Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

UFFICIALE: STROOTMAN SALUTA ROMA E VA AL MARSIGLIA. RICARDO RODRIGUEZ RESTA AL MILAN. KAKA' PRONTO A TORNARE IN ROSSONERO. TORINO, PER LJAJIC LA TURCHIA: C'E' IL BESIKTAS. ANCHE NIANG PUO' PARTIRE. NAPOLI-ZIELINSKI, PROVE DI RINNOVO.

Kevin Strootman è ufficialmente un nuovo calciatore del Marsiglia. L'olandese ha salutato la Roma di Eusebio Di Francesco per raggiungere Rudi Garcia all'Olympique. Proprio il club francese ha annunciato l'ingaggio del centrocampista citando il videogioco del momento: Fortnite. "Royal midfielder", è il titolo scelto dal Marsiglia.

Totalmente rientrata l'idea del Milan nata a inizio estate di cedere l'esterno sinistro Ricardo Rodriguez. Con l'arrivo di Laxalt era tornata a farsi largo questa ipotesi, ma il problema cardiaco riscontrato a Strinic ha allontanato le ipotesi che portavano il terzino sulla rotta di grandi club come il PSG o il Borussia Dortmund. La visita del suo agente a Casa Milan è servita solo per confermare il suo ruolo di titolare nella rosa di Gattuso, con il solo uruguaiano ex Genoa che per il momento ne contenderà la leadership sulla fascia. Infine, Ricardo Kakà potrebbe aiutare il Milan con lo scouting in Sudamerica. Il brasiliano arriverà nelle prossime ore a Milano e "studierà" da dirigente a fianco di Leonardo e Maldini, suoi ex compagni in rossonero. Un altro ex giocatore del Diavolo, anche se non ufficialmente per il momento, tornerà a vivere l'ambiente rossonero in altre vesti.

La Juve non molla l'obiettivo Marcelo, con l'operazione col Real Madrid che potrebbe ripartire la prossima estate. Il terzino brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2022, non è più giovanissimo e per questo i Blancos dovranno trattare a cifre più basse rispetto alla clausola, complice anche il non ottimo rapporto tra il giocatore e Lopetegui, per un'operazione che potrebbe chiudersi a circa 50 milioni di euro. Intanto, dopo aver preso Strootman, il Marsiglia resta forte anche su Moise Kean, attaccante che però la Juventus non sembra aver intenzione di cedere. Il club francese ha già fatto un sondaggio con la dirigenza bianconera per l'ex punta del Verona. Tuttavia la Vecchia Signora vorrebbe trattenere il calciatore in rosa almeno fino a gennaio, per questo non è arrivato fino a oggi il via libera per la cessione.

I tifosi del Torino non vogliono che Adem Ljajic venga ceduto entro la fine del mese, ma in società restano aperte le riflessioni sul futuro del giocatore serbo. Il giocatore deve decidere se giocarsi le proprie chance alla corte di Mazzarri, magari reinventandosi da mezzala, oppure se accettare la corte turca e cedere alle offerte di una tra Besiktas e Fenerbahce (la prima è in vantaggio). In società si riflette, visto che lo stesso tecnico lo tiene ancora in considerazione, ma il tempo stringe e a breve dovrà essere presa una decisione in merito. Inoltre, sempre restanda in casa granata, c'è ancora mercato per Mbaye Niang. Il Rennes, dopo Nizza e Olympique Marsiglia, ha chiesto informazioni ai granata, ricevendo la solita risposta: trasferimento a titolo definitivo, per una quindicina di milioni. Con la chiusura del mercato estero sempre più vicina - il 31 agosto - potrebbero però cambiare alcune condizioni.

Dopo un avvio di campionato col botto, sopratutto grazie alla doppietta contro il Milan, il Napoli è pronto a blindare Piotr Zielinski. Il club starebbe pensando ad un prolungamento di contratto fino al 2023 con un ingaggio raddoppiato e portato sopra i due milioni. Capitolo clausola rescissoria: al momento quella del polacco si attesta sui 65 milioni, ma la società azzurra sarebbe pronta a portarla fino a 100, la stessa cifra pattuita per Koulibaly.

Infine, Mateja Kezman, agente del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato in esclusiva a Lalaziosiamonoi.it smentendo le voci uscite nelle ultime ore riguardanti un contatto tra un intermediario e il Paris Saint-Germain per il giocatore serbo: "Basta con queste notizie false, vanno avanti da tutta l'estate", il lapidario commento dell'agente. Nulla di vero, dunque: Milinkovic-Savic è e resta un calciatore della Lazio.

MARIANO DIAZ TORNA AL REAL MADRID. MACHEDA, IDEA PANATHINAIKOS. DOUMBIA UFFICIALE AL GIRONA. IL BORDEAUX PENSA A RANIERI PER LA PANCHINA. BORUSSIA DORTMUND, PRESO PACO ALCACER DAL BARCELLONA. BORRIELLO, INIZIA LA NUOVA AVVENTURA ALL'UD IBIZA.

Il Real Madrid ha ancora poche ore per far valere il proprio diritto di acquisto su Mariano Diaz, punta del Lione che ha trovato l'accordo per andare al Siviglia. "Ai Blancos non si può dire di no", avrebbe ammesso il giocatore come riporta Marca. Intanto, Julen Lopetegui, tecnico dei Blancos, lo avrebbe chiamato per convincerlo a tornare a Madrid. Nel caso, sarebbe il giovane Borja Mayoral (21 anni) a lasciragli il posto in rosa. Nel frattempo, il club madrileno avrebbe rinnovato il proprio interesse verso Raheem Sterling, attaccante del Manchester City e della Nazionale inglese. A riportarlo è Sky Sports News, che tuttavia spiega come Pep Guardiola, così come tutta la dirigenza Citizens, non abbia alcuna intenzione di lasciar partire l'ex Liverpool.

Federico Macheda potrebbe ripartire dal campionato greco. L'attaccante ex Novara, attualmente senza contratto, è stato infatti contattato dai greci del Panathinaikos, che entro la fine del mercato, fissato per il prossimo 31 agosto, devono assolutamente acquistare una punta. Il tecnico del Pana Giorgos Donis ha già avviato i contatti con il giocatore e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accordo che permetterebbe all'ex Manchester United di ripartire dalla massima serie greca.

Seydou Doumbia (30) riparte dalla Spagna. L'attaccante ivoriano ex Roma e Newcastle, reduce dall'esperienza a Lisbona con lo Sporting, ha accettato la corte del Girona. L'ex Basilea ha firmato un contratto valido per le prossime tre stagioni.

Claudio Ranieri è pronto a tornare in pista e potrebbe ripartire dalla Ligue 1. Dopo aver lasciato il Nantes al termine della passata stagione, l'ex tecnico del Leicester City dei miracoli sembra in pole per accomodarsi sulla panchina del Bordeaux. I girondini, negli ultimi giorni, hanno provato a puntare su Thierry Henry senza però raggiungere l'accordo con l'ex attaccante transalpino.

Paco Alcacer è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. A darne conferma è il club tedesco sui canali social con un video che ritrae l'oramai ex Barça con la nuova maglia giallonera. Alcacer arriva in prestito con diritto di riscatto.

Ronaldo può diventare a breve il nuovo proprietario del Valladolid, club della prima divisione spagnola. Secondo quanto rivelato da Cadena Ser l'ex attaccante di Inter, Real Madrid e Milan dovrebbe sborsare 30 milioni di euro per rilevare la società iberica. La trattativa dovrebbe concludersi nel giro delle prossime 2-3 settimane ma, in ogni caso, il ruolo esecutivo rimarrà a Carlos Suarez.

Il Manchester United prova a guardare oltre il pessimo inizio stagionale, col club britannico che ha fatto un deciso scatto nella trattativa per il rinnovo di David De Gea. Tramontata definitivamente la pista Real Madrid, che ha recentemente comprato Courtois, lo spagnolo è ora pronto a prolungare il proprio matrimonio con i Red Devils.

Il Monaco prosegue la propria campagna acquisti incentrata su giovani talenti del panorama europeo. L'ultimo acquisto dei monegaschi è Benjamin Henrichs, difensore che arriva dal Bayer Leverkusen cercato in passato anche dall'Inter. Per lui contratto di 5 anni.

Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid cercato in estate da molti top club europei, per il momento non ha nessuna intenzione di incontrare i vertici dirigenziali del club per parlare del rinnovo. Lo sloveno non ha preso bene i continui rimandi dei Colchoneros negli ultimi mesi (da circa un anno si parla del possibile rinnovo con aumento della clausola a 200 milioni) e proprio per questo motivo - ad oggi - non ha manifestato alcuna fretta.

Il Bayern Monaco è pronto a cederlo, adesso Renato Sanches (21) è stato offerto al Paris Saint-Germain: il club bavarese vuole salutare il portoghese, l'anno scorso in prestito allo Swansea, provando a cederlo ai francesi che cercano l'erede di Thiago Motta. Il PSG, per ora, non ha risposto alla proposta teutonica.

Chiusura con Marco Borriello, pronto per l'avventura all'UD Ibiza. Una nuova esperienza estera per il bomber napoletano, dopo i mesi al West Ham del 2014, che sta così per avere inizio, col giocatore che firmerà un contratto biennale col club di terza divisione iberica.