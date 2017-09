Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti. Ha collaborato Ivan Cardia.

MILAN, SOSA NON È ANCORA CONVINTO DELL'OFFERTA DEL TRABZONSPOR. AG.GIACCHERINI: "LA FIORENTINA CI HA PROVATO, ORA È FELICE DI RESTARE AL NAPOLI. CAGLIARI, PRESI I GIOVANI MOLBERG E SANNA. ROMA, VAINQUER VERSO L'ANTALYASPOR. HELLAS VERONA, NICOLAS RINNOVA FINO AL 2020

José Sosa e il Trabzonspor sono sempre distanti. Il club turco ha da tempo trovato l'accordo con il Milan, ma il centrocampista non sembra ancora convinto dall'idea di tornare in Turchia, nonostante l'allettante proposta di contratto avanzata. Difficile che la situazione possa sbloccarsi.

Furio Valcareggi, procuratore di Emanuele Giaccherini, ha rilasciato una intervista attraverso Radio Kiss Kiss in cui analizza la situazione del calciatore del Napoli dopo la chiusura del mercato: "Giaccherini? Essere considerati incedibili da un top club europeo come il Napoli è motivo d'orgoglio per noi. La Fiorentina ha provato ad acquisire il calciatore, avrebbe fatto tutto quello che c'era da fare e noi, devo dire la verità, ci abbiamo provato. Giuntoli però è un interlocutore severo, con idee chiare e a volte un pò brusco. Io insistevo su una cosa e lui su un'altra ed evidentemente ha vinto il Napoli, con nostra soddisfazione. Il Napoli ci ha detto che non c'erano giocatori più forti di Giaccherini sul mercato che potessero sostituirlo. Senza scaramanzia, io dico che il Napoli vince lo scudetto quest'anno. Il Napoli, avendo uno forte come Giaccherini in panchina, significa che ha in rosa dei giocatori ancor più di valore tra i titolari. Così si vincono gli scudetti, con organici di alto livello. Magari Sarri non è un forsennato del turnover ma i risultati gli danno ragione, perché vince. Giaccherini continuerà ad allenarsi al massimo come ha sempre fatto, con serietà e come se fosse titolare ogni domenica. Emanuele nasce serio e quando c'è bisogno di lui si fa trovare pronto. Tante squadre hanno cercato Giaccherini anche in Europa, siamo stati tre giorni a Praga ma poi dopo è sfumato tutto perché non avevamo una protezione economica adeguata. Insomma, c'erano almeno 7 o 8 squadre pronte a prenderlo".

Attraverso il proprio sito, il Cagliari ha annunciato l'arrivo di due calciatori classe '99 che rinforzeranno la Primavera della formazione sarda. "La Primavera rossoblù allenata da mister Max Canzi potrà contare su due nuovi rinforzi, giovani classe 1999: Alexander Kert Molberg e Nicola Sanna. Il danese Molberg arriva dall’Odense in prestito con diritto di riscatto. È un difensore centrale, forte fisicamente, dotato di una buona tecnica di base, bravo nell’impostazione del gioco. Nato a La Maddalena, Sanna ha giocato nelle giovanili del Crotone e del Frosinone. Difensore centrale, ritorna in Sardegna mettendo a disposizione della squadra aggressività e una buona capacità di lettura difensiva", il comunicato del club.

William Vainquer all'Antalyaspor. Questione di dettagli ma il giocatore è pronto a salutare la Roma per volare in Turchia. Nella giornata di ieri, Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha chiamato personalmente il centrocampista che però ha scelto di raggiungere Antalya, dove giocano già i connazionali Menez e Nasri. Con loro, e con Eto'o, il presidente Ali Safak Ozturk, insieme al suo braccio destro George Gardi hanno deciso di chiudere per Vainqueur. Che ha detto no anche a Bologna e Siviglia, firmando un triennale coi turchi che adesso puntano veramente al titolo in Super Lig.

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona FC comunica di aver prolungato il contratto del portiere Nicolas fino al 30 giugno 2020.

DIEGO COSTA SE QUEDA. IL BARCELLONA CHIUDE SENZA COLPI. DOLBERG AL BORUSSIA DORTMUND A PARTIRE DA GENNAIO. DRINKWATER: "FELICE DI ESSERE AL CHELSEA". BAYER LEVERKUSEN, COLPO ALARIO IN ATTACCO

Caso internazionale fra Leicester e Sporting Lisbona: i due club hanno trovato l'accordo per l'arrivo in Premier League di Adrien Silva, chiedendo però due ore di proroga per definire i dettagli del'operazione. Le Foxes hanno ribadito di ritenere legittima l'operazione, ma anche di attendere l'ok internazionale, dopo che non è arrivato quello della FA. È stato, anche per altri, il mercato dei colpi sfumati. Il ritorno in Spagna di Diego Costa, per esempio, con l'attaccante che rimane al Chelsea. Come Angel Di Maria e Philippe Coutinho: il Barcellona, di fatto, ha rinunciato a sostituire degnamente Neymar. Sfuma anche l'addio all'Arsenal di Alexis Sanchez: il cileno non pare averla presa bene, il Manchester City tornerà alla carica a gennaio. Solo rimandato, invece, l'arrivo di Kasper Dolberg al Borussia Dortmund: il passaggio del talento classe '97 dall'Ajax al club tedesco sarà formalizzato nella prossima sessione invernale di mercato. L'accordo tra le parti è stato trovato nella giornata di oggi.

Prime parole da centrocampista del Chelsea per Danny Drinkwater: "Sono davvero emozionato e felice che il trasferimento sia stato portato a termine. Il Leicester è stati fantastico per me, ma voglio vincere altri trofei e al Chelsea posso farcela. Ho l'età giusta per questa svolta, ho accumulato tanta esperienza e spero di dimostrarlo in campo. Ranieri? Mi ha aiutato tantissimo, è stato come un padre per me". Il neo attaccante del PSG, Kylian Mbappé, ha parlato al termine della vittoria della sua Francia contro l'Olanda (in cui è anche andato in gol): "Per me è una grande giornata. Prima la firma col PSG, un grandissimo club, poi la mia prima rete con la maglia della Nazionale. Ci sono state giornate peggiori. Io sono ambizioso e a Parigi c'è tutto per crescere e vincere".

Dopo essere stato vicino al trasferimento in Serie A, Munir El Haddadi cambia maglia, ma resta in Spagna. Il giovane attaccante di proprietà del Barcellona ha firmato infatti per una stagione con l'Alaves, ceduto a titolo temporaneo. Offerta del Qarabag per Ola John, attaccante classe '92 di proprietà del Benfica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club azero ha messo sul piatto un'offerta da 200.000 euro per acquistare il cartellino. Per il giocatore pronto un biennale con opzione per il terzo anno. Attesa una risposta a breve, visto che il mercato in Azerbaigian chiude domani.

Chiudiamo con le altre ufficialità più rilevanti: il Bayer Leverkusen ha annunciato che l'attaccante Lucas Alario, 24 anni, ha pagato la clausola rescissoria per svincolarsi dal River Plate e pertanto sarà a tutti gli effetti un giocatore delle Aspirine. L'attaccante portoghese Hugo Almeida ricomincia dalla Croazia. Classe 1984, l'ex giocatore del Cesena recentemente svincolatosi dall'AEK Atene, ha firmato per l'Hajduk Spalato.