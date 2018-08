Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE, INSIDIE SPAGNOLE PER MARTIAL E RABIOT. KEAN VERSO IL MARSIGLIA. NAPOLI-KOULIBALY ACCORDO FINO AL 2023. INTER, KARAMOH VERSO L'ADDIO. JOAO MARIO E CANDREVA RESTANO. LA LAZIO PENSA AI RINNOVI DEI BIG, LA FIORENTINA A QUELLO DI SIMEONE. TORINO: LJAJIC E NIANG AI SALUTI

La Juventus trova sulla sua strada due club spagnoli a complicare i piani per la prossima campagna di rafforzamento. I bianconeri hanno infatti nel mirino da tempo l'esterno offensivo del Manchester United Anthony Martial e il centrocampista del PSG Adrien Rabiot, entrambi in scadenza nel 2019. Sul primo si è inserito di prepotenza l'Atletico Madrid, mentre per il secondo è sempre forte il pressing del Barcellona che vorrebbe portare in Liga il giocatore già durante questa finestra di mercato. In uscita invece potrebbe esserci Moise Kean, attaccante classe 2000, seguito dal Marsiglia che lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo lasciando la clausola di riacquisto ai bianconeri, formula che potrebbe convincere la Juventus.

Il Napoli invece è pronto a blindare il centrale Kalidou Koulibaly che firmerà un accordo fino al 2023 arrivando a percepire un ingaggio da 3,5 milioni di euro. Sempre in difesa i partenopei hanno respinto l'offerta del Galatasaray per Vlad Chiriches, giocatore considerato importante nelle rotazioni dal tecnico Ancelotti. L'Inter continua a cercare una sistemazione per i suoi tanti esuberi anche se alla fine sia Joao Mario – appetito in Turchia da Galatasaray e Besiktas – sia Antonio Candreva resteranno con tutta probabilità a Milano. Più chance d'addio ha invece Yann Karamoh che potrebbe finire al Saint-Etienne.

La Lazio è al lavoro per rinnovare i contratti di diversi calciatori della rosa: da Sergej Milinkovic-Savic, su cui c'è il Paris Saint-Germain, a Ciro Immobile passando per Luis Alberto e Lucas Leiva. Nei prossimi giorni inizieranno i colloqui fra i vari procuratori e la dirigenza biancoceleste per trovare un accordo che soddisfi tutti con il regista brasiliano vicinissimo al prolungamento fino al 2021 con uno stipendio da 2,5 milioni l'anno. Aria di rinnovi anche in casa Fiorentina con Giovanni Simeone che dovrebbe essere blindato, viste i tanti interessamenti dall'estero, prolungando e adeguando il contratto in scadenza nel 2022. Il Torino è invece prossimo alla cessione di due attaccanti ormai ai margini del progetto come Adem Ljajic e M'Baye Niang: per il primo ci sono Besiktas e Fenerbahçe, mentre per il secondo è stato trovato l'accordo con il Rennes. A Bologna infine promozione per Marco Di Vario che sarà il niovo responsabile scouting e diventerà il braccio destro di Riccardo Bigon.

IL REAL MADRID PRENDE DIAZ E PUNTA STERLING. MARCHISIO RIFIUTA IL LEGANES. A IBIZA SI FORMA UNA COLONIA ITALIANA: CASSANO E PALLADINO DOPO BORRIELLO. YAYA TOURE RIPARTE DALL'OLYPIACOS. SIQUEIRA E DEMPSEY DICONO ADDIO AL CALCIO GIOCATO

Il Real Madrid ha ufficializzato l'arrivo dal Lione dell'attaccante Mariano Diaz, classe '93, e guarda con interesse in Inghilterra: obiettivo Raheem Sterling del Manchester City che però non si muoverà dal suo attuale club in questa stagione. In Spagna vanno inoltre di moda gli italiani con il Leganes che ha provato a mettere sotto contratto l'ex Juve Claudio Marchisio offrendogli un biennale da circa 1,5 milioni a stagione, ma sentendosi rispondere di no dal diretto interessato. A Ibizia invece dopo Marco Borriello potrebbero sbarcare altri calciatori italiani: Antonio Cassano e Raffaele Palladino i due maggiori indiziati, con Adriano Galliani che potrebbe addirittura diventare presidente onorario del club. Santiago Gentiletti riparte dall'Albacete. Il difensore classe 1985, ex Lazio e Genoa, ha firmato un contratto annuale.

In Francia il Lione punta Moussa Dembele del Celtic e ha pronta un'offerta da 17 milioni di euro. Il Monaco ha invece ufficializzato l'arrivo di Benjamin Henrichs, classe '97 dal Bayer Leverkusen, ed è a un passo da David Colina, classe 2000 della Dinamo Zagabria. Lo Strasburgo ha annunciato ufficialmente l'arrivo dell'esperto portiere Eiji Kawashima, classe '83, reduce dall'avventura biennale al Metz.

Il centrocampista ivoriano Yaya Touré è pronto a tornare in campo. Nella mattinata di ieri era circolata la voce di un clamoroso approdo all'Arsenal, ma sarà l'Olympiacos in Grecia ad accogliere l'ex Manchester City. Gianluca Lapadula, in uscita dal Genoa, ma anche l'attaccante del Sassuolo Marcello Trotta: lo Sporting Lisbona cerca in Italia il suo nuovo centravanti e in queste ore sta battendo diverse piste. Rio Mavuba ha risolto il proprio contratto con lo Sparta Praga. Il centrocampista classe '84 era arrivato la scorsa estate e ha accumulato 14 presenze nell'ultima stagione. Rinnovo di contratto per Igor Akinfeev. L'esperto portiere classe '86 ha firmato un nuovo accordo fino al 2022 col CSKA Mosca, squadra della quale è capitano. La Federcalcio svedese ha annunciato sui propri profili social il rinnovo del contratto del CT Janne Andersson, in carica dal 2016, fino ai Mondiali del 2022.

Infine nella giornata di ieri due calciatori hanno detto addio al calcio giocato. Si tratta di Guilherme Siqueira, esterno classe '86 ex di Inter, Lazio, Ancona e Udinese oltre che di Benfica, Valencia e Atletico Madrid, e di Clint Dempsey, attaccante classe '83, ex Fulham, Tottenham e Seattle Souders oltre che colonna della Nazionale USA.