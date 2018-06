Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 giugno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

INTER, PASSI AVANTI PER IL RINNOVO DI CANDREVA. E PUÒ RINNOVARE ANCHE SANTON. NAPOLI, ANCELOTTI STUDIA LA SITUAZIONE DI PASTORE. IL PARMA PENSA A SILVESTRE E GABBIADINI. SAMPDORIA, PUÒ TORNARE EDER. E MIGUEL CARDOSO SI ALLONTANA DALL’UDINESE - Inter al lavoro sul mercato. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez è in arrivo il rinnovo di Candreva, fino al 2021. E potrebbe rinnovare anche Davide Santon, che continua ad essere monitorato dalla Fiorentina.

Si muove anche il Napoli. Carlo Ancelotti studia la situazione di Javier Pastore, è un’idea considerato che è in uscita dal PSG. Lavori in corso pure a Parma, dove potrebbero presto rinnovare il ds Faggiano e il tecnico D’Aversa. E sul mercato occhi puntati su Silvestre e Gabbiadini. Intanto la Sampdoria pensa al grande ritorno di Citadin Martins Eder, che snobba alcune richieste dalla Spagna e se dovesse lasciare l’Inter non gli dispiacerebbe ritornare in blucerchiato. Chi invece a malincuore dovrà lasciare la Samp è Emiliano Viviano, considerato in uscita dalla società del Presidente Ferrero. Il Bologna ci pensa. E lo Sporting Club, in Portogallo, attende riscontri.

Al Milan invece torna di moda Radamel Falcao del Monaco. Difficile arrivare alla fumata bianca, ma un’idea potrebbe essere inserire André Silva come contropartita. I rossoneri studiano la situazione e riflettono. E l’Atletico Madrid pensa a Suso.

Cerca ancora l’allenatore l’Udinese. Si allontana Miguel Cardoso del Rio Ave, dove tratta la risoluzione del contratto. Ma c’è il Nantes in pressing e probabilmente sarà la Francia la sua prossima destinazione. E al Genoa - che pensa a Grosicki dell’Hull City - Pandev annuncia il rinnovo. L’avventura tra il macedone e il club di Preziosi continua...

LIVERPOOL, VICINO FEKIR. L’AGENTE: “MANCA ANCORA L’OK DAL LIONE”. SPORTING PORTUGAL, JORGE JESUS VERSO LA RISOLUZIONE. BARCELLONA, UMTITI RINNOVA FINO AL 2023. SIVIGLIA, PROPOSTO DANI ALVES - Un colpo a centrocampo per il Liverpool. Vicino, ad un passo, Fekir del Lione. Trattativa ai dettagli. E intanto il procuratore fa sapere che manca soltanto l’ok dal club francese.

In Portogallo non c’è pace per lo Sporting, che aspetta Viviano e intanto anche l’allenatore, Jorge Jesus, vuole andare via e ha chiesto la risoluzione. Al Barça invece tempo di rinnovi. Umtiti prolunga fino al 2023. E Dani Alves può lasciare il PSG: è stato offerto al Siviglia...