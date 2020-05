Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 maggio

vedi letture

LAZIO, TARE SU MILINKOVIC SAVIC: “SE PENSA DI AVER CHIUSO UN CICLO PUÒ ANDARE”. ROMA, L’ARSENAL CHIEDE 11 MILIONI PER MKHITARYAN. MILAN, DONNARUMMA VUOLE RESTARE - “Milinkovic Savic? Se i giocatori pensano di aver chiuso un ciclo possono anche andare. Anche il Napoli ha ceduto dei giocatori importanti ed è rimasta comunque competitiva e questo può succedere anche per Milinkovic-Savic. È rimasto cinque anni alla Lazio, ci sono state tante richieste. Le cose vanno valutate sempre al termine della stagione”. Lo ha detto a Sky il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare.

Nel corso della lunga intervista concessa a Sky Sport, Fabio Paratici non ha chiuso le porte al possibile scambio col Barcellona Pjanic-Arthur a centrocampo: "C'è sempre dialogo con i grandi club, ma adesso non parliamo solo di mercato", le parole del Chief Football Officer della Juventus.

La Roma dovrà sborsare 11 milioni di euro per poter convincere l'Arsenal a cedere il cartellino di Henrikh Mkhitaryan. A riportarlo è il Mirror: i giallorossi vorrebbero inserire una contropartita per poter abbassare il costo, ma i Gunners vogliono cercare di monetizzare la cessione del calciatore, non inserendo altri elementi nella trattativa.

Nonostante un rinnovo assai complicato in ballo, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, Gianluigi Donnarumma nel corso di queste ore avrebbe confidato ad alcuni compagni di squadra la sua intenzione di voler rimanere nel Milan. Il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe dunque essere oggetto di un prolungamento, anche perché le altre piste (Juventus, PSG e Real Madrid su tutte) difficilmente saranno disposte a versare oltre 50 milioni di euro per il giovane portiere, dovendo fare i conti con l'emergenza Coronavirus. Il più scettico è il procuratore Raiola, cui però potrebbe bastare l'approdo di Rangnick a far cambiare idea.

La ricerca di talenti da parte del Napoli prosegue in giro per l’Europa. Tra i profili posti sotto osservazione c’è anche quello del classe 2001 Legia Varsavia Michal Karbownik. Laterale sinistro di qualità che piace a numerose altre squadre italiane e non solo, con il Napoli che ha ricevuto riscontri particolarmente interessanti nelle occasioni in cui lo ha fatto visionare.

E' improbabile che il Napoli possa aprire ad una cessione di Fabian Ruiz. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui sulle tracce del centrocampista azzurro ci sono Barcellona e soprattutto Real Madrid. I Blancos - si legge - sono pronti ad investire sul classe '96 non appena da De Laurentiis arriverà un segnale positivo per la trattativa. Ma la volontà del patron del Napoli è quella di tenersi stretto il suo gioiello.

Miguel Veloso è pronto a continuare la sua avventura con l'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, si avvina il rinnovo di contratto per il portoghese, che si è rilanciato con i gialloblù dopo le ultime stagioni al Genoa.

Come spiega il Corriere Fiorentino, la squadra mercato della Firoentina ha intenzione di confermare per la difesa sia Milenkovic che Caceres, i quali però dovrebbero essere affiancati da un centrale con caratteristiche diverse da quelle di Pezzella. Ecco perché la permanenza dell'argentino non è più così scontata (su di lui Roma e Napoli). Si preferirebbe un giocatore alla Gonzalo Rodriguez, per questo piace molto Marash Kumbulla del Verona. Altro profilo è quello di Daniele Rugani. Quanto alla fasce, Lirola resterà, anche se la candidatura di Florenzi rimane; mentre Dalbert, che va verso l'addio, potrebbe essere sostituito da Leonardo Spinazzola della Roma.

REAL MADRID, PRONTA OFFERTA PER POGBA. ARSENAL SU EDOUARD. PEDRO ASPETTA IL CHELSEA - Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione. Sul centrocampista francese c'è la Juventus da tempo, ma i bianconeri dovranno contrastare anche l'interesse del Real Madrid. Per Zidane infatti pare che Pogba sia l'obiettivo primario per rinforzare la squadra blanca e secondo le ultime indiscrezioni del Sunday Express, il club spagnolo è pronto a offrire 70 milioni di sterline, circa 78 milioni di euro per portare Pogba a Madrid. Una cifra ben lontana dai 150 milioni che vorrebbe lo United ma che causa Coronavirus difficilmente vedrà.

L'Arsenal è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e l'ultimo nome accostato ai Gunners è stato quello di Odsonne Edouard. L'attaccante del Celtic infatti potrebbe essere il sostituto di Aubameyang e secondo le ultime indiscrezioni del Daily Star potrebbe bastare un'offerta da 20 milioni di sterline per portarlo all'Emirates.

Pedro Rodriguez, attaccante del Chelsea, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Cadena SER: "Devo parlare con il club, ho un contratto fino al 30 giugno. Sono aperto ad ascoltare offerte. Betis? Non lo so, sto attendendo la riunione col Chelsea. Allenamenti? La priorità deve essere la salute di tutti. Speriamo di poter tornare alla normalità, anche se c'è un po' di paura tra noi calciatori".