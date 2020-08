Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 agosto

vedi letture

TONALI-MILAN, CI SIAMO: SI CHIUDE QUANDO ARRIVA CELLINO. INTER SU KANTÉ E VIDAL (CHE INTANTO CHIAMA LA JUVE: “SE CHIAMASSERO SAREI CONTENTO”). DESTRO TORNA AL GENOA - Il Milan è a un passo da Sandro Tonali. Per la chiusura dell'operazione si attenderà il presidente Massimo Cellino: come raccolto dalla nostra redazione le parti attendono il rientro del presidente del Brescia da Londra nei prossimi giorni. Il numero uno delle Rondinelle sta portando avanti la trattativa in prima persona e tornerà in Italia tra martedì e mercoledì per poter raggiungere l'accordo finale con i rossoneri. Siamo ai dettagli, ormai Tonali è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan.

L’Inter accelera per N’Golo Kantè. Contatti in corso. Si lavora al prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. L’idea è un contratto di un anno più tre. Il centrocampista del Chelsea è la prima scelta di Antonio Conte. Il club inglese al momento resiste, le prossime due settimane potrebbero essere fondamentali per una risposta in un senso o nell’altro. Kantè nei pensieri dell’Inter, nei prossimi giorni possibile nuovo contatto.

Arturo Vidal sta lavorando con insistenza per liberarsi dal Barcellona. Come riferito da Sky Sport, infatti, l'entourage del centrocampista cileno sta trattando la risoluzione del contratto con la società blaugrana così da poter, una volta svincolatosi, mettere nero su bianco un nuovo contratto che lo porterebbe all'Inter. In questo momento la destinazione nerazzurra sembra infatti la principale anche se il centrocampista cileno del Barcellona, nel corso di una chiacchierata con lo Youtuber messicano Daniel Habif, è sembrato strizzare l'occhiolino alla Juventus - che però non ha altri slot extra-UE - e al suo nuovo allenatore Andrea Pirlo: "Era incredibile quando giocava, pensa come può esserlo in panchina. Se lui o la Juventus mi chiamano sono contento, ma sono tranquillo. Se succede... Succede. Ho dell'affetto verso di lui, e verso la Juve, è stato un passo importante nella mia crescita: quattro anni spettacolari in una squadra che veniva da un settimo posto. Con Dio, lavoro e fatica ho conquistato quattro Scudetti, segnando tante reti".

Arrivano notizie sulla possibile nuova squadra di Mattia Destro. In realtà è quella vecchia, il Genoa, in cui si trovava già in prestito dallo scorso gennaio: con il suo contratto col Bologna che scadrà nel giro di poche ore, informa Sky Sport, l'attaccante 29enne rimarrà nel club ligure, con cui si sta già allenando. Presto saranno definiti anche gli ultimi dettagli relativi al suo nuovo contratto.

È praticamente concluso il passaggio di Ebrima Colley dall'Atalanta al Parma. Il gambiano, cugino del sampdoriano Omar, si trasferisce a titolo temporaneo. Un’operazione che ricalca quella che l’anno scorso portò in Emilia Kulusevski, poi esploso ed acquistato a peso d’oro dalla Juventus nel mercato invernale. La nuova scommessa è proprio questo classe 2000, esterno offensivo che nella seconda parte dell’ultima stagione ha fatto parte stabilmente del giro della prima squadra: per lui, 5 presenze in totale. E il Parma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - potrebbe tentare il double, provando ad ottenere anche un altro baby prodigio africano dell’Atalanta, Amad Traore, classe 2002 che ha già trovato il gol in Serie A.

Nuovo colpo nell'aria in casa Benevento, secondo quanto riportato da Sky Sport. La squadra campana infatti sarebbe ormai in procinto di concludere con la Sampdoria l'affare relativo al prestito con opzione per il riscatto di Gianluca Caprari: 1,5 milioni per l'onere della prossima stagione e altri 7,5 per il diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento della salvezza da parte delle Streghe.

Nuovo innesto per il Cagliari. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i rossoblu hanno accelerato le trattative per arrivare all’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil. Nei prossimi giorni il giocatore sarà a disposizione del suo nuovo tecnico Eusebio Di Francesco per la prossima stagione.

E' Krzysztof Piatek l’obiettivo numero uno della Fiorentina. L'attaccante polacco, in forza all'Hertha Berlino, potrebbe ritornare in Italia nella sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta La Nazione, nelle prossime ore potrebbe esserci un confronto fra Pradé e il club tedesco per l’ex punta di Milan e Genoa. Si dovrebbe lavorare per il prestito con l’obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Il Genoa è forte su Juan Jesus. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i rossoblu avrebbero già trovato un accordo col brasiliano per il suo passaggio a Genova. Manca ancora quello con la Roma, non vorrebbe liberare gratis il difensore.

Visto il possibile passaggio al 4-2-3-1 da parte di Rino Gattuso, Diego Demme ha cominciato ad avere qualche perplessità sulla sua avventura al Napoli. Il club azzurro avrebbe fatto i conti con una richiesta a sorpresa da parte del centrocampista italo-tedesco, il cui addio adesso è possibile. Con la Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero discorsi legati all'ex Lipsia e Gaetano Castrovilli. Per il centrocampo comunque il preferito resta un ex viola, Jordan Veretout.

BARCELLONA, MERCOLEDÌ INCONTRO CON IL PADRE DI MESSI. MANCHESTER UNITED, IN ARRIVO VAN DE BEEK E L’AJAX VUOLE THIAGO ALMADA. L’AGENTE DI THIAGO SILVA: “IL PSG LO HA SCARICATO E POI VOLEVA RINNOVARE” -

Secondo le ultime indiscrezioni del Mundo Deportivo, l'atteso vertice tra Josep Maria Bartomeu, presidente del Barça, e Jorge Messi, padre del giocatore, potrebbe svolgersi questo mercoledì. Nonostante la situazione sia tesa, Bartomeu e il padre di Messi continuano a tenere svariati contatti telefonici e puntanoa risolvere al più presto questa situazione molto complicata.

Donny Van de Beek al Manchester United, avanti tutta. Oggi contatto decisivo per chiudere la trattativa tra l’Ajax e il club inglese, sulla base di 55 milioni. Affare ai dettagli. E intanto l’Ajax si muove per trovare il sostituto. Occhi puntati su Thiago Almada del Velez, nei prossimi giorni contatti tra le parti.

L'agente di Thiago Silva, Paulo Tonietto ai microfoni di de L'Equipe ha parlato dell'addio al PSG: "Non sperava più perché Leonardo gli aveva detto due mesi fa che non voleva prolungare il suo contratto. Ma martedì scorso Leonardo ha chiamato Thiago e ha sollevato la possibilità che potesse restare un altro anno. Thiago aveva già un accordo con il Chelsea, non poteva tornare indietro. Quando fai una proposta del genere, devi esserne convinto. Un direttore sportivo che dice a un giocatore che non lo vuole più e due mesi dopo vuole prolungarlo, come lo giudichi? Tuchel ha sempre voluto tenere Thiago. Quello che voleva era Leonardo, ed è lui che ha il potere. Ecco perché, anche se non avesse firmato con il Chelsea, Thiago non vedeva come avrebbe potuto accettare l'offerta di Leonardo visto quello che gli aveva detto due mesi prima. Sarebbe stato umiliante. Thiago Silva è stato colpito dal modo in cui ha lasciato il PSG e dall'atteggiamento di Leonardo".

Il Chelsea si sta muovendo concretamente per trovare il sostituto di Kepa Arrizabalaga. Secondo quanto riportato dal Daily Mail i blues avrebbero offerto 20 milioni di euro per Edouard Mendy, portiere classe '92 del Rennes. Al momento si parla soltanto di indiscrezioni, ma i londinesi vogliono trovare un sostituto del portiere spagnolo, fuori dai piani del club inglese.

Il Manchester City prepara un nuovo contratto per Kevin de Bruyne: secondo quanto riportato dal Sunday Mirror i Citizens sono pronti a blindare il centrocampista belga con un ingaggio da 20 milioni a stagione.

Javi Martinez sta pensando di lasciare il Bayern Monaco. Karl-Heinze Rummenigge infatti ha confermato questa possibilità: "Javi sta pensando di lasciarci", ha ammesso nell'intervista rilasciata al Die Welt. "Se alla fine prenderà quella decisione proveremo a trovare una giusta soluzione". Sul giocatore spagnolo ci sono Athletic Bilbao e Real Sociedad.