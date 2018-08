Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 agosto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

LEE NEL MIRINO DI MILAN E ATALANTA. NIANG AL RENNES. MARCHISIO, FUTURO IN PORTOGALLO: SE LO CONTENDONO PORTO E BENFICA. JUVE, PRONTO IL RINNOVO PER MANDZUKIC. ANCHE LUPERTO È PRONTO A PROLUNGARE CON IL NAPOLI, COSI COME LAZOVIC CON IL GENOA. TRE RINNOVI IN VISTA IN CASA INTER: ICARDI, SKRINIAR E BROZOVIC. KARAMOH VICINO ALL'ADDIO. IL REAL VALLADOLID VUOLE LUCA PELLEGRINI, ANGELLA VERSO IL CHARLEROI. SPORTING LISBONA IN PRESSING PER LAPADULA

Mbaye Niang al Rennes, ci siamo. L'attaccante del Torino, che come anticipato da TMW passerà al Rennes in prestito con diritto di riscatto, è arrivato oggi Francia per le visite mediche di rito con il suo nuovo club.

Sta brillando con la Corea del Sud, ma già da tempo ha attirato a sé gli occhi di qualche big. Seung woo Lee, attaccante dell'Hellas Verona, adesso piace a Milan e Atalanta in Italia, ma non so. Per le due italiane la concorrenza arriva dalla Spagna: l'Alaves pure è interessato all'ex Barcellona.

Non c'è solo il Porto sulle tracce di Claudio Marchisio, centrocampista 32enne da poco svincolatosi dalla Juventus. Anche il Benfica segue il calciatore, che potrebbe dunque approdare in Portogallo nel giro delle prossime settimane.

La Juventus potrebbe a breve estendere la durata del contratto con Mario Mandzukic (32), attaccante croato attualmente in scadenza con i bianconeri nel 2020. L'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid, durante questa estate, ha rifiutato il ritorno in Germania dopo aver ricevuto l'offerta del Borussia Dortmund. Anche il Manchester United ha tentato l'approccio col calciatore bianconero, che ha però deciso di restare a Torino alla corte di Max Allegri.

Doppia operazione in uscita per il Sassuolo. Secondo le ultimissime raccolte da TMW il club neroverde ha infatti definito con lo Zwolle i trasferimenti di Alessandro Tripaldelli e Gianluca Scamacca. I due giocatori, entrambi classe '99, sono già in viaggio per l'Olanda e si trasferiranno nel club di Eredivisie in prestito annuale.

Il Genoa sta lavorando alla proposta di rinnovo per Darko Lazovic. L'esterno è in scadenza nel 2019 e quest'estate sembrava destinato alla cessione. Mister Ballardini in queste prime uscite stagionali lo ha rilanciato e ora il club ligure pensa al rinnovo per non perderlo a zero il prossimo giugno.

Sebastiano Luperto, centrale del Napoli impiegato come terzino sinistro in questa prima parte della gestione tecnica legata a Carlo Ancelotti, è sempre più vicino al rinnovo col club azzurro. Nei prossimi giorni è previsto l'incontro con l'entourage del classe '96 per intavolare le trattative per il rinnovo del contratto, che sarà valido fino al giugno 2023.

Yann Karamoh è a un passo dall’addio all’Inter. Il calciatore francese di origine ivoriana, arrivato solo un anno fa dal Caen, ha detto sì al Saint Etienne. L'ala destra piaceva anche a Schalke 04 e Spartak Mosca ma, alla fine, ha prevalso la sua voglia di tornare in Ligue 1. L’affare è agli ultimi dettagli: il mercato francese chiude domani e il numero 7 nerazzurro andrà via in prestito secco.

Il Real Valladolid guarda ancora in Italia per rinforzare la propria rosa. Il club neo-promosso in Liga avrebbe infatti sondato il terreno per il giovane terzino della Roma Luca Pellegrini. In questa sessione di mercato i biancoviola si sono già assicurati dai giallorossi il centrocampista offensivo Daniele Verde.

In arrivo rinnovi pesanti in casa Inter. A un passo quello di Mauro Icardi: l'offerta nerazzurra è di 6.5 circa, Wanda Nara ne chiede 8. Stesso discorso per Milan Skriniar, per il quale i nerazzurri hanno rifiutato tutte le offerte in estate e il terzo sarà Marcelo Brozovic. Il difensore attualmente prende 1,5 milioni di euro all'anno, il croato 2,5.

Operazione in uscita per l’Udinese. Gabriele Angella sta trasferirsi allo Charleroi, in prestito. Operazione praticamente definita, calciatore atteso nelle prossime ore in Belgio. Pronto per una nuova avventura, Angella a caccia di minuti e continuità.

Lo Sporting Lisbona resta in forte pressing per Gianluca Lapadula, attaccante in uscita dal Genoa. Il club lusitano sta provando a chiudere, intanto alla finestra resta altre società europee: fra queste, il Galatasaray e l'Angers, mentre le ipotesi spagnole ventilate negli scorsi giorni sembrano decisamente più complicate.

PSG, ARRIVANO BERNAT E CHOUPO-MOTING. TRAPP VERSO L'EINTRACHT. N'KOUDOU NEL MIRINO DEL RENNES. MARTIAL-MANCHESTER UNITED, RINNOVO IN VISTA. PROMES-SIVIGLIA, CI SIAMO, TENTAZIONE KAGAWA. BORRIELLO VOLA A IBIZA. YAYA TOURÈ-OLYMPIAKOS, SI CONTINUA A TRATTARE. MARIANO DIAZ TORNA AL REAL MADRID. LIONE, ACCORDO CON IL LILLE PER PEPE. BARCELLONA, ECCO IL GIOVANE ARAUJO. RADONJIC PASSA ALL'OM. CHADLI NUOVO ACQUISTO DEL MONACO. SANDRO RAMIREZ ALLA REAL SOCIEDAD

La conclusione dell'affare era nell'aria da qualche ora, e adesso è arrivata anche l'annuncio ufficiale sulla buona riuscita del trasferimento: Sandro Ramirez è un nuovo calciatore della Real Sociedad. L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, torna così in Spagna dopo il periodo poco brillante da lui vissuto nell'Everton. Arriva nella squadra dei Paesi Baschi con la formula del prestito.

Il Monaco, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'acquisto del centrocampista belga Nacer Chadli, 29 anni proveniente dal West Bromwich. Autore di un buon Mondiale con la Nazionale guidata da Roberto Martinez, l'ex Tottenham ha firmato fino al 2021.

Sembra essersi sbloccata la situazione intorno a Kevin Trapp, estremo difensore del PSG ormai retrocesso come terzo portiere alle spalle di Buffon e Areola. Il tedesco viaggia verso un ritorno in patria, nell'Eintracht Francoforte: dovrebbe finire infatti in prestito alla società tedesca, dove peraltro ha militato già tra il 2012 e il 2015.

Nemanja Radonjic, esterno serbo proveniente dalla Stella Rossa, è adesso un nuovo calciatore dell'Olympique Marsiglia. Il classe '96 ha scelto la maglia numero 7 al Velodrome, con l'OM che ha versato 12 milioni nelle casse della società di Belgrado dei quali però una parte (stimata sui 3 milioni) andrà alla Roma, che deteneva percentuali sulla vendita futura.

Sirene spagnole per Shinji Kagawa. Come riportato da Kicker il giapponese vorrebbe giocare in Liga ed il Siviglia avrebbe mostrato interesse per il classe '89, anche se per il momento, secondo quanto filtra dal club giallonero, non è arrivata.

Il Barcellona ha annunciato l'arrivo del giovane Ronald Araujo, difensore centrale uruguayano in arrivo dal Boston River. Il giocatore, costato 1,7 milioni di euro più bonus, inizialmente andrà a rinforzare il Barça B.

L'Olympique Lione, secondo L'Equipe, ha raggiunto un accordo col Lille per l'esterno d'attacco Nicolas Pepe. Le due società hanno già definito l'operazione, mentre secondo il quotidiano transalpino resterebbe ancora da convincere il classe '95.

Juan Bernat, terzino sinistro del Bayern Monaco, è virtualmente un nuovo giocatore del PSG. Lo spagnolo, secondo l'edizione tedesca di Sky Sport, sarà a Parigi nelle prossime ore e nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto fino al 2021.

Mariano Diaz ha superato le visite mediche con il Real Madrid. Attesa dunque l'ufficialità per l'arrivo della punta dal Lione che torna in casa Blancos.

Yaya Touré e l'Olympiacos, la trattativa continua. come riporta Sky Sports UK i negoziati fra il club greco ed il centrocampista ex City continuano, ma ancora non è stato trovato l'accordo. Il giocatore ha già sostenuto, e superato, le visite mediche.

Marco Borriello è un nuovo giocatore dell'UD Ibiza. A darne notizia è il club di terza divisione spagnola con un video di presentazione sui propri canali social.

Anthony Martial ed il Manchester United, avanti insieme. Come riporta SkySports UK infatti, i Red Devils hanno offerto all'attaccante il rinnovo del contratto per altre 5 stagioni. La trattativa va avanti da mesi ed il prolungamento appare imminente

L'attaccante olandese Quincy Promes, seguito in estate anche da Roma e Milan, sta per diventare un nuovo giocatore del Siviglia. Il club andaluso pagherà 21 milioni allo Spartak Mosca per il suo cartellino, con Promes che arriverà in città nelle prossime ore per visite mediche e firma sul contratto quadriennale.

Sirene francesi per Georges-Kevin N’Koudou. Secondo quanto raccolto da Sky Sports UK infatti, l'esterno del Tottenham potrebbe essere ceduto al Rennes in prestito fino al termine della stagione.

Rinforzo a sorpresa per il PSG. Come riporta il tabloid britannico Sun, il club cacpione di Francia è vicino a Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante tedesco naturalizzato camerunese di proprietà dello Stoke City.