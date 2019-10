Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 ottobre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

INTER, IDEA VERTONGHEN, PER IL CENTROCAMPO VIDAL PIÙ DI RAKITIC E NEL MIRINO C’È TONALI. MILAN SU ALENA. LAZIO, SOSPIRO DI SOLLIEVO PER INZAGHI. SPAL, MATTIOLI STA CON SEMPLICI - Negli studi di Sky Sport si comincia a ragionare sul mercato di gennaio, viste anche le dichiarazioni di Antonio Conte nel postpartita del match contro il Parma. Per il centrocampo Arturo Vidal piace più di Ivan Rakitic, ma il cileno al momento non è considerato sul mercato dai catalani. Il club blaugrana è interessato a Milan Skriniar e Lautaro Martinez, ma sul fonte interista non hanno intenzione di avviare nessun tipo di discorso in quest'ottica. Per quanto riguarda la difesa, Jan Vertonghen è un'idea se l'Inter dovesse pensare ad un innesto in quel reparto a gennaio, ma il centrocampo è il reparto in cui la dirigenza vorrebbe intervenire. L’Inter fa anche sul serio per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. Secondo quanto raccolto da Fcinternews.it, ieri a Marassi, in occasione di Genoa-Brescia, era presente un osservatore dei nerazzurri per vedere da vicino il giovane regista, tra l’altro anche in gol nella sfida contro i rossoblu. Il patron delle Rondinelle Massimo Cellino ha già fatto sapere di non voler vendere il calciatore a gennaio nonostante il contratto in scadenza nel 2021 che dovrebbe però essere rinnovato di almeno due anni a cifre importanti (1 milione più bonus a stagione). La valutazione bresciana del centrocampista è di 50 milioni di euro. L’Inter al momento sarebbe avanti sulle rivali, Juventus e Milan in Italia, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United e PSG all’estero. Il giocatore verrà visionato da vicino nella prossima sfida, quando il Brescia affronterà proprio l’Inter al Rigamonti.

Carlos Alena è indubbiamente uno dei migliori talenti usciti negli ultimi anni dalla canterà del Barcellona, ma fin qui non sta trovando molto spazio nello scacchiere tattico di Ernesto Valverde. Come riportato da Sport, la dirigenza blaugrana si sarebbe convinta all’idea di lasciarlo partire in prestito secco a gennaio, con l’idea di riportarlo poi alla base. Tra i club interessati ci sarebbe anche il Milan, ma il Barça preferirebbe monitorarlo meglio in un club di Liga: sulle sue tracce Betis, Getafe, Celta Vigo e Granada.

Una vittoria che sa di grande sospiro di sollievo per Simone Inzaghi. Il successo della Lazio sulla Fiorentina consente all’allenatore biancoceleste di allontanare le voci che lo volevano a rischio. Ed effettivamente lo era, perché Lotito aveva valutato seriamente il profilo di Gattuso, a cui potrebbe pensare anche il Torino nelle prossime settimane.

Non ha mai pensato al cambio invece la SPAL. Stando alle dichiarazioni del Presidente Mattioli, la società di Ferrara ha le idee chiare: avanti con Semplici sino a fine stagione.

BAYERN MONACO, SALIHAMIDZIC: “MULLER RESTA QUI”. ARSENAL, EMERY: “OZIL FUORI SQUADRA SCELTA CONCORDATA CON LA SOCIETÀ”. AL PSG MBAPPÉ IN ROTTA CON TUCHEL. ATLETICO MADRID, SIMEONE: “OBLAK IL MIGLIOR PORTIERE AL MONDO” - Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern, ai microfoni di Sky Sports Deutschland ha negato un possibile addio di Thomas Müller nel mercato invernale: "È una storia di cui i media vogliono parlare, ma non non c'è niente. Abbiamo due giocatori che saranno fuori per mesi (Süle e Lucas Hernández, ndr), e la stampa vuole che vendiamo Müller. Non ha senso".

Kylian Mbappé potrebbe lasciare presto il Paris Saint-Germain. È questa la notizia bomba che arriva dalla Spagna e in particolare da AS. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola, i rapporti tra l’attaccante classe 1998 e il tecnico del parigini Thomas Tuchel non sarebbero idilliaci, visto che l’allenatore vedrebbe in Neymar la vera stella della squadra. A questo punto non è da escludere che il francese possa lasciare Parigi. Sulle sue tracce ci sarebbero al momento Juventus e Real Madrid, con le merengues inevitabilmente favorite dalla maggiore disponibilità economica.

Il tecnico dell'Arsenal, Unai Emery ha rivelato che la scelta di mettere Ozil fuori squadra è stata presa in comune accordo con la dirigenza: "Qui, abbiamo una strategia concordata come club e come squadra. Perché la cosa più importante è il club, la squadra e la ricerca di uno spettacolo. In precedenza abbiamo tutti parlato tra di noi per prendere una decisione. So che tutti i sostenitori vogliono sapere qualcosa, ma ora non è il momento. Penso che non sia il momento di parlare di lui".

Dopo la vittoria conquistata contro l'Athletic Bilbao, Diego Simeone ha elogiato il suo portiere Jan Oblak autore di una grande prestazione: "Senza dubbio, è il miglior portiere del mondo, continua a migliorare e crescere anno dopo anno e ha anche una squadra che lo accompagna. Gli applausi? Le persone sono spontanee, hanno visto la squadra dare tutto e giocare bene. Le persone vogliono vincere. Ora dobbiamo recuperare energie per le prossime gare", ha detto il tecnico dell'Atletico Madrid.