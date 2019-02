Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 febbraio

© foto di PhotoViews

INTER, È CRISI E SI RIFLETTE SU SPALLETTI. MILAN, SCARONI SU HIGUAIN: “QUESTA ESPERIENZA NON ERA PER LUI”. NAPOLI, È IL GIORNO DI HAMSIK IN CINA. JUVENTUS, PSG E REAL PENSANO A DYBALA Ora è crisi. L’Inter non vive un momento felice, anzi. La sconfitta contro il Bologna ha fatto traboccare il vaso e ora in casa nerazzurra si riflette su Luciano Spalletti. La sensazione è che le prossime due partite potrebbero risultare determinanti per l’allenatore. Dall’altra parte di Milano il Milan si gode Piatek. E il Presidente Scaroni a proposito del predecessore Gonzalo Higuain, fa sapere che “quest’esperienza non era per lui”. Il passato è alle spalle. Ora il Milan sorride e gongola grazie ai gol di Piatek.

Marek Hamsik è pronto a lasciare e salutare Napoli. Oggi sarà il giorno della firma con il Dalian Yifang. Agli azzurri andranno diciotto milioni. Assecondata anche la volontà del calciatore e ora il Napoli si guarda intorno a caccia del sostituto. Barella e Fornals i nomi per il futuro.

Occhio anche alle sirene di mercato in casa Juve: PSG e Real Madrid pensano a Paulo Dybala.

PSG, ROTTURA ANTERO-TUCHEL. SPORTING CP, MEDEIROS AL LEGIA VARSAVIA. MANCHESTER UNITED, IDEA POCHETTINO PER LA PROSSIMA STAGIONE - “Io ho le mie opinioni e lui ha le sue" Con questa franchezza, Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain ha reso pubblico il suo disaccordo con il direttore sportivo del club, Antero Henrique. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia infatti il tecnico tedesco non sarebbe soddisfatto del lavoro sul mercato fatto da Henrique e questo avrebbe portato ad una rottura totale tra i due. Momento delicato in casa PSG tra allenatore e ds.

Ve l’avevamo raccontato nei giorni scorsi: ufficiale ieri il passaggio di Medeiros dallo Sporting (era tornato in Portogallo dal Genoa) al Legia Varsavia. La Polonia sarà la nuova casa dell’esterno che il Genoa aveva ingaggiato in prestito con diritto di riscatto a gennaio scorso.

E intanto il Manchester United lavora per il futuro. Nel mirino c’è l’allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino...