Jemerson, difensore brasiliano in scadenza di contratto col Monaco che non ha intenzione di rinnovare col club del Principato.

Il club granata è consapevole del fatto che, sia per Izzo che per Nkolou, nella prossima finestra di calciomercato arriveranno delle offerte e non vuole farsi cogliere impreparato. Ha registrato che Adil Rami, ex Milan e oggi al Sochi, vorrebbe rientrare in Italia e segue Luca Ranieri, che gioca ad Ascoli ma è di proprietà della Fiorentina.

BARCELLONA, TER STEGEN VERSO IL RINNOVO. PSG, NEYMAR RESTA ANCHE PER COLPA DEL CORONAVIRUS. TOTTENHAM SU MEUNIER, TELEFONATA DI MOURINHO - Secondo quanto evidenziato dal Mundo Deportivo, nonostante vari interessamenti illustri (su tutti sarebbero quelli della Juventus e del Bayern Monaco, ndr) sul conto di Marc-André Ter Stegen, l'estremo difensore tedesco sembra ormai in procinto di andare a rinnovare il suo contratto con il Barcellona. Il portiere ha l'attuale accordo in scadenza al 30 giugno 2022, e - secondo il quotidiano iberico - sta solamente aspettando il momento ideale per porre la sua firma sul contratto, che lo legherà ancora a lungo ai blaugrana.

Secondo quanto riferisce Marca, sembra proprio che Neymar sarà costretto a trascorrere almeno un'altra stagione al Paris Saint-Germain, ed in parte sarebbe anche colpa dell'emergenza Covid-19. Questo perché la crisi economica difficilmente permetterà transazioni di grande rilievo nelle prossime sessioni di mercato, e non è intenzione del PSG quella di privarsi del brasiliano per una cifra che risulti svalutata. In più, aspetto da non sottovalutare, si registra anche un certo riavvicinamento tra il brasiliano e il club della capitale francese.

Thomas Meunier ha il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain e diverse sono le squadre interessate a lui, tra cui anche la Juventus. Il Tottenham però, secondo le ultime indiscrezioni de L'Equipe, avrebbe pensato di giocarsi la carta Mourinho. Lo Special One infatti pare che abbia chiamato personalmente il giocatore per tentare di convincerlo a sposare la causa degli Spurs.

Ha fatto molto discutere la notizia della festa organizzata da Moise Kean, attaccante dell’Everton, in pieno lockdown per il Coronavirus. Dopo la reazione del club, che si è detto ‘inorridito’ dall’atteggiamento dell’italiano, secondo la stampa inglese per l’ex Juventus si parla di una multa decisamente salata, ben 160mila sterline (circa 182mila euro).

Arrivato nell'estate del 2011, David De Gea è ormai vicino a compiere 10 anni con il Manchester United e sul suo futuro il portiere spagnolo è stato chiaro: "Sto invecchiando, ma solo far parte di questo club è fantastico. Quindi immagina, 10 anni, è come un sogno. È bello giocare con questo club, quindi spero di poter restare qui per tanti anni, molti anni".