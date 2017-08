Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 agosto

Fonte: Ha collaborato Francesco Fontana

© foto di Dario Marchetti

La Roma ha ufficializzato l'approdo di Patrick Schick dalla Sampdoria. Le cifre dell'operazione sono incluse nel comunicato della proprietà giallorossa: 5 milioni per il prestito, 9 per il riscatto, 8 di bonus con il raggiungimento di determinate condizioni, più 20 milioni di euro in caso di cessione prima del 1 febbraio 2020.

Keita Balde è un nuovo giocatore del Monaco. L'attaccante della Lazio ha svolto a Montecarlo le visite mediche con il club monegasco. Affare da oltre 30 milioni di euro sotto l'abile regia di Jorge Mendes. Il club del Principato ha ufficializzato anche l'ingaggio di Stevan Jovetic dall'Inter.

Fiorentina sempre più forte su Emanuele Giaccherini. I contatti delle ultime ore tra il club viola e il Napoli hanno portato ad un'intesa ormai vicina. Il giocatore - già accostato nelle recenti sessioni di mercato alla Fiorentina - può arrivare alla corte di Pioli con la formula del prestito.

Leonardo Pavoletti è un giocatore del Cagliari. L'attaccante firmerà un contratto quinquennale, mentre al Napoli andranno 12 milioni di euro, per quello che rappresenta il colpo in entrata più oneroso nella storia dei rossoblù.

Fumata nera per il triplo trasferimento di Ivan Strinic, Duvan Zapata e Lorenzo Tonelli dal Napoli alla Sampdoria. I doriani restano su Munir.

Ultimi movimenti di mercato in casa del Genoa. I dirigenti rossoblu stanno cercando un centrocampista di sostanza da affiancare a Bertolacci e Veloso, e sono vicinissimi a Saphir Taider del Bologna. In cambio, ai felsinei potrebbe andare Oscar Hiljemark: lo svedese è ai margini della rosa di Juric.

L'Hellas Verona ha trovato l'accordo con il Barcellona per il giovane attaccante Lee Seung-woo. Il coreano, classe 1998, arriverà oggi in città per sostenere le visite mediche.

Affare fatto per l'arrivo di Benedikt Höwedes alla Juventus: il club bianconero ha chiuso la trattativa con lo Schalke 04. Il difensore tedesco è atteso a Torino, con le visite mediche in programma oggi.

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il Milan ha ultimato l'acquisto di Tiago Dias (19). L'esterno offensivo portoghese, nazionale under 19, arriva a titolo definitivo dal Benfica. Contratto già depositato.

L'Inter continua a lavorare per Skhrodan Mustafi e Moussa Sissoko. I nerazzurri sono però lontani dalle richieste di Arsenal e Tottenham. Nelle ultime ore si è registrato anche un interesse per Origi del Liverpool.

Milan e Lazio si sono ulteriormente avvicinate per Gabriel Paletta dopo l'incontro con il suo agente Martin Guastadisegno. Manca ancora qualcosa ma siamo ai dettagli, si discute la modalità di pagamento. Il Milan ha abbassato le pretese economiche. Paletta chiede un triennale alla società biancoceleste, che da par suo ha qualche riserva.

Il Benevento resta in pressing per Pietro Iemmello, attaccante classe '92 di proprietà del Sassuolo. Il club giallorosso non molla la presa e continua a lavorare con forza sull'attaccante neroverde, provando a convincere il club di Squinzi a lasciarlo partire. Intanto, in Campania arriva Lazaar, terzino del Newcastle ed ex Palermo.

Il Crotone ha praticamente concluso l'affare che porterà Daniel Pavlovic in Calabria. L'accordo con la Sampdoria è stato trovato pochi minuti fa. In serata arriverà la chiusura. Pronto il rinnovo per Nalini: il centrocampista firmerà fino al 2020.

PSG, VISITE MEDICHE PER MBAPPE'. NEYMAR, CONSIGLIO A COUTINHO: "NON ANDARE AL BARCELLONA". MANCHESTER CITY, STERLING CONTROPARTITA PER ARRIVARE A SANCHEZ. BARCELLONA, MARLON AL NIZZA. ARDA TURAN, IPOTESI MONACO

L'Everton sarebbe a un passo dall'attaccante croato Nikola Vlasic dell'Hajduk Spalato. Il giocatore ha impressionato i Toffees nei playoff di Europa League. 19 anni, Vlasic costerà 8 milioni di sterline.

Raheem Sterling potrebbe essere la chiave del Manchester City per arrivare ad Alexis Sanchez. I citizens hanno rilanciato in queste ore con una nuova offerta, approfittando del malcontento del cileno che vorrebbe lasciare immediatamente il club londinese.

Il difensore in uscita dall'Arsenal, Mathieu Debuchy, sarebbe nel mirino del neopromosso Brighton. 32 anni, il terzino francese è rientrato alla base dopo sei mesi in prestito al Bordeaux.

Il Marsiglia avrebbe sbaragliato la concorrenza per Aymen Abdennour. Il difensore tunisino è pronto a tornare in Ligue 1 dopo l'esperienza al Valencia. 28 anni, Abdennour con l'arrivo nel club iberico di Gabriel Paulista e Murillo ha visto i suoi spazi chiusi.

Il River Plate intima il Bayer Leverkusen di mollare la presa su Lucas Alario. E lo fa con un comunicato ufficiale nella quale accusa il club tedesco di aver infranto le regole e le norme etiche. Il giocatore ha effettuato a Buenos Aires le visite mediche sotto l'osservazione di alcuni dirigenti del club tedesco, ma senza l'autorizzazione degli argentini che detengono i diritti del cartellino del giocatore.

Neymar sconsiglia all'amico Coutinho di andare a Barcellona. Lo riporta il media brasiliano Estadao secondo il quale il neo-acquisto del Paris Saint-Germain, in una chiacchierata col connazionale, gli avrebbe assicurato che la decisione del Liverpool di tenerlo lontano da Barcellona è quella migliore. Tuttavia, si legge, Coutinho è stato spesso a contatto in questi giorni con Paulinho, nuovo acquisto dei blaugrana.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo la futura destinazione di Arda Turan potrebbe essere il Monaco. Sul turco, che non sembra essere nei piani di Ernesto Valverde, c'è da tempo il Galatasaray. Il suo ex club però, propone la formula del prestito, poco gradita al Barcellona.

Il Barcellona rende noto che il difensore Marlon, 22 anni, ha il permesso di non allenarsi per volare a Nizza e firmare con il suo nuovo club.

Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Kylian Mbappé dal Monaco al PSG. Il giocatore avrebbe infatti già effettuato le visite mediche per la squadra allenata da Emery. Una volta che verrà messo nero su bianco, il francese - a soli 18 anni - diverrà il secondo giocatore più pagato nella storia del calcio.