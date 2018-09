Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Juventus pronta a sbaragliare la concorrenza per Paul Pogba. Il francese, riporta Tuttosport e anche la stampa inglese, avrebbe comunicato al Manchester United che lascerà il club, possibilmente a gennaio considerato il pessimo rapporto col tecnico José Mourinho. I bianconeri sarebbero la prima scelta, ma anche il Barcellona è in corsa.

La FIFA ha deciso di assolvere l'Inter per il caso Modric. I vertici della massima organizzazione mondiale hanno dato comunicazione ai nerazzurri che non verrà dato seguito alla denuncia, da parte del Real Madrid, di comportamento scorretto. La FIFA ha sentito, nei giorni scorsi, le versioni di Inter, Real Madrid e Luka Modric, dando il non luogo a procedere.

Il Torino si gode Nicolas N'Koulou, difensore che nella serata di ieri ha regalato il successo ai granata contro la SPAL. Il quotidiano Tuttosport racconta un retroscena di mercato riguardante l'ex Lione: durante il periodo di trattative e dopo il riscatto da parte del Toro, il giocatore è stato cercato con forza da Inter e Siviglia. Ma il presidente Cairo non ci ha voluto sentire e ha chiuso la porta alla sua cessione.

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del rinnovo di contratto di Kalidou Koulibaly fino a giugno 2023 sottoscritto la scorsa settimana: "Il rinnovo era già nelle nostre intenzioni, è uno dei migliori centrali al mondo e non volevamo cederlo, trovarne un altro ai suoi livelli era difficilissimo".

"Schick ha 20 anni, è arrivato dalla Sampdoria. Secondo me non era pronto in una piazza così importante". Raggiunto da Il Romanista a margine dell'evento Next Generation Sampdoria, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero è tornato su Patrik Schick, fin qui al di sotto delle aspettative con la maglia della Roma: "Credo che non sia stato aiutato dalla tifoseria e da tutti quanti, il tifoso è spietato. A Schick dategli tempo, che è un fuoriclasse, ve lo dice Ferrero. Se volete ridarmelo me lo riprendo! Ricordatevi il gol che ha fatto alla Roma, quello è Schick. Defrel? È un grande calciatore che a Roma non è stato apprezzato per motivi che non sto qui a dire. Io l'ho voluto fortemente e vedrete che farà 20 gol quest'anno".

Nuova avventura per Arthur Yamga, L'attaccante francese di proprietà del Chievo è stato ufficialmente ceduto allo Chateauroux, formazione della Ligue 2 francese. Operazione conclusa con la formula del prestito.

Claudio Marchisio riparte dalla Russia. Lo Zenit San Pietroburgo ha infatti annunciato pochi minuti fa l'arrivo del Principino. Il centrocampista ha salutato la Juventus lo scorso 17 agosto dopo 25 anni di amore ininterrotto. Marchisio ha firmato un contratto biennale.

Piccolo retroscena di mercato per il Manchester United. I Red Devils, nell'ultimo giorno di mercato, avevano già organizzato le visite mediche di Diego Godin, difensore dell'Atletico Madrid. Accertamenti mai avvenuti, perché l'uruguagio ha deciso di rimanere ai Colchoneros, rifiutando il trasferimento in Premier. Godin è stato seguito con interesse anche dalla Juventus.

Ronaldo Luiz Nazario da Lima è il nuovo azionista di maggioranza del Real Valladolid. Il brasiliano ha acquistato il 51% delle quote del club biancoviola ed ha inoltre assunto la carica di presidente: "Vogliamo che il Valladolid si consolidi in Primera. Questa nuova gestione è definita in quattro parole: competitività, trasparenza, rivoluzione e social. Vogliamo crescere fin dove le nostre ambizioni ce lo consentiranno".

David de Gea è pronto a siglare un nuovo accordo con il Manchester United fino al 2023. Lo riporta il Sun, secondo il quale il portiere spagnolo andrebbe a guadagnare 350mila sterline a settimana (circa 20 milioni di euro all'anno), ingaggio top equivalente a quello di Alexis Sanchez. Attualmente De Gea percepisce 200mila sterline alla settimana.

Dall'Inghilterra arrivano nuovi rumors sul futuro di Neymar. Secondo il Daily Express, l'attaccante brasiliano avrebbe scartato il trasferimento al Real Madrid, mostrando maggiore interesse per la Premier League. Una preferenza che ha subito fatto drizzare le orecchie di Chelsea e Arsenal, pronte a una vera e propria follia di mercato per strapparlo al Paris Saint-Germain.

Il Liverpool ha rinnovato il contratto di Jordan Henderson, centrocampista nonché capitano dei Reds. L'inglese rimarrà ad Anfield fino al 30 giugno 2023.

Diego Fabbrini, centrocampista offensivo che nella sua carriera ha indossato le maglie di Udinese, Palermo, Empoli, Siena e Spezia, ha una nuova squadra. Il ventottenne, svincolato dal Birmingham City, firma con il Botosani, squadra rumena.

Nuova avventura internazionale per Federico Macheda: l'ex attaccante di Manchester United, Sampdoria e Novara è infatti da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Panathinaikos, con cui ha sottoscritto un contratto triennale.