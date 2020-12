Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

Continua la trattativa tra la Juventus e Paulo Dybala per il il rinnovo del contratto dell'argentino, attualmente in scadenza nel 2022. La proposta concreta è sul tavolo dell'agente della Joya, intorno a una cifra di 10 milioni di euro a stagione, ma servirà ancora tempo prima di arrivare alla fimata bianca. Il club bianconero attende una risposta e difficilmente l'offerta della società potrà aumentare ancora.

Nei giorni scorsi la Juventus ha contattato il fratello/agente di Fernando Llorente per parlare del futuro dell'attaccante. I bianconeri sono interessati a riportare lo spagnolo che conosce già l'ambiente bianconero, è amico di Morata e non avrebbe problemi a partire dalla panchina. A riportarlo è Sky Sport.

INTER

Appuntamento nei prossimi giorni tra Inter e Paris Saint Germain per l'eventuale scambio di prestiti tra Christian Eriksen e Leandro Paredes. Conte, che domani incontrerà Marotta e Ausilio ad Appiano Gentile, vuole avere a disposizione il prima possibile l'argentino, in modo da poterlo sfuttare in tempi brevi, considerando anche il fatto che potrebbe impiegarlo in molti ruoli del centrocampo, vista la duttilità dell'ex Roma.

L'Inter resta in prima fila per Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo dell'Hellas Verona che in questa stagione si è guadagnato a suon di buone prestazioni anche la chiamata del ct Mancini. Nei discorsi tra i due club - si legge oggi sul quotidiano L'Arena - l'ad nerazzurro Marotta potrebbe inserire i cartellini del laterale Federico Dimarco e dell'attaccante Eddie Salcedo, attualmente in prestito proprio in maglia gialloblù. Due contropartite utili per provare subito a strappare alla concorrenza il gioiellino classe '95 di Juric.

José Mourinho ha obiettivi sempre più ambiziosi per il suo Tottenham e per rinforzare la difesa starebbe pensando addirittura al capitano del Real Madrid Sergio Ramos, attualmente in scadenza di contratto col Real Madrid. Secondo il London Evening Standard però, lo spagnolo non sarebbe l'unico obiettivo perché nello stesso ruolo non perde quota la candidatura dell'interista Milan Skriniar che da tempo piace allo Special One.

MILAN

La Gazzetta dello Sport scrive del rinnovo di Calhanoglu: "Il Milan offre 3,5 mln, Hakan ne vuole 5 più bonus". Inizialmente sembrava che le parti dovessero salutarsi, poi a metà dicembre un incontro a Casa Milan ha riportato ottimismo. I rossoneri avevano offerto 3,5 milioni netti a stagione (a fronte dei 2,5 percepiti attualmente), mentre l'ultima contro proposta parla di 5 più bonus. Possibile che la fumata bianca arrivi con una cifra che sta più o meno in mezzo, ma ora che si avvicina la fine dell'anno a entrare in ballo sono anche le tempistiche.

Il Milan continua a pensare a Luka Jovic per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Maldini ha un piano per provare a portare il giocatore a Milano. I contatti con l'agente sono in corso e a breve dovrebbe partire la prima telefonata per il Real Madrid, con cui i rapporti sono molto buoni dopo le operazioni Theo Hernandez e Ibrahim Diaz. Proprio la formula utilizzata in estate per quest'ultimo potrebbe essere quella giusta anche per Jovic: prestito secco fino al termine della stagione, con l'appuntamento poi rimandato all'estate e la possibilità magari di acquistarlo a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro.

Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche del difensore del Milan Andrea Conti, ha parlato del futuro del proprio assistito a MilanNews.it: "Il suo futuro è un dilemma quotidiano. Mi alzo al mattino e penso a lui tutti i giorni, semplicemente perché l'anno scorso ha dimostrato di valere la maglia del Milan nonostante arrivasse da mille problemi. Dover trovare continuità altrove mi darebbe fastidio dopo quanto ha dimostrato. Però se dovesse restare e continuare a giocare come ora, significherebbe aver fatto un buco nell'acqua. Ha avuto tante offerte ma Pioli ci ha sempre dato determinate garanzie. A gennaio valuteremo e poi vedremo cosa succederà. E' un po' rammaricato, questo di sicuro".

NAPOLI

Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora avvolto nel mistero e il suo agente nei giorni scorsi ha incontrato il Napoli per cercare di trovare una soluzione per liberare il proprio assistito prima del termine della stagione, quando il suo contratto scadrà e sarà libero di accasarsi dove preferisce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Juventus continua a pensarci e sullo sfondo ci sono anche Roma e Fiorentina, oltre ad alcuni club di Premier League, ma De Laurentiis non farà sconti: per il cartellino del polacco il presidente azzurro chiede 18 milioni di euro, non uno in meno, e per questo è complicato che possa essere trovata una soluzione, visto che dal 1 febbraio il centravanti potrà firmare a zero per il suo prossimo club.

Il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli non è in discussione. A sostenerlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'accordo tra l'allenatore calabrese e Aurelio De Laurentiis c'è e non è saltato, ma ci sono alcuni punti legati a bonus e diritti d'immagine che vanno ancora chiariti.

I legali del tecnico hanno valutato il contratto sottoposto dagli omologhi del Napoli e l'hanno rispedito alla Filmauro per correggere determinati aspetti, ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Tra il presidente e 'Ringhio' il rapporto è ottimo: i due continuano a sentirsi, specie in questo periodo complicato per l'allenatore, e discutono anche di futuro. Un futuro da affrontare insieme, senza alcun dubbio.

Grana Fabiàn Ruiz per il Napoli? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista spagnolo sembra fortemente convinto di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Lo spagnolo ha rispedito al mittente la proposta di rinnovo del club azzurro, con il giocatore che sembra deciso a mantenere la propria posizione.

Il giocatore vorrebbe tornare in Spagna e le pretendenti non mancano: l'ultima è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Ancora non ci sono offerte, ma De Laurentiis vuole almeno 50 milioni di euro per il centrocampista, anche se ancora il club non si è arreso e nelle prossime settimane proverà a convincerlo a rinnovare, perché perché Rino Gattuso crede molto nel talento del ragazzo.

LAZIO

Uno dei nomi principali tra quelli seguiti da parte della Lazio per sistemare la fascia sinistra di Inzaghi in vista del mercato di gennaio è quello di Domagoj Bradaric del Lille. Il giocatore però, ha un costo molto alto, almeno 15 milioni di euro e i biancocelesti proveranno ad acquistarlo solo in caso di una cessione importante che porti in dote almeno una parte dei milioni necessari per acquistare il 21enne croato. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.

ATALANTA

Manca soltanto l'ufficialità, ma Joakim Maehle è già a Bergamo: l'esterno del Genk si è sottoposto a una parte delle visite mediche con l'Atalanta, nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori test per completare l'iter. Il giocatore però non verrà ufficializzato prima dell'apertura del mercato: niente Sassuolo, ma sarà convocabile dopo il deposito del contratto in Lega. La convocazione col Parma dipenderà anche dalle condizioni del calciatore, il quale verrà inserito gradualmente in rosa. Intanto l'Atalanta tornerà domani pomeriggio in campo dopo le festività natalizie per poter preparare la sfida contro la squadra di De Zerbi.

SASSUOLO

Gaetano Fedele, agente dell'attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo, ha parlato del futuro del giocatore a Radio Sportiva: "Caputo si trova talmente bene a Sassuolo, che quando un giocatore trova l'ambiente ideale è inutile parlare di offerte. Ciccio ha trovato ha trovato terreno fertile e non a caso ha realizzato la favola di un ragazzo del sud che arriva in Nazionale attraverso varie tappe e l'etichetta di giocatore di categoria da B: e invece la sua storia dimostra che dovremmo stare più attenti ai nostri giocatori italiani senza sempre andare a cercare all'estero a prendere gente magari per il titolone sui giornali e poi arrivano e fanno le comparse".

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, il capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli, dopo aver tagliato il traguardo delle 500 presenze in neroverde, continuerà a vestire la maglia degli emiliani visto che a breve rinnoverà ancora una volta il contratto con il club della famiglia Squinzi.

SAMPDORIA

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset è questione di giorni prima della ufficialità del rinnovo di contratto di Augello, esterno che si è messo in mostra sotto la guida di Ranieri alla Sampdoria. Il giocatore si è guadagnato un prolungamento fino al 2025, che i blucerchiati vorrebbero rendere ufficiale a breve a causa dei club che stanno iniziando a interessarsi a lui, come la Lazio.

CAGLIARI

Secondo quanto riporta il sito della Gazzetta dello Sport, da Cagliari alla fine potrebbe non partire Pavoletti, ricercatissimo da tanti club in A, dal Benevento al Genoa, passando per la Fiorentina e addirittura la Juventus, ma bensì il suo compagno di reparto al Cagliari Alberto Cerri. La giovane punta sta trovando pochissimo spazio e per questo potrebbe essere ceduto. Lo hanno cercato anche in Turchia, in particolar modo il Karagumruck, che ha già tesserato altri italiani come Bertolacci, Viviano e Borini negli scorsi mesi.

MANCHESTER UNITED, ALABA TROPPO CARO. LIVERPOOL, SI LAVORA AL RINNOVO DI WJINALDUM. CHELSEA, MARCOS ALONSO SEMPRE PIU’ FUORI DAI BLUES. ATLETICO, DIEGO COSTA AD UN PASSO DALL’ADDIO. BULGARIA, DIMITROV VERSO LA PANCHINA DELLA NAZIONALE MAGGIORE

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto riportato da The Athletic il Manchester United si sarebbe ritirato dalla corsa per David Alaba. Il difensore austriaco, in scadenza di contratto col Bayern Monaco, con ogni probabilità sarà svincolato ma ciò che spaventa i Red Devils è l'ingaggio che rischia di essere fuori dalla portata anche per un club ricco come quello inglese. Real Madrid a questo punto sempre più avanti.

Arrivato da svincolato dopo la fine dell’avventura al PSG Edinson Cavani ha dimostrato il suo valore anche al Manchester United. Tanto che si sta valutando il rinnovo di contratto per l’uruguaiano attualmente vincolato ai Red Devils fino al prossimo giugno. Sul tema si è espresso anche il tecnico Ole Gunnar Solskjaer: “Ha avuto un grande impatto da quando è arrivato quindi adesso dobbiamo concentrarci sul continuare a crescere. Di sicuro gli rimane ancora qualche anno davanti di calcio”.

Il Liverpool ha presentato un'offerta a Georginio Wijnaldum per il rinnovo del suo contratto. L'olandese è in scadenza e ha preso tempo per valutare l'offerta dei reds, comunicherà al Liverpool la sua decisione se proseguire o meno, prima di trattare eventualmente con altri club. 30 anni, Wijnaldum è al Liverpool dal 2016.

Secondo quanto riportato dalla Bild, Thomas Tuchel potrebbe trovare presto una nuova panchina, precisamente in Inghilterra. Il tecnico tedesco, che è stato esonerato alla vigilia di Natale dal Paris Saint-Germain, piace al proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, che già in passato ha tentato un approccio. I blues, nonostante la campagna acquisti faraonica, sono in difficoltà e reduci da tre ko nelle ultime 4 partite e Frank Lampard ora è sotto la lente d'ingrandimento: prossimi impegni contro l'Aston Villa questa sera il Manchester City domenica.

Che Marcos Alonso sia fuori dai piani del Chelsea è oramai cosa nota a tutti. La riprova è arrivata nel post partita del derby perso dai Blues lo scorso 26 dicembre contro l’Arsenal per 3-1 quando all’ex Fiorentina è “scappato” un like su Instagram al post del suo club che riportava il pesante 3-1 incassato dagli uomini di Frank Lampard all’Emirates Stadium, casa dei Gunners. Per lo spagnolo, dunque, si fa sempre più certa la sua partenza durante il mercato di gennaio, con l’Italia, chissà, nuovamente nel destino.

LIGA

Diego Costa verso l'addio all'Atlético Madrid, già a gennaio. Secondo quanto riportato da As il brasiliano, in scadenza a giugno, ha chiesto ai colchoneros di risolvere il contratto per motivi familiari. 32 anni, Diego Costa era tornato all'Atlético nel gennaio 2018 contribuendo alla vittoria dell'Europa League. In questa prima parte di stagione solamente 7 gettoni di presenza in Liga, cinque delle quali da subentrato e nessun minuto giocato in Champions League a seguito di problemi fisici.

MLS

Che ne sarà di Jesé Rodriguez? Intervistato da As dopo la risoluzione del contratto del suo assistito col Paris Saint-Germain, l'agente Ginés Carvajal ha parlato così delle possibilità per il prosieguo della carriera della meteora ex Real Madrid: "Non è vero che ho avuto contatti coi club turchi. In questi giorni stiamo negoziando con alcune società, una delle quali in MLS. Gli Stati Uniti sono un'opzione per il suo futuro, poi ne sto parlando anche con una squadra spagnola e un'altra europea", le sue dichiarazioni sul classe 1994.

LIGUE 1

Secondo quanto riportato da As, il Paris Saint-Germain ha dato delle garanzie a Mauricio Pochettino circa la posizione di Kylian Mbappé. L'attaccante francese resterà anche la prossima stagione, nonostante il giocatore al momento non consideri il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Sull'asso francese da tempo c'è il Real Madrid, tuttavia l'arrivo del tecnico argentino potrebbe complicare le cose in casa blanca.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, Massimiliano Allegri era di fatto un candidato alla panchina del Paris Saint-Germain per sostituire Thomas Tuchel. A frenare i parigini le richieste del tecnico italiano, di ben 12 milioni di euro netti. Cifra ben superiore a quella riconosciuta al tecnico esonerato (7,5 milioni di euro). Inoltre parte dello spogliatoio ha avanzato perplessità sulla capacità del tecnico livornese di dare qualcosa in più rispetto al tedesco. Da qui la scelta di virare su Mauricio Pochettino, che può inoltre vantare la conoscenza dell'ambiente per avervi giocato due anni (2001-2003) e della lingua.

NAZIONALI

Quasi certamente sarà Alexandar Dimitrov a guidare la Bulgaria, prossima avversaria dell'Italia nella corsa a Qatar 2022, a partire dal nuovo anno. Secondo quanto riferito da Temasport.com la candidatura dell'attuale tecnico dell'Under 21 sarebbe stata già approvata dal presidente ad interim della Federcalcio bulgara e dalla maggioranza del comitato esecutivo della stessa anche se l'ufficialità si avrà solo dopo l'elezione del nuovo presidente. Dimitrov dovrebbe quindi essere annunciato a metà gennaio, mentre il suo debutto sulla panchina è previsto per il 25 marzo contro la Svizzera a Sofia, mentre tre giorni dopo sarà l'Italia l'avversaria sempre nella capitale del Paese dell'est Europa.