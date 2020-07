Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 luglio

vedi letture

JUVENTUS-DYBALA, “CONTATTI FREQUENTI” PER IL RINNOVO. FIORENTINA, IACHINI: “FUTURO A FINE CAMPIONATO, STIMA CON COMMISSO” - “Il rinnovo di Dybala? Siamo a buon punto, parliamo spesso con il suo entourage. Giochiamo praticamente ogni due-tre giorni, è difficile avere azioni collaterali al campo, ma ne stiamo parlando frequentemente". Lo ha detto a Sky il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici.

Dopo aver ritrovato Alexis Sanchez nel post lockdown, l’Inter non vuole più lasciarlo andare via. D’altra parte i numeri parlano per lui: dieci partite dopo la fine del lockdown, tre gol e ben sette assist. Come riportato da Repubblica sulla propria edizione online il Manchester United, club da cui è in prestito, ha acconsentito a prolungare il prestito fino al 6 agosto, in attesa di capire se le due squadre si incontreranno in Europa League. I due club sono comunque in contatto quotidiano per trovare un accordo che soddisfi tutti. I Red Devils vorrebbero che l’Inter acquistasse il giocatore a titolo definitivo, i nerazzurri dal canto loro spingono per un altro anno di prestito con obbligo di riscatto (fissato attorno ai 15 milioni) al termine della prossima stagione. Un accordo si può trovare, anche perché il Manchester United vorrebbe risparmiare sull’oneroso ingaggio del cileno (18,2 milioni di sterline pagati solo per circa un terzo dall’Inter).

Secondo quanto Sportmediaset, potrebbero presto esserci novità sul conto di Sami Khedira, centrocampista che - tra problemi fisici di vario genere e scelte tecniche - non sta trovando più di tanto spazio con la maglia della Juventus. Visto anche il suo pesante ingaggio, che arriva a toccare quota 6 milioni di euro, si torna a parlare in queste ore di una possibile soluzione come quella della risoluzione contrattuale, un tema già emerso nel corso delle ultime sessioni di mercato.

“Commisso? C'è un rapporto di stima per il lavoro svolto. All'inizio c'era anche un po' di paura, la situazione era pericolosa. Poi c'è stata l'interruzione e dopo siamo stati la miglior difesa del campionato. C'è stata una crescita importante, del futuro parleremo con calma, ci confronteremo". Lo ha detto a Sky l’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini.

C’è molto incertezza riguardo al futuro di Timothy Castagne. L’esterno dell’Atalanta è in scadenza nel 2021 e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il rinnovo sarebbe in salita. Sul giocatore ci sarebbero le attenzioni di alcuni club della Premier League ma attenzione agli occhi del Paris Saint-Germain.

Potrebbe ripartire dalla Grecia Mario Balotelli. L'attaccante è reduce da un campionato decisamente deludente con la maglia del Brescia retrocesso in Serie B e cambierà casacca nella prossima stagione. Secondo quanto riporta sportime.gr, il giocatore sarebbe finito nel mirino dell'Aris Salonicco.

Acquistato a gennaio dal Chievo, e rimasto in prestito alla formazione veronese, Emanuel Vignato prenderà la strada verso Bologna. Il giovane trequartista è pronto a giocarsi le sue carte nella squadra allenata da Sinisa Mihajlovic per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport però non sarebbe escluso il prestito.

Non solo Victor Osimhen, colpo ormai imminente. Per l'attacco il Napoli ha puntato forte anche Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, per coprire il buco in organico che lascerà José Maria Callejon. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha in mano il gradimento totale dell'ivoriano, che dunque avrebbe già detto 'sì'. C'è da convincere però la società emiliana, poco propensa a lasciar partire uno dei suoi più importanti talenti.

In attesa di concludere la stagione, il Milan pensa al prossimo mercato. In difesa mister Stefano Pioli avrebbe messo Nikola Milenkovic, giocatore che conosce molto bene dai tempi della Fiorentina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, a fine campionato la società dovrebbe incontrare quella viola per discuterne. Nella trattativa potrebbe anche entrare Ante Rebic, attaccante che è ancora di proprietà dell’Eintracht ma di cui il club toscano ha diritto al 50% della rivendita.

LEEDS, RADRIZZANI SOGNA CAVANI. MARSIGLIA, LONGORIA NUOVO DS. BARÇA, SI ALLONTANA NEYMAR - Raggiunto dai microfoni del Corriere della Sera, Andrea Radrizzani, presidente del Leeds United tornato in Premier League dopo un'assenza lunga 16 anni, conferma di avere provato un approccio tra il serio e il faceto con Antonio Conte, attuale tecnico dell'Inter, per assegnargli la panchina degli Whites dove oggi siede Marcelo Bielsa: "A Conte, durante un pranzo, feci una mezza battuta anche un po’ seria, offrendogli un super bonus in caso di approdo in Premier League. Ma poi era già impegnato".

Un tentativo più serio è stato fatto, invece, per Zlatan Ibrahimovic: "L’ho cercato a gennaio, sì. È stato molto onesto. Ma ha capito che il calcio inglese forse non è l’ideale per lui in questo momento della sua carriera. Giocatore straordinario". Il sogno ora si chiama Edinson Cavani: "Ma non siamo gli unici. Ma noi vogliamo giocatori giovani da crescere, quello è il nostro profilo".

L'Olympique Marsiglia ha annunciato Pablo Longoria come nuovo Chief Football Officer. Lo spagnolo, dopo le esperienze alla Juventus e al Valencia, prende il posto di Zubizarreta, lavorando anche come responsabile del calciomercato.

Tra i tanti temi analizzati nell'intervista concessa oggi a Mundo Deportivo, il presidente Josep Maria Bartomeu ha parlato anche del sempre attuale ritorno di Neymar al Barcellona: "Stiamo ancora valutando le strategie di mercato ma, se gli obiettivi non arrivano tramite scambi con altri calciatori, è molto difficile che possano firmare per noi", la sua risposta a una precisa domanda sulla stella del Paris Saint-Germain.

I prossimi giorni saranno decisivi per il trasferimento di James Rodriguez al Manchester United. Il colombiano, secondo quanto riportato dal Daily Express, si incontrerà con il club inglese per trovare un accordo. Il calciatore - lo scorso anno nel mirino del Napoli - non rientra più nei piani di Zidane e molto probabilmente lascerà le merengues in questa sessione di mercato. C'è da discutere ancora il prezzo, ma molto probabilmente si troverà un accordo tra le parti nelle prossime settimane.