Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, A LAVORO SUI GIOVANI ROVELLA E MALEH. MILAN, AVANTI TUTTA PER SIMAKAN. ROMA, MIRANTE RINNOVA MENTRE PEREZ PUO’ ANDARE IN PRESTITO. ATALANTA, UFFICIALE MAEHLE. FIORENTINA, CAICEDO E’ IL POLE PER L’ATTACCO

JUVENTUS

Lavori in corso in casa Juventus per Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 che in questa stagione si sta mettendo in evidenza con la maglia del Genoa. Il club campione d'Italia vorrebbe chiudere il suo acquisto in questa finestra di calciomercato e da tempo ne sta parlando con la società di patron Preziosi.

L'idea della Juventus è quella di acquistare Rovella e lasciarlo in prestito al Genoa: se ne parlerà in maniera approfondita nei prossimi giorni, quando le parti si ritroveranno per provare a trovare la quadra: sulla valutazione economica, su eventuali contropartite da inserire nell'affare e sulla lunghezza del prestito (6 o 18 mesi).

Youssef Maleh, centrocampista classe 1998 del Venezia e della Nazionale U21 italiana, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club della laguna dal quale si separerà nel mercato di gennaio o andando a scadenza a giugno. Intanto dopo la Fiorentina, che ha messo gli occhi da tempo sul ragazzo, anche la Juventus ha preso informazioni a riguardo sondando il terreno per l’acquisto di Maleh.

MILAN

Mohamed Simakan ha già dato il via libera per l'approdo al Milan, ma i rossoneri devono prima convincere lo Strasburgo ad abbassare le pretese rispetto ai 15 milioni di euro richiesti nel corso del mercato estivo. I rossoneri sono disposti a trattare nel caso in cui il costo del cartellino del centrale francese scenda almeno a 10-12 milioni di euro. Le alternative, seppur comunque molto care, restano Kabak e Lovato.

ROMA

Antonio Mirante, portiere che in questa stagione nonostante i 37 anni si è ritrovato spesso titolare nella Roma, dovrebbe restare in giallorosso anche dopo l'attuale termine del contratto. Secondo il Corriere dello Sport infatti, il giocatore dovrebbe prolungare il proprio accordo con il club di Friedkin di un altro anno per ricoprire il ruolo di secondo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, visto il poco spazio che sta trovando alla Roma, Carles Perez potrebbe partire a gennaio con la formula del prestito. Club e agente stanno cercando un nuovo acquirente, con un occhio di riguardo per la Spagna, per permettere al calciatore di tornare nella propria comfort zone e giocare con maggiore continuità.

ATALANTA

Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto con il club KRC Genk un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joakim Mæhle Pedersen. Il calciatore, preventivamente sottoposto alle visite mediche, è già aggregato alla squadra nerazzurra con l’autorizzazione del Genk. L’operazione sarà formalizzata e conclusa il 4 gennaio 2021 all’apertura della campagna trasferimenti.

FIORENTINA

Il Corriere dello Sport parla di Felipe Caicedo e del suo nome diventato caldo in ottica Fiorentina. Il giocatore potrebbe essere la soluzione giusta per i viola e la freddezza dei rapporti con Simone Inzaghi dopo l'esclusione a San Siro si è amplificata ulteriormente. È un classe 1988 che abbina voglia di rilancio all'esperienza. Da convincere però c'è la Lazio che non lo lascerà andare per una cifra inferiore ai 5-7 milioni di euro. L'ecuadoriano e la sua famiglia vedrebbero Firenze come piazza gradita, alla Fiorentina piace il fatto che non metterebbe in ombra Vlahovic. Sarà decisiva la parola di Cesare Prandelli, conclude il quotidiano.

GENOA

Il primo rinforzo per il genoa è in difesa, che oggi aspetta l'arrivo di Denis Vavro dalla Lazio. Lo slovacco arriverà in rossoblù in prestito. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il club di preziosi prepara altre mosse per rinforzare tutti i reparti: a centrocampo piace Abdoulaye Toueré, gigante di quasi 190 centimetri del Nantes. L'altro nome è quello di Rade Krunic del Milan.

TORINO

Torino a caccia di un centrocampista in vista dell'imminente mercato di gennaio. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, l'ultima tentazione si chiama Abdoulaye Touré, 26 anni, francese di origini guineane, centrocampista del Nantes. Piace anche Stanislav Lobotka , riserva di lusso nel Napoli e che potrebbe accettare di giocare mezza stagione da titolare per non perdere la titolarità in Nazionale. Il Toro è pronto a chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Con l'Inter potrebbe riaprirsi il discorso Matias Vecino, soprattutto se Cairo deciderà di inserire nel discorso Izzo che oltre all’Inter piace tantissimo alla Fiorentina

BOLOGNA

Il Bologna di Walter Sabatini e Riccardo Bigon guarda già al futuro. E definisce un innesto per il domani del club emiliano come Kacper Urbanski. Il 2004, che ha già esordito coi big del Lechia Dansk, è un trequartista nato e cresciuto nell'Akademia Pilkarska. Il Bologna ha definito il suo arrivo: accordo raggiunto e totale, visite mediche fissate per i primi giorni del 2021. Affare da mezzo milione di euro.

Acquistare, ma solo in prestito. È questo il diktat del patron del Bologna Saputo in vista del prossimo mercato di gennaio. Le intenzioni attuali della società sono quelle di accontentare nel limite del possibile Sinisa Mihajlovoci se capiteranno le occasioni giuste. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, i nomi sui quali Sabatini e Bigon stanno lavorando in Italia sono Nicolas Nkoulou del Torino, Bosko Sutalo dell’Atalanta, Mert Cetin del Verona per quanto riguarda i difensori. Poi gli attaccanti: Roberto Inglese del Parma, Sam Lammers dell’Atalanta, Pietro Pellegri del Monaco e Andrea Pinamonti dell’Inter, tutti rigorosamente in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto.

SASSUOLO

Gregoire Defrel ha tanta voglia di tornare protagonista in serie A. Al Sassuolo regna l'abbondanza in attacco ed il francese non sta trovando lo spazio sperato. Per questo motivo, come si legge sulle colonne di Tuttosport, potrebbe partire durante la prossima finestra di mercato: sulle sue tracce c'è il Torino, club che lo ha cercato a lungo durante le ultime sessioni di mercato. L'accordo potrebbe essere trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12-13 milioni. Resta viva la pista Pavoletti: il Cagliari può liberarlo, ma prima dovrà essere Giampaolo a dettare le priorità di mercato. E scegliere se privilegiare l’approdo al Filadelfia di una prima punta, oppure di una seconda come Defrel.

HELLAS

Marco Silvestri è un pilastro dell'Hellas Verona che anche in questa stagione sta rendendo al di sopra delle aspettative. Classe '91, il portiere scaligero media voto alla mano è il miglior estremo difensore delle prime 14 giornate di Serie A e in virtù del suo rendimento viene seguito con attenzione da diversi club italiani.

L'Hellas ha già chiarito la sua posizione: il ruolo è fin troppo delicato per pensare di cederlo a gennaio. Ma in estate, in virtù di un contratto in scadenza nel 2022, la sua partenza sarà probabile. Dove? Al momento gli indizi portano nella Capitale, piace alla Roma così come alla Lazio. Sondaggi per il momento, anche perché entrambe dovranno far spazio con le cessioni (Pau Lopez e Olsen da un lato, Strakosha dall'altro), ma un profilo senza dubbio da tenere in considerazione in vista della prossima estate per entrambi i club.

BENEVENTO

Non solo in campionato, il Benevento vuole essere protagonista anche sul mercato. Come riportata da Il Mattino il club sannita è alla ricerca di una punta ed il prescelto per l'attacco è Patrick Cutrone, giocatore che Inzaghi conosce molto bene dopo averlo avuto alle sue dipendenze nella Primavera del Milan. L'attaccante è in uscita dalla Fiorentina ed il Wolverhampton, club che lo ha acquistato per 18 milioni, vorrebbe cederlo ad una "piccola" in modo che possa giocare con continuità per non svalutare il prezzo del cartellino. Per questo motivo il Benevento appare in vantaggio sul Napoli, con Gattuso che vorrebbe Cutrone alla luce degli infortuni di Mertens e Osimhen. C'è da battere la concorrenza del Villarreal, oltre che di Bologna, Sampdoria e Torino.

SPEZIA

Tre idee di mercato per lo Spezia per cercare di conquistare una storica salvezza in serie A. Il primo nome sul taccuino del ds Meluso è quello di Adam Ounas esterno offensivo che il Napoli ha prestato al Cagliari in estate. L'altro nome per l'attacco è quello di Jean-Pierre Nsame attaccante camerunese dello Young Boys, mentre in difesa piace Stefano Sabelli del Brescia. Lo riporta Tuttosport.

MANCHESTER UNITED, FOSU-MENSAH VERSO IL RINNOVO. BARCELLONA, PUIG E ALENA VERSO L'ADDIO AI BLAUGRANA. ATLETICO, IL SALUTO DI DIEGO COSTA. BAYER LEVERKUSEN, BAILLY PIACE IN PREMIER

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto riferito da Sky Sports il Manchester United avrebbe offerto un rinnovo fino al 2024 al difensore Timothy Fosu-Mensah che andrà in scadenza la prossima estate. Il giocatore classe '98 al momento non avrebbe ancora sciolto le proprie riserve attratto dalle offerte di Marsiglia ed Hertha Belino che sarebbero disposti anche a pagare allo United una piccola somma per averlo fin da gennaio e anticipare così la concorrenza di altri club che punterebbero ad averlo a parametro zero nella prossima estate.

LIGA

Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha sveltato l'organigramma che sarà in caso di elezione. Xavi Hernandez rientrerebbe in società, nelle vesti di general mangere, mentre il ruolo di direttore sportivo sarà assegnato a Jordi Cruijff. Segreteria tenica a Tito Blanco. Confermato Ronald Koeman allenatore.

E' uno degli elementi più promettenti del Barcellona ma il poco impiego potrebbe portare Riqui Puig a lasciare i blaugrana. Sul centrocampista classe 1999 ci sarebbero gli occhi di diversi club spagnoli e non solo. Secondo quanto riporta The Athletic, il calciatore della formazione di Koeman sarebbe finito nel mirino anche dell’Arsenal.

Secondo quanto riportato da RAC1 Carles Aleñá ha chiesto di lasciare il Barcellona. Il centrocampista ha la possibilità di terminare altrove la stagione, con diversi club pronti a prenderlo in prestito. Fra i club più interessati il Getafe ma non mancano le soluzioni estere. 22 anni, Aleñá è rientrato alla base all'inizio della nuova stagione dopo il prestito al Betis ma Ronald Koeman fin qui lo ha utilizzato appenain 5 occasioni fra campionato e coppe. Di esse solo una volta è stato impiegato dal 1'.

Diego Costa saluta i tifosi dell'Atlético Madrid con un lungo post sul suo account Instagram. Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la risoluzione del contratto: "Sono triste per non poter più far parte di questa famiglia, ma felice di averne fatto parte. Qui ho vissuto momenti difficili, dai quali sono sempre risollevato grazie all'aiuto di medici, fisioterapisti e dei miei colleghi. E momenti felici che sono già nella mia memoria e in quella di tutti. Ma voglio dirvi che sono felice di aver potuto fare la storia e di aver messo il mio piccolo nome su quello di questo grande club. Qualcosa che ho sempre desiderato ma che non avrei mai immaginato potesse accadere. (...) Non voglio dire quello che dicono tutti quando lasciano un club. Quello di cui sarò uno in più. No. L'ho mostrato in campo, l'ho mostrato in ogni partita ... Sono già dell'Atleti".

BUNDESLIGA

Tre anni e mezzo dopo l'acquisto di Jadon Sancho, il Borussia Dortmund ci riprova e vorrebbe mettere le mani su un altro dei migliori gioielli del settore giovanile del Manchester City. Come riporta il quotidiano tedesco 'Bild', il BVB è pronto a presentare un'offerta per l'esterno olandese Jayden Braaf: per il quotidiano tedesco 10 milioni di euro potrebbero bastare, ma il City che è disposto a cedere il calciatore olandese darà via il classe 2002 solo se nell'accordo verrà inserita una clausola che fisserà paletti precisi su un suo possibile ritorno.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail ci sarebbero quattro big di Premier League sulle tracce di Leon Bailey, esterno offensivo del Bayer Leverkusen. Si tratta di Tottenham, Arsenal, Everton e Manchester United che sarebbero interessate a prelevare il giamaicano già a gennaio. Un'operazione che appare difficile sia per i costi sia perché il club tedesco non ha intenzione di indebolirsi visto il secondo posto in classifica a -2 dal Bayern Monaco capolista.