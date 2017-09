Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 settembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ROMA, MANOLAS VERSO IL RINNOVO. RETROSCENA GIACCHERINI, C'ERA IL CHIEVO. NAPOLI, CHIESA IDEA PER IL FUTURO. GENOA, PELLEGRI E SALCEDO STIMOLATI DAL MERCATO - Manolas e la Roma, prove di futuro ancora insieme. Il difensore sta trattando il rinnovo con la società giallorossa. Ci aveva pensato l'Inter in maniera decisa ed importante, alla fine è rimasto alla Roma e potrebbe comunque dare il suo supporto ai giallorossi magari con un rinnovo di contratto.

È stato anche il mercato di Emanuele Giaccherini: ci pensava il Chievo Verona ma alla fine le parti non si sono trovate ad approfondire l'argomento. Mentre il Napoli studia le mosse per il futuro e pensa a Federico Chiesa della Fiorentina. Ci sono stati degli approcci, ma la sensazione è che se si parlerà di cessione accadrà in estate.

Sono i due baby talenti di casa Genoa. Pellegri e Salcedo, per ora in rampa di lancio.

C'è stato un incontro tra l'agente e il Milan nei giorni scorsi. La sensazione é che i rossoneri a gennaio saranno nuovamente attivi sul mercato.

NIZZA, PARLA IL PRESIDENTE: "IL BARÇA NON HA VOLUTO SERI A TUTTI I COSTÌ DEMBELE. CRAIOVA, MANGIA. WENGER: "HO PENSATO DI LASCIARE L'ARSENAL". - Un obiettivo mancato. In realtà un obiettivo mai approfondito più di talento. Ma infatti se ci fai caso davanti a lui ho sparato la boutade del piccione 😂😂 qualcuno ci sarà a livello locale. Che poi comunque tutti pensavano di poter fare tanto parlando, basta che io dico "sono uguali, controlla". Mentre la Juventus ha promosso l'arrivo di Bentanur, che aspettando giugno, aspettando qui un guorno potrebbe per andare in prestito.

E infine Wenger. Non temo l'Aesenal - ha detto - anzi, sarà uno stimolo in più giocarla li fa andare a dormire facile, solo qualche ora dopo... .