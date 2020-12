Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 dicembre

vedi letture

MILAN, GAZIDIS SUI RINNOVI DI DONNARUMMA E CALHANOGLU: “CLIMA POSITIVO” NAPOLI, STALLO PER GATTUSO. INTER SU GERVINHO, PAPU ALTERNATIVA - Per quanto riguarda i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, due perni del Milan, Ivan Gazidis preferisce non entrare appieno nel dettaglio ma racconta di segnali positivi: "Le discussioni procedono. E poi non c’è nessun dubbio sulla loro professionalità, e questo è importante. Percepisco un ambiente molto positivo. Però vorrei fare una precisazione importante. La nostra è una storia collettiva, non del singolo. Quando i giocatori cantano Pioli “is on fire”, il coro non è realmente su Pioli, ma pensano al collettivo. In questa squadra ognuno lotta per l’altro, quando uno fa un errore c’è un grande supporto. Se mi chiedete il segreto della squadra, è questo. Difficile parlare sono di individualità. Si parla spesso di Ibra, okay, ma ognuno ha una storia bella e divertente da offrire. L’assenza di Zlatan ha rafforzato la squadra. E poi anche la squadra ha dato qualcosa a lui".

Da tempo Rino Gattuso e il Napoli hanno raggiunto l'intesa per un rinnovo di contratto fino al 2023, ma secondo il Corriere dello Sport ci sono alcuni problemi legati alle clausole e ad accordi pregressi dell'allenatore calabrese. Al momento - si legge - è tutto fermo e quindi l'appuntamento è rinviato al 2021. Restano da sistemare certe clausole e il nodo legato ai diritti d'immagine. Inoltre Ringhio ha degli accordi commerciali firmati prima di diventare allenatore del Napoli e bisognerà limare anche questa situazione.

Andrea Pinamonti andrà via in prestito, poi l'Inter potrà dare l'assalto ad un altro attaccante per regalare ad Antonio Conte un'alternativa a Romelu Lukaku. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il primo obiettivo sarebbe Gervinho del Parma, che l'allenatore nerazzurro avrebbe voluto già in estate. Un altro nome è quello del 'Papu' Gomez, il quale lascerà l'Atalanta, ma se da Bergamo continueranno a chiedere 10 milioni difficilmente la dirigenza meneghina entrerà nel vivo della vicenda.

Sarà sicuramente uno degli elementi più ambiti sul mercato. Christian Eriksen lascerà l'Inter nella finestra invernale di trattative. Il fantasista danese dovrebbe fare ritorno in Premier League e, secondo quanto riporta Sky Sport, l'Arsenal sarebbe in pole anche se per ora non c'è stato nessun contatto fra le parti.

Si parla di mercato e in particolare delle idee in attacco per rafforzare un reparto con grandi lacune in casa Fiorentina sulle pagine de La Nazione: come spiega il quotidiano, il nome su cui più di tutti i viola stanno andando in prestito è quello di Gianluca Scamacca, oggi al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. La Fiorentina ne ha parlato con gli emiliani, pronti a convincere il Genoa a liberare la punta. La risposta rossoblù è stata incoraggiante ma prima serve l’ingaggio di una nuova punta. La Fiorentina si è chiamata fuori dalla corsa a Piatek e permetterebbe al polacco di valutare un ritorno in Liguria. E il Sassuolo? Al momento pretenderebbe solo il pagamento del prestito, riservandosi di discutere il riscatto solo a fine stagione. Occhio comunque anche alla concorrenza del Milan, mentre il trasferimento di Cutrone al Napoli difficilmente farà correre di nuovo i viola nella direzione di Milik o di Llorente.

Come riporta Il Tempo Stephan El Shaarawy è il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo della Roma nella prossima sessione di mercato. Il Faraone ha bisogno di giocare per guadagnarsi un posto nei 23 di Roberto Mancini per l'Europeo ma serve prima una cessione per far posto all'ex attaccante milanista. Tra i maggiori indiziati a partire, ci sarebbe Carles Perez, bocciato da Fonseca.

La Sampdoria guarda in casa Salernitana per rinforzare l'attacco. Come riporta Sportmediaset, infatti, i blucerchiati avrebbero messo nel mirino l'attaccante bosniaco Milan Djuric, autore di 4 reti in 14 presenze stagionali col club di Lotito. Intanto, dall'Atalanta sempre a gennaio potrebbe tornare alla base il laterale Fabio Depaoli, senza spazio alla corte di Gasperini dopo il trasferimento in prestito della scorsa estate.

Simone Inzaghi e Claudio Lotito restano ancora distanti per il rinnovo del contratto dell'allenatore, in scadenza il prossimo 30 giugno. Come scrive stamane il Corriere dello Sport, l'ultimo vertice tra la Lazio e il tecnico non ha sciolto infatti alcun dubbio sul futuro della panchina capitolina.

Mister Inzaghi avrebbe rifiutato la prima offerta del presidente biancoceleste, ovvero uno stipendio da 2,3 milioni a stagione più bonus legati alla Champions League, e le parti avrebbero quindi fissato un nuovo incontro a inizio anno. Oggi ogni scenario sembra ancora possibile.

BARCELLONA, PIQUÉ SUL FUTURO DI MESSI (A CUI PENSA IL PSG): “DECIDERÀ LUI”. REAL MADRID, A GIORNI INCONTRO PER BLINDARE RAMOS. PSG, POCHETTINO PORTERÀ CON SE IL FIGLIO - La rivoluzione in casa Paris Saint-Germain è appena iniziata. La compagine transalpina - come riportato da Le Parisien - sta per chiudere l'accordo con Mauricio Pochettino, tecnico ex Tottenham che sostituirà l'esonerato Tuchel. Parigi però potrebbe accogliere anche un altro sudamericano, ovvero Lionel Messi: il numero 10 del Barcellona potrebbe lasciare la Catalogna al termine del contratto e scegliere di proseguire la propria carriera in Ligue 1. Sul Diez argentino c'è anche l'Inter Miami, compagine statunitense dell'ex calciatore David Beckham.

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, il capitano del Barcellona Gerard Piqué ha parlato del futuro di Leo Messi: "Credo che sia un decisione che prenderà lui in base alle sensazione che avrà durante quest'anno. Sappiamo quando sia importante come giocatore e come persona molti di noi hanno un ottimo rapporto con lui, visto che giochiamo insieme da tanti anni. Sarebbe molto difficile se andasse via. Speriamo che possa rimanere, ma è una decisione che deve prendere lui".

Prima Modric, poi Sergio Ramos. Il difensore spagnolo del Real Madrid potrebbe prolungare il proprio accordo con la compagine spagnola, come fatto dal centrocampista croato. Il simbolo dei madrileni attende una chiamata da parte della società, così come Vazquez: i due andranno in scadenza a giugno 2021. A riportarlo è Marca.

Tempo di grandi rivoluzioni in casa Paris Saint-Germain, dopo il cambio di allenatore da Tuchel a Pochettino ufficializzato alla vigilia di Natale. Secondo quanto riferito dalla testata francese JDD, il nuovo tecnico del PSG potrebbe portare con sé il figlio Sebastian, 25enne che parla perfettamente francese e che già aveva ruolo di guida nel warm-up degli incontri al Tottenham quando l'allenava il padre. A Parigi dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di preparatore atletico.

Ripreso un po' di fiato in classifica grazie alla vittoria nel derby contro il Chelsea, si torna a pensare ai nomi per il calciomercato di gennaio di un Arsenal al momento ancora comunque non uscito dalla crisi profonda che sta vivendo. E se nell'estate scorsa il grande nome cercato dai Gunners era stato quello di Houssem Aouar, talento del Lione tenuto sott'occhio anche dalla Juventus, secondo The Athletic oggi il mirino di Arteta si sarebbe spostato su Julian Brandt, attaccante esterno che al Borussia Dortmund fatica a trovare lo spazio che vorrebbe.

Quella che sta vivendo il Betis non è esattamente una delle stagioni migliori che i tifosi bianco-verdi ricordino. In previsione del mercato di gennaio, perciò, la squadra di Siviglia potrebbe perdere qualche pezzo, e uno dei principali indiziati, scrive Estadio Deportivo, è il possente centrocampista portoghese William Carvalho. Il 28enne piace molto a Jorge Jesus, che lo prenderebbe volentieri nel suo Benfica: la sua valutazione è di 20 milioni di euro.