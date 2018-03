Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 marzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVE, SU EMRE CAN CONCORRENZA DI PSG E REAL, OCCHI SU MARTIAL-DARMIAN. L'INTER CONTINUA A LAVORARE SUGLI SVINCOLATI, VICINO ASAMOAH, PIACE BERNARD. IL MILAN VICINO AL RINNOVO DI CUTRONE, IL SIVIGLIA SU VERDI E ILICIC

Juventus protagonista delle voci di mercato nella giornata appena conclusa. L'arrivo di Emre Can dopo lo svincolo dal Liverpool non sembra più così certo a causa dell'inserimento, forte, di Real Madrid e PSG. Continua invece il corteggiamento alla coppia dello United Martial-Darmian. Capitolo uscite: il futuro di Marchisio sembra sempre più negli States con il New York City in forte pressing sul centrocampista. Chiellini, invece, piace al Real Madrid, probabilmente ingolosito dalla scadenza di contratto ravvicinata. Il rinnovo del difensore, però, non sembra in dubbio. Chi partirà è invece Kwadwo Asamoah che è vicinissimo all'Inter. I nerazzurri hanno pronto per lui un triennale. Un altro profilo che piace e non poco ai nerazzurri è Bernard dello Shakthar, anche lui a scadenza ma la concorrenza è forte. Capitolo dirigenti: per il dopo Sabatini occhi su Lele Oriali e Marco Branca, ma per il momento la proprietà ha fatto intendere di voler andare avanti così. Luciano Spalletti, invece, potrebbe rinnovare il proprio contratto dopo le prossime tre giornate.

Dall'altra parte di Milano, invece, il Milan lavora al rinnovo di Patrick Cutrone che dovrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane nonostante il pressing di parecchi club stranieri.

Il Napoli deve valutare la posizione di Faouzi Ghoulam, che piace a Juve e Milan, e prendere una decisione sul portiere. Uno dei preferiti, ovvero Bernd Leno, è finito nel mirino dell'Atletico Madrid.

La Roma, per bocca del ds Monchi, ha confermato la permanenza, almeno per un anno, del portiere Alisson.

Il Genoa dovrà resistere agli assalti per Davide Biraschi, Sassuolo e Atalanta sono sul difensore.

Il Bologna lavora al rinnovo di Adam Masina, dopo Pasqua attese novità a riguardo. Intanto il Siviglia si muove per Simone Verdi, nel mirino andaluso anche Josip Ilicic dell'Atalanta.

Il Benevento è a caccia del nuovo ds dopo l'addio dei mesi scorsi di Di Somma: i candidati principali sono Filippo Fusco e Fabio Lupo, ma occhio ai nomi di Manuel Gerolin e Nereo Bonato.

BARCELLONA A CACCIA DI UN DIFENSORE. REAL MADRID SU STERLING CHE TRATTA IL RINNOVO COL CITY. JOAO MOUTINHO RINNOVA COL MONACO FINO AL 2020, FABINHO VICINO AL PSG. BONERA-VILLARREAL, RINNOVO IN ARRIVO

Il Barcellona è alla ricerca di un difensore in vista della prossima stagione. Tanti i profili seguiti da i blaugrana, fra cui Clement Lenglet, Thilo Kehrer e Dayot Upamecano. Per l'attacco invece piace Gelson Martins dello Sporting Lisbona. Il Real Madrid, invece, ha messo gli occhi sul centrocampista del Valencia Carlos Soler. Il Siviglia valuta la posizione del ds Arias e punta André Geraldes dello Sporting, il Villarreal è pronto a rinnovare il contratto di Daniele Bonera.

In Inghilterra il Manchester City punta al rinnovo di Raheem Sterling, attaccante su cui è in pressing il Real Madrid. L'Arsenal come noto saluterà Jack Wilshere, destinato all'Everton.

In Francia il PSG ha chiesto allo Sporting William Carvalho e lascerà partire Ben Arfa, mentre in entrata è vicinissimo l'arrivo di Fabinho dal Monaco. Proprio il club del Principato ha rinnovato il contratto di Joao Moutinho fino al 2020.

Il Germania il Borussia Dortmund ha deciso di salutare Stoger a fine stagione, cinque i papabili sostituti: Nagelsmann, Favre, Kovac, Hasenhuttl e Wolf.