Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA-STROOTMAN È ADDIO. L'OLANDESE A UN PASSO DAL MARSIGLIA. L'INTER CERCA UNA SISTEMAZIONE PER CANDREVA E JOAO MARIO. E PUNTA ANCORA IAGO FALQUE. MARTIAL PRONTO A DIRE ADDIO AL MANCHESTER UNITED. JUVE ALLA FINESTRA. IL NAPOLI BLINDA ZIELINSKI

La Roma è ormai a un passo da finalizzare la cessione del centrocampista Kevin Strootman all'Olympique Marsiglia per 25 milioni di euro più bonus (circa 5 milioni). Il calciatore, che ritroverà Rudi Garcia come allenatore, firmerà un contratto di 5 anni con il club francese. In casa Inter invece si cerca sempre una sistemazione all'estero – Spagna, Francia o Germania – per due giocatori fuori dai piani societari come Antonio Candreva e Joao Mario, che potrebbero partire anche in prestito, anche se non sarà facile trovare una soluzione. In entrata i nerazzurri studiano Iago Falque, già cercato in estate, che però potrebbe rinnovare col Torino il contratto in scadenza nel 2020. La Juventus si gode il ritrovato Miralem Pjanic, che in un'intervista alla tv ufficiale bianconera si è detto felice di essere restato dopo le tante voci estive, e punta sempre Anthony Martial che non rinnoverà il contratto con il Manchester United in scadenza nel 2019. Solo un addio di Josè Mourinho potrebbe far tornare sui suoi passi l'esterno offensivo francese.

Il Napoli è pronto a blindare il centrocampista Piotr Zielinski una clausola da 65 milioni di euro nel nuovo contratto che il polacco firmerà con gli azzurri. Torino e Fiorentina invece lavorano sulle uscite: i granata stanno chiudendo col Besiktas per la cessione di Adem Ljajic in prestito fino a fine stagione, mentre i viola sono a un passo dal cedere al Twente il classe '98 Rafik Zekhnini. Futuro all'estero possibile anche per Marcello Trotta, centravanti del Sassuolo, che potrebbe finire in Belgio alla corte del Charleroi in prestito con diritto di riscatto.

LO SCHALKE ANNUNCIA RUDY. PACO ALCACER A UN PASSO DAL BORUSSIA DORTMUND. LUNIN PASSA DAL REAL MADRID AL LEGANES. GUEDES TORNA AL VALENCIA. L'IBIZA SI PREPARA AD ANNUNCIARE IL COLPO BORRIELLO. SAMASSEKOU RINNOVA COL SALISBURGO

Il Bayern Monaco non tornerà sul mercato, che in Germania chiude il 31 agosto, per sostituire l'infortunato Kingsley Coman (out 3 mesi circa). Parola del presidente Uli Hoeness. Intanto i bavaresi hanno ceduto allo Schalke 04 il centrocampista classe '90 Sebastian Rudy che ha firmato un contratto quadriennale con il club di Gelsenkirchen. Il Borussia Dortmund ha praticamente concluso l'acquisto di Paco Alcacer, attaccante del Barcellona. Lo spagnolo arriva in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (20 milioni). Jean-Paul Boëtius (24) è un nuovo calciatore del Mainz. Il centrocampista offensivo del Feyenoord ha firmato un contratto quadriennale, come annunciato dal club tedesco.

In Spagna doppio colpo del Las Palmas che ha ufficializzato gli arrivi del terzino sinistro Alberto De la Bella dalla Real Sociedad (titolo definitivo e 2 anni di contratto con opzione) e l'attaccante Danny Bulm dall'Eintracht Francoforte (prestito con diritto di riscatto).Il Leganes ha annunciato sul proprio sito l'arrivo in prestito del portiere Andriy Oleksiyovych Lunin, classe '99, dal Real Madrid che lo aveva prelevato nei mesi scorsi dallo Zorya Luhansk. Il Valencia ha annunciato di aver trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista classe '96 Gonçalo Guedes dal Paris Saint-Germain. Il giocatore arriverà nella giornata di domani nella città spagnola per firmare il contratto che lo legherà nuovamente ai valenciani. In terza serie è invece atteso per la giornata di oggi l'annuncio dell'Ibiza del'acquisto di Marco Borriello, lo scorso anno alla SPAL. Sui social del club iberico è infatti apparsa l'immagine di una maglia col numero 22 (il preferito dell'attaccante italiano) e sulle spalle un nome che comincia con la lettera B, composto da nove caratteri (proprio come la parola 'Borriello') e con una E al centro e la domanda "Chi è il nostro nuovo attaccante?".

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Salisburgo annuncia il rinnovo di Diadie Samassekou. Il maliano, classe 1996, è stato fra gli obiettivi del Milan (e non solo) in quest'ultima finestra di mercato, per questo il club austriaco ha deciso di blindarlo fino al 2021. Razvan Lucescu rinnova col PAOK Salonicco fino al 2020. Il tecnico rumeno ha condotto la squadra alla vittoria della Coppa di Grecia e sta facendo fin qui un ottimo percorso nelle qualificazioni in Champions League: eliminate Basilea e Spartak Mosca, gli ellenici si giocano l'accesso alla fase a gironi contro il Benfica. L'andata a Lisbona è terminata con un ottimo 1-1.