Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 marzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER, TORNA DI MODA DARMIAN. E PIACE LOUAKIMA DEL PSG. LUKAKU IDEA PER L’ATTACCO, LA CHIAVE PUÒ ESSERE PERISIC. UDINESE, MESE IMPORTANTE PER DE PAUL - Un’idea che torna di moda. L’Inter pensa di nuovo a Matteo Darmian. Il difensore potrebbe essere in uscita dal Manchester United e i nerazzurri valuterebbero positivamente l’operazione, proprio come, eventualmente, Lukaku. L’attaccante è un’idea per l’eventuale dopo Icardi, che verrà convocato per la partita di Francoforte. La chiave del trasferimento di Lukaku all’Inter, eventualmente, potrebbe essere Perisic. Mentre a centrocampo continua a piacere il profilo di Barella del Cagliari. Ma dalle parti di Corso Vittorio Emanuele non si perde di vista neppure Rakitic. Intanto si valuta anche un giovane di prospettiva. Si tratta dell’esterno del PSG Louakima, per ora un’idea. Nei prossimi giorni, magari, qualcosa in più.

L’Inter per il futuro continua a studiare anche Rodrigo De Paul dell’Udinese. L’argentino ieri ha fatto gol contro il Bologna e durante questo mese potrebbe essere più chiaro il suo futuro. L’agente Leandro Pereiro sarà in Italia nelle prossime settimane. Giorni importanti per sondaggi e approfondimenti. De Paul piace a tanti, ma l’Inter si è mossa da tempo. E il Milan resta sullo sfondo...

CHELSEA, SARRI: “MACCHÉ ESONERO, PROGRAMMATO IL RITIRO ESTIVO”. MOURINHO E IL RITORNO AL REAL MADRID: “VOCI CHE MI LUSINGANO”. ARSENAL SU CARRASCO. MANCHESTER CITY, MANGALA RINNOVA FINO AL 2020 E PER IL MERCATO SONO PRONTI 350 MILIONI - Una vittoria per sorridere. E per allontanare i fantasmi di un esonero che a leggere i giornali inglesi sembrava praticamente fatto. Maurizio Sarri ritrova il sorriso e dopo aver battuto il Fulham con il suo Chelsea commenta proprio le voci che lo volevano a rischio. “Esonero? Mentre se ne parlava stavo programmando il ritiro estivo”.

Chi ha voglia di tornare ad allenare è Jose Mourinho. Lo Special One è stato accostato al ritorno al Real Madrid e ha commentato le voci dicendosi lusingato. Mentre l’Arsenal continua a monitorare Carrasco, il Manchester City rinnova il contratto a Mangala fino al 2020. E per il mercato estivo è stato stanziato un budget importante: 350 milioni di sterline e tra gli obiettivi c’è Thiago Alcantara...