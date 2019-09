Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 settembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MILAN, MALDINI CONFERMA GIAMPAOLO MA IL CLUB COMINCIA A VALUTARE LE ALTERNATIVE: SPUNTA SHEVCHENKO. GENOA, CONFERMATA LA FIDUCIA AD ANDREAZZOLI. FIORENTINA, PRADÉ SI GODE CASTROVILLI - Un altro risultato negativo per il Milan, una sconfitta interna contro la Fiorentina. E ora la posizione di Marco Giampaolo non è più salda sulla panchina rossonera. La società sta riflettendo sull’allenatore. Al tecnico probabilmente verrà concessa un’altra settimana e quindi la partita contro il Genoa. In caso di allontanamento di Marco Giampaolo un nome per la sostituzione è quello del grande ex Andriy Shevchenko, Ct della Nazionale Ucraina. Il Milan riflette, vuole valutare con calma la mossa migliore. E se il trend non dovesse cambiare, Sheva diventerebbe più di un’idea. Intanto dopo la partita persa contro la Fiorentina Paolo Maldini si è schierato a favore dell’allenatore, confermandogli la fiducia.

Dopo la tempesta c’è sempre il sole. Deve averlo pensato anche il presidente del Genoa, Enrico Preziosi che infatti sta valutando concretamente di confermare la fiducia ad Aurelio Andreazzoli. I segnali delle ultime ore portano alla conferma del tecnico dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio. La sensazione è che la partita della prossima settimana contro il Milan sarà decisiva. Al momento Andreazzoli resiste, Preziosi attende la svolta del suo Genoa...

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la bella vittoria sul campo del Milan. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Voglio fare i complimenti ai tifosi milansiti perché gli applausi agli avversari sono le belle cose del calcio. Ribery è un giocatore immortale che non ha un'età biologica. Castrovilli è un giocatore forte e deve restare con i piedi per terra, il futuro è per lui ma oggi la prestazione è di tutta la squadra. Badelj è in una situazione di comando assoluto all'interno del campo. Questo è un anno di transizione. Quando hai personalità vuol dire che il lavoro si sta facendo vedere. Il nostro primo allenamento vero lo abbiamo fatto il 10 di settembre. Il punto di Parma ci dice che siamo una grande squadra. L'obiettivo dentro una squadra c'è sempre e vogliamo vincere le partite, dico anno di transizione perché siamo la squadra d'Europa che gioca con più giocatori nuovi. Da martedì dobbiamo pensare solo alla gara con l'Udinese ma ora dobbiamo essere contenti per la vittoria. Ho pensato subito alla gara del 2012 che finì allo stesso modo. Nelle prime partite è mancato solo il risultato, queste due vittorie danno consapevolezza alla squadra. Ci sono molti rinnovi da fare non solo quello di Castrovilli".

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro il Genoa: "C'è rammarico per la partita contro l'Inter, ce la siamo giocata contro una grande squadra che probabilmente lotterà per il titolo, ce la siamo giocata alla pari. Piano piano stiamo assimilando tutto, dobbiamo entrare con la testa nella partita. Siamo discontinui nei risultati. L’abbraccio con Inzaghi? So che ormai è passato, per l’altra volta mi dispiace. Per me è come un fratello maggiore, mi ha sempre dato fiducia. Non ci sono scusanti per ciò che è successo, ma sono stato vero anche nei momenti successivi. Sono incomprensioni che ci possono stare, in quattro anni concedetemela una. Con l'abbraccio ho voluto mettere fine a questa storia anche se già lo aveva fatto il mister".

Il migliore del Napoli in questo inizio di campionato è stato senza dubbio Dries Mertens. In forma fin dai primi minuti disputati, malgrado i tanti impegni con il Belgio, nazionale del quale è un perno, l'attaccante ex PSV si sta caricando sulle spalle la squadra. Una squadra che paradossalmente il prossimo 30 giugno potrebbe salutare definitivamente. E' per quella data che è fissata l'attuale scadenza del contratto e ad oggi il rinnovo - come si legge sull'edizione del Corriere dello Sport - appare sempre più lontano.

Le offerte sul tavolo di Mertens - Sia Carlo Ancelotti che Aurelio De Laurentiis hanno più volte ripetuto di voler prolungare di qualche altro anno il contratto del belga, ma al momento la situazione è completamente bloccata. Ovviamente, dovessero restare così le cose, già dall'inizio del prossimo anno solare 'Ciro' sarebbe costretto a cercare squadra per la stagione successiva. Al momento le offerte sul tavolo sono quelle ricche provenienti dalla Cina e dall'Arabia Saudita, anche se nelle ultime settimane sono emerse voci sugli Stati Uniti o un ritorno in patria, magari all'Anderlecht.

MOURINHO E IL FUTURO: “NON IN ITALIA”. ROSTOV, DOPO UN ANNO DI CARCERE FIRMA MAMAEV. REAL SOCIEDAD, WOLVERHAMPTON SU ODEGAARD. E LA GERMANIA PENSA A KLOPP - José Mourinho torna a parlare. Lo fa ai microfoni di Tiki Taka: “Il mio futuro? Non credo sarà in Italia. L'Inter è la mia casa, la mia famiglia - ha assicurato -. Moratti un amico, il mio presidente. La storia del Triplete è stata fantastica. Dopo Madrid se fossi tornato a San Siro a festeggiare non sarei mai più andato via dall'Inter. Quando dici addio a una famiglia è una cosa dura da affrontare, quella sera sapevo già che sarei andato via, non potevo dire di no al Real Madrid per la terza volta".

Pavel Mamaev è un nuovo giocatore del Rostov. Il centrocampista russo di 31 anni, appena rilasciato dopo un anno di prigione per teppismo e aggressione, ha appena firmato con il suo nuovo club un contratto per due stagioni.

Secondo quanto riporta il Mirror, il Wolverhampton sarebbe interessato a Martin Odegaard, giocatore in prestito fino al giugno 2021 alla Real Sociedad ma di proprietà del Real Madrid. Odegaard ha iniziato davvero bene la stagione e il club inglese ha messo gli occhi su di lui.

Fresco di nomina come manager dell'anno, Jurgen Klopp è l'uomo del momento. Campione d'Europa, finalmente. Con il suo Liverpool, la squadra che ha plasmato a sua immagine e somiglianza. Ma, secondo il Sunday Mirror, ci sarebbero tentazioni che stuzzicano l'allenatore tedesco. E una di queste si chiama Germania: la Federazione tedesca, infatti, sta pensando proprio al Mago per il post-Low e il Liverpool ha paura che il proprio tecnico possa accettare se ad un certo punto la corte dovesse farsi serrata.