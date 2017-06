Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ROMA SCATENATA: KARSDORP, PELLEGRINI E GONALONS IN ARRIVO. LA JUVE SALUTA DANI ALVES E PUNTA DANILO. INTER ECCO SKRINIAR, IL MILAN NON CEDE GOMEZ. FIORENTINA TUTTO SU SIMEONE JR. IL TORINO UFFICIALIZZA SIRIGU, BRUNO FERNANDES SALUTA LA SAMP

La Roma appare letteralmente scatenata sul mercato sia in entrata sia in uscita. I giallorossi, oltre ad aver definito il rinnovo fino al 2021 di Radja Nainggolan, hanno accolto ieri mattina il terzino Rick Karsdorp, classe '95, che ha svolto le visite mediche e presto sarà ufficializzato. In arrivo anche il centrocampista Maxime Gonalons dal Lione che firmerà un triennale. Resta da limare la distanza – 4 milioni – fra domanda e offerta, ma le parti sono fiduciose. In arrivo anche la firma Lorenzo Pellegrini. In uscita ci sono sempre Paredes e Manolas che dovrebbero finire allo Zenit San Pietroburgo per una cifra attorno ai 60 milioni di euro.

In casa Juventus è stato il giorno dell'addio di Dani Alves, che probabilmente finirà al Manchester City, mentre per Alex Sandro bisognerà resistere alle chiamate del Chelsea che mette sul piatto 45 milioni di euro. I bianoneri non vogliono perdere l'esterno mancino e sperano che la volontà del giocatore sia di restare ancora a Torino. In entrata c'è invece un'offerta per Danilo del Real Madrid pari a 15 milioni di euro, con gli agenti del brasiliano dati in arrivo in Italia.

L'Inter ha chiuso con la Sampdoria per l'arrivo del centrale Milan Skriniar con i nerazzurri che daranno in prestito ai liguri Caprari ed Eguelfi. Per Banega invece è a un passo il ritorno al Siviglia, manca infatti solo l'annuncio ufficiale delle parti. Per quanto riguarda il Milan sono arrivate alcune offerte per Gustavo Gomez dalla Turchia, ma Montella non vuole privarsi del centrale, mentre sul fronte Gianluigi Donnarumma si attende il rientro del giocatore dalla Polonia per parlare del rinnovo. Il Napoli sta chiudendo con Adam Ounas per una cifra attorno ai 10 milioni di euro col calciatore che firmerà un quinquennale, mentre i prossimi giorni saranno decisivi per l'acquisto da parte del Napoli di Alex Berenguer. Il giocatore ha già scelto gli azzurri, ma resta il nodo legato all'accordo con l'Osasuna. Il club spagnolo vorrebbe per intero la clausola rescissoria da 9 milioni di euro presente sul contratto dell'esterno offensivo, mentre Giuntoli si è fermato a 6 milioni più bonus.

Arrivano novità sulla Fiorentina dopo il comunicato di ieri che annunciava la messa in vendita della società. La banca d'affari Goldman Sachs è l'advisor individuato per la valutazione della società e per la ricerca di eventuali compratori interessati in giro per il mondo. Il prezzo, a prima vista, sembra oscillare su cifra vicine ai 250 milioni. Nonostante il comunicato di ieri in cui i Della Valle annunciavano di essere pronti a cedere la società, la Fiorentina continua a muoversi sul mercato per rinforzarsi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di oggi ci sarebbero stati nuovi contatti con Giovanni Simeone, attaccante classe '95 autore di 12 reti nell'ultimo campionato. Un affare che potrebbe chiudersi per una cifra attorno ai 18 milioni di euro e che nei prossimi giorni vedrà nuovi contatti fra le parti.

È destinata a proseguire ancora fino al 2019 l'avventura di Fabio Pisacane con la maglia del Cagliari. Il difensore è ad un passo dal rinnovo con il club del presidente Giulini, per una trattativa ormai giunta agli ultimi dettagli. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu. Eros Pisano riparte dalla seconda serie inglese. Nell'ultimo anno e mezzo in forza all'Hellas Verona, il laterale classe '87 ha lasciato il club scaligero per sottoscrivere un contratto biennale col Bristol City. Con un comunicato sintetico la Sampdoria rende noto di aver ceduto a titolo definitivo allo Sporting Clube de Portugal i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Miguel Borges Fernandes. Classe 1994, il trequartista torna in patria dove mancava dal 2013. Fernandes oltre alla maglia blucerchiata ha vestito quelle di Novara e Udinese.

WEST HAM PRONTO A UN DOPPIO COLPO IN CASA ARSENAL. DEMBELE VERSO IL CITY, MORATA VERSO LO UNITED. IL MADRID BLINDA BALE E PUNTA HERNANDEZ. COLPO MAXIM PER IL MAINZ. GALATASARAY SU GOMIS, PAVON VERSO LA RUSSIA.

Il West Ham è pronto a pagare 50 milioni di sterline, dunque circa 56 milioni di euro, per un doppio colpo dall'Arsenal. Gli Hammers vorrebbero rilevare sia Olivier Giroud che Theo Walcott, giocatori che potrebbero salutare Wenger nel corso delle prossime settimane. Ousmane Dembele, talento del Borussia Dortmund, è in queste ore a Manchester. Pep Guardiola è un grande fan del francese e potrebbe scegliere lui per sostituire i partenti Nolito e Jesus Navas. Alvaro Morata ha deciso: vuole il Manchester United. Questo la situazione proposta da AS, che specifica che l'attaccante spagnolo avrebbe momentaneamente interrotto la propria luna di miele per tornare a Madrid: l'obiettivo è convincere la dirigenza ad accelerare le operazioni per il trasferimento a 'Old Trafford'.

Nonostante le voci in riferimento a una possibile cessione di Gareth Bale nel corso delle prossime settimane, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, considera l'ala gallese assolutamente incedibile. Intanto Real Madrid e Atletico Madrid avrebbero raggiunto l'accordo per il trasferimento di Theo Hernandez al 'Santiago Bernabeu': in particolare, ai colchoneros andrebbe una somma importante, pari a 26 milioni di euro. Possibile annuncio ufficiale già nel corso della prossima settimana. Nuova pretendente per Iker Muniain, fantasista dell'Athletic Bilbao, sul giocatore basco ci sarebbe il Siviglia, che andrebbe così a fare concorrenza all'Olympique Marsiglia.

L'Hannover rende noto di aver prolungato il contratto del centrocampista Edgar Prib per un'ulterore stagione. 27 anni, il giocatore inizia così la sua quinta stagione con il club della Bassa Sassonia. Il Mainz ha annunciato l'ingaggio del centrocampista rumeno Alexandru Maxim, proveniente dallo Stoccarda. Il giocatore ha firmato un contratto di 4 anni e lascia lo Stoccarda dopo 4 stagioni e 131 presenze.

Il Galatasaray ha annunciato con un comunicato ufficiale di aver avviato le trattative con lo Swansea e con Bafetimbi Gomis per il trasferimento dello stesso nel club turco. Nell'ultima stagione Gomis ha vestito la maglia dell'Olympique Marsiglia, dove è stato in prestito e con la quale ha segnato 20 reti in 31 partite. Cristian Pavón potrebbe finire alla corte di Roberto Mancini. Lo Zenit San Pietroburgo, infatti, è disposto a pagare la clausola di 18 milioni per l'esterno offensivo del Boca Juniors, classe 1996. Pavón ha disputato 26 partite nell'ultima stagione, con 8 reti e 6 assist. Il Malmo ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale l'acquisto del portiere Johan Dahlin che aveva già vestito la maglia degli svedesi in precedenza. Il giocatore, rilevato dal Midtjylland, ha firmato fino al 2020.