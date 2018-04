Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 aprile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CHIEVO, MARAN ESONERATO. A CAGLIARI TRABALLA LOPEZ. MILAN, MIRABELLI RASSICURATO DA FASSONE SUL FUTURO. CROTONE, VRENNA JR PRENDE TEMPO SUL RINNOVO DI ZENGA - Addio anticipato. Rolando Maran lascia il Chievo, esonerato. Che la storia non sarebbe andata avanti oltre questa stagione era cosa nota, a fare traboccare il vaso la sconfitta contro la Roma. E cosi il Chievo si è portato avanti affidando la panchina a D'Anna, già in Primavera. Sarà lui a traghettare la squadra fino al termine della stagione e a farla ripartire anche nella prossima stagione. Si, perché nelle intenzioni del club c'era già l'idea di affidarsi a D'Anna per il prossimo campionato. Intanto trema Diego Lopez a Cagliari. In giornata vertice importante per decidere il futuro dell'allenatore uruguaiano che potrebbe essere sollevato dall'incarico. Ore importanti. Futuro in bilico per Lopez. Mentre potrebbe tornare il sereno al Milan su Mirabelli. Il direttore sportivo sarebbe stato rassicurato da Fassone sul futuro. Avanti insieme, con e per il Milan. Mirabelli vede ancora rossonero.

A Crotone invece Vrenna jr prende tempo sul rinnovo di Zenga. Incalzato sul prolungamento di contratto dell'allenatore prima della partita contro il Sassuolo ha rimandato ogni discorso a dopo la salvezza. Non dovrebbero esserci problemi. Situazione, comunque, da monitorare. Panchine che tremano e rivoluzioni, è sempre mercato...

MANCHESTER UNITED, FELLAINI VICINO AL RINNOVO. IL LIVERPOOL BLINDA FIRMINO. E IL LEICESTER PENSA A BENITEZ - Fellaini e il Manchester United, avanti insieme. Il centrocampista ha rinnovato con la società inglese. Ad annunciarlo è il tecnico della squadra, Josè Mourinho. Intanto il Liverpool ha blindato Firmino, anche per lui rinnovo contrattuale. Mentre il Leicester lavora per la prossima stagione. E c'è l'idea Rafa Benitez...