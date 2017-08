Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: con la collaborazione di Tommaso Maschio

HOWEDES, ARMENTEROS E PAVOLETTI UFFICIALI, DOMANI TOCCA AGLI ALTRI: FIORENTINA-THEREAU, SAMP-ZAPATA-STRINIC, TORINO-BURDISSO, BOLOGNA-KEITA, LAZIO-JORDAO-NETO. IL LIVERPOOL CI PROVA PER EMERSON PALMIERI, IL NAPOLI TRATTIENE REINA E L'INTER SPERA ANCORA IN KARAMOH

E' arrivato l'annuncio ufficiale, Howedes è un nuovo giocatore della Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benedikt Höwedes a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni da versare entro il 15 settembre 2017. Juventus ha, inoltre, la facoltà di acquisire il calciatore a titolo definitivo a decorrere dal 1° luglio 2018, o avrà l’obbligo di farlo, qualora il giocatore disputi almeno 25 partite ufficiali nel corso della stagione 2017/2018. Il corrispettivo è stato fissato a € 13 milioni, pagabili in due esercizi, e potrà incrementarsi di ulteriori massimi € 3 milioni al raggiungimento da parte di Juventus di sfidanti obiettivi sportivi entro il 30 giugno 2020".

Ai nostri microfoni, l'agente di Gabriel Paletta Martin Guastadisegno commenta così il mancato approdo del giocatore alla Lazio: "Il ragazzo aveva chiesto un contratto alla Lazio (di durata triennale, ndr) e all'inizio sembrava che l'accordo si potesse raggiungere in poco tempo. Poi non è stato così e la trattativa s'è fermata. Domani è l'ultimo giorno, se non si riapre questa trattativa resta al Milan".

La Sampdoria chiude per Ivan Strinic e Duvan Zapata, puntando al doppio colpo dal Napoli: per il centravanti è arrivato in serata il controsorpasso al Sassuolo, reo di aver atteso troppo per la chiusura, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione.

Yann Karamoh e l'Inter: stando a quanto rivela il nostro Niccolò Ceccarini, la nuova strada per avere un felice esito dell'operazione è l'allungamento del contratto di un anno fino al 2019 per concludere con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Aurelio De Laurentiis ha parlato ieri della situazione di Pepe Reina: "Non ero preoccupato di perdere Reina. Ha un contratto fino all'anno prossimo, dove doveva andare? Non poteva muoversi da nessuna parte. Io non mi privo di Reina e prendo un altro portiere, per quanto bravo sia, che non è stato ancora sperimentato all'interno del Napoli".

Secondo quanto riporta TyC Sports, l'ex esterno del Catania Gino Peruzzi, già in uscita dal Boca Juniors, sarebbe vicino ad un ritorno in Italia. A lui, secondo il media sudamericano, starebbe pensando il Genoa, pronto a mettere sul piatto 3 milioni di euro per lui. Intanto i rossoblù si muovono anche sulle uscite: c'è l'accordo col Panathinaikos per il centrocampista svedese Oscar Hiljemark: il giocatore è atteso ad Atene già domani per firmare con la sua nuova squadra, secondo quanto da noi raccolto nelle ultime ore. E' ufficiale invece l'addio di Serge Gakpé, ceduto all'Amiens.

Il Torino ha concluso oggi l'operazione legata a Nicolás Burdisso, arrivato in Italia per firmare il contratto coi granata: per lui annuale con opzione per la seconda stagione.

Molto attiva l'Udinese. Nella serata di ieri è arrivata la firma di Maxi Lopez, attaccante argentino non trova più spazio a Torino. In uscita invece c'è Panagiotis Kone: i bianconeri, stando a quanto riferisce Sky, sono in trattativa per il greco con l'AEK Atene, dove andrebbe in prestito.

Si è conclusa ieri l'avventura italiana dell'attaccante croato Duje Čop, ceduto dal Cagliari allo Standard Liegi. La formazione belga ha concluso l'affare a titolo definitivo sulla base di 3 milioni di euro. Davanti, come noto, è arrivato Leonardo Pavoletti. L'attaccante, classe 1988, si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto e contratto quinquennale.

Irrompe il Liverpool sul laterale italo-brasiliano Emerson Palmieri, in forza alla Roma: l'interesse dei Reds, stando a quanto raccolto dai nostri inviati a Milano, sarebbe davvero fondato, con Klopp alla ricerca di un altro puntello difensivo per la propria rosa. Nuovi aggiornamenti in serata per una trattativa che potrebbe riscaldarsi nelle ultime 24 ore di mercato.

Nuovi nomi dal Portogallo per la Lazio, che cerca il doppio colpo dal Braga nonostante il no per il talentuoso Xadas: Bruno Jordão e Pedro Neto, entrambi gestiti da Mendes. Il primo è un centrocampista centrale classe 1998, mentre il secondo un esterno d’attacco classe 2000: stando a O'Jogo, per entrambi la trattativa è praticamente ai dettagli. E rimanendo in Portogallo, Nani si avvicina. Secondo quanto raccolto da TMW il portoghese di proprietà del Valencia è a un passo dai biancocelesti: un affare che si dovrebbe chiudere a titolo definitivo. Tare dovrebbe versare tra i 15 e i 20 milioni nelle casse del club spagnolo per chiudere l'accordo.

La mancata cessione, per il momento almeno, di Adam Masima non frena il mercato del Bologna, che nelle ultime ore ha chiuso per l'ex Entella Cheick Keita, in arrivo dal Birmingham. Operazione conclusa, per il Bologna un nuovo laterale sinistro in grado di aggiungere alternative a mister Donadoni.

Il Benevento ha chiuso con il Torino per il trasferimento dell'esterno offensivo granata, Vittorio Parigini. Il calciatore, classe 1996, arriverà in Campania a titolo definitivo. Altro rinforzo, quindi, per Baroni, che ora attende il terzino sinistro. Preso anche Samuel Armenteros: l'attaccante svedese di origine cubana ha sottoscritto un contratto triennale con il club campano.Nell'ultima stagione Armenteros, classe 1990, è stato protagonista con la maglia dell'Heracles Amelo, segnando 19 reti in 29 partite di Eredivisie.

Nuovo nome per l'attacco dell'Hellas Verona, alle prese con una situazione non semplice intorno a Pecchia e Pazzini: Wilfried Bony, esubero del Manchester City che lo pagò oltre 30 milioni un paio di stagioni fa, è stato l'oggetto dell'assalto del ds Fusco.

La Fiorentina ha chiuso la cessione di Ante Rebic all'Eintracht Francoforte. Il croato sembrava a un passo dalla Premier League ma i tedeschi l'hanno spuntata con un'offerta da 4 milioni di euro. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità. Davanti arriva Cyril Thereau: quando il giocatore sembrava destinato a vestire la maglia della Sampdoria, si è inserita la Viola che ha chiuso l'affare con l'Udinese trattando il passaggio dell'attaccante francese a titolo definitivo. 1,5 milioni nelle casse dei bianconeri più 500mila di bonus: ecco le cifre dell'accordo. Ora Corvino cerca il colpo dell'ultimo minuto: potrebbe essere Simone Lo Faso, talentuoso fantasista del Palermo.

CHELSEA SU DRINKWATER E LLORENTE. OXLADE-CHAMBERLAIN VERSO IL LIVERPOOL. DOPPIO COLPO IN TENTRATA PER IL WBA: GIBBS E KRYCHOWIAK. POSSIBILE SCAMBIO OZIL-TURAN FRA ARSENAL E BARCELLONA. DI MARIA CHIEDE LA CESSIONE AL PSG. TOLJAN AL BORUSSIA DORTMUND. IL MONACO RESISTE PER LEMAR. NETO AL FENERBAHCE

Il Chelsea continua a essere molto attivo sul mercato e punta un centrocampista e un attaccante: gli obiettivi sono Danny Drinkwater del Leicester che starebbe spingendo per andare a Londra anche se il suo club chiede sempre 30 milioni a fronte di un'offerta da 23 milioni. Per l'attacco invece si pensa a Fernando Llorente dello Swansea già allenato da Conte alla Juventus. Per Alex Oxlade-Chamberlain, centrocampista dell'Arsenal invece il Liverpool ha sorpassato i Blues e si appresta a chiudere l'operazione sulla base di 35 milioni di sterline. Doppio colpo del WBA che annuncia gli arrivi di Kieran Gibbs dall'Arsenal e Gregorsz Krychowiak dal PSG. Avvio molto complicato e futuro già in bilico per Frank de Boer sulla panchina del Crystal Palace: per l'olandese la squadra non è all'altezza della Premier League e nelle ultime ore è arrivata una richiesta forte di rinforzi alla proprietà. Potrebbero arrivare anche le dimissioni in caso contrario.

L'Arsenal e il Barcellona potrebbero mettere in piedi uno scambio di mercato con Mesut Ozil che tornerebbe in Spagna dopo l'esperienza al Real Madrid e Arda Turan che andrebbe a Londra. Dopo la risoluzione di contratto con l'AEK Atene, l'esterno Didac Vilà ha firmato con l'Espanyol. Per l'ex milanista accordo fino al 2020. Il Borussia Dortmund ha ufficializzato l'acquisto di Jeremy Toljan dall'Hoffenheim. Campione d'Europa con la Germania Under 21, il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

In Francia il Monaco invece continua a resistere alle offerte per Thomas Lemar. L'ultima è quella del Liverpool che ha messo sul piatto 80 milioni di euro e il prestito dell'attaccante Origi. Il centrocampista Angel Di Maria ha chiesto al proprio allenatore di lasciarlo libero dal PSG e poter così approdare al Barcellona che continua a cercarlo per rinforzare il proprio organico. Colpo in entrata per il Marsiglia di Rudi Garcia. Il club francese ha infatti ufficializzato l'arrivo in prestito dal Valencia di Aymen Abdennour.

Il Fernerbahçe ha chiuso con lo Zenit San Pietroburgo per il difensore Luis Neto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club russo ha infatti prelevato dal Rostov il centrale difensivo Miha Mevlja dando così il via libera al trasferimento del portoghese ex Siena in Turchia. L'attaccante Uros Djurdjevic, un passato nel Palermo e 24 gol nell'ultima stagione col Partizan, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olympiacos. Contratto fino al 2021.