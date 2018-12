Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

FIORENTINA, MURIEL AD UN PASSO. INTER, PORTE CHIUSE ALL’ADDIO DI NAINGGOLAN: SPALLETTI VUOLE TENERLO. E AUSILIO APRE A MODRIC. MILAN, IL FENERBAHCE SI INSERISCE PER FABREGAS. ROMA, SCHICK RESTA - Ritorno in Serie A per Luis Muriel. L’attaccante è pronto a riabbracciare il nostro campionato e a lasciare il Siviglia. Se lo contendono Milan e Fiorentina, lui però preferisce i viola e l’affare è in dirittura d’arrivo. Muriel verso la Fiorentina, Corvino piazza il colpo. Mentre l’Inter chiude le porte alla cessione di Nainggolan. Spalletti vuole tenerlo. E intanto il ds Ausilio apre ad un ritorno di fiamma per Modric che con il Real Madrid è ancora in scadenza.

Il Milan pensa a Fabregas, ma il centrocampista è un’idea forte del Fenerbahce che sta provando ad anticipare la concorrenza rossonera. Prevista missione dei turchi per arrivare al giocatore.

La Roma non cederà Schick nel mercato di riparazione. Questa l’idea del club giallorosso. A gennaio Schick non dovrebbe ripartire. Si va verso la permanenza in giallorosso. Mentre la Juve lavora pensando al futuro e come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, Kastanos è vicino al rinnovo fino al 2023. Così come Freuler sta per rinnovare con l’Atalanta...

BARCELLONA, SI AVVICINANO DE LIGT E DE JONG. COMPLICAZIONI PER RABIOT. GALATASARAY, VICINO LLORENTE. VALENCIA SU CHICHARITO HERNANDEZ. E IL MONACO VUOLE DEMBELÉ- Due colpi per il Barcellona che vi abbiamo raccontato mesi fa. De Ligt e De Jong dell’Ajax, affari vicini. Fumata bianca ad un passo. Mentre per il Barça si complica l’affare Rabiot, il centrocampista è in rotta con il PSG ma avrebbe avanzato pretese eccessive anche al club spagnolo. L’affare è a rischio. Intanto il Galatasaray è vicino a Llorente, mentre il Valencia punta Chicharito Hernandez. Segnali di ripresa dal Monaco: superati i problemi societari, obiettivo Dembelé...