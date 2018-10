Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 ottobre

© foto di Imago/Image Sport

JUVE, SI INSISTE PER POGBA. ROMA, IL TOTTENHAM PREPARA L’ASSALTO PER UNDER. INTER, SI CONTINUA A PENSARE A MODRIC. PIACE MARTIAL E OCCHI SU TONALI Caccia ad un gradito ritorno. La Juventus fa sul serio per riportare in bianconero Paul Pogba. Contatti continui, trattativa destinata a partire presto. Il centrocampista del Manchester United assistito da Mino Raiola è un forte obiettivo di mercato. Lavori in corso.

Mentre la Roma potrebbe perdere Under. Il giocatore piace molto al Tottenham, che sta pensando seriamente di formulare un’offerta al club giallorosso, che intanto tratta il rinnovo del contratto.

Chi si muove e pensa a fare tanto mercato è l’Inter. Zhang, giovane e ambizioso, pensa ancora a Modric. I nerazzurri però tengono d’occhio diversi obiettivi. Piace molto Martial del Manchester United, che non è l’unica idea. Perché l’Inter studia anche la situazione di Barella del Cagliari, pezzo pregiato del calciomercato che verrà. E si tiene d’occhio pure Tonali del Brescia, altro talento destinato ad avere mercato.

REAL MADRID, TUTTO SU CONTE: GIORNATA CHIAVE. CHELSEA, FABREGAS PUÒ PARTIRE: IDEA ARSENAL BIS. FULHAM, JOKANOVIC A RISCHIO ESONERO. TOTTENHAM, SI LAVORA AL RINNOVO DI ERIKSEN - Dopo l’ennesima sconfitta il Real Madrid va verso il cambio di allenatore. Florentino Perez ha deciso. Tutto su Antonio Conte, i cui manager oggi avranno un incontro con la società. L’ex ct della Nazionale avanzerà le proprie richieste: ampia scelta dello staff e contratto triennale o biennale con opzione. A gennaio poi assalto ad Hazard se Fekir va al Chelsea. Chelsea che potrebbe perdere Fabregas :il centrocampista potrebbe tornare all’Arsenal. Non solo il Real Madrid. Anche il Fulham potrebbe cambiare allenatore, Jokanovic rischia l’esonero. E infine il Tottenham: si lavora al rinnovo di Eriksen...