Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS: MARTIAL NEL MIRINO, ALLEGRI ALLONTANA L'ADDIO. MILAN: CUTRONE VUOLE RESTARE A VITA. INTER: MARLOS TRA GLI OBIETTIVI. NAPOLI: NUOVA PUNTATA DELLA SOAP YOUNES. ROMA: NAINGGOLAN NON VUOLE ANDARE VIA. LAZIO: FELIPE ANDERSON PUO' DISCUTERE IL RINNOVO. ITALIA: CAPELLO TRA I CANDIDATI - Tre ottimi motivi spingono la Juventus a inseguire Martial, attaccante che il Manchester United potrebbe decidere di mettere sul mercato specie in caso di nuovo investimento offensivo nell'estate che verrà. In primis la possibilità di schierare in tre ruoli diversi dell'attacco: prima punta, ma anche seconda o esterno, come è utilizzato al momento a Manchester. Non da sottovalutare anche la sua carta d'identità, che recita dicembre 1995 nel campo della data di nascita ma anche e soprattutto la scadenza del suo contratto, giugno 2019: un incentivo ulteriore a investire su un giocatore che può essere il presente del club e facilmente diventarne il futuro, come evidenzia Tuttosport. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico Allegri ha parlato anche del suo futuro: "Io ho un contratto fino al 2020 e sto bene alla Juventus. Per questo la mia idea è quella di restare qua".

Cutrone, attaccante rivelazione del Milan, ha parlato a La Stampa dell'imminente rinnovo contrattuale: ”Milanista a vita? Sarebbe bellissimo”.

Due nomi dall'estero per il mercato dell'Inter, in particolare per la fascia nerazzurra. Secondo quanto riferito da Tuttosport, oltre a Sabitzer, attaccante esterno del RB Lipsia, i nerazzurri hanno messo nel mirino anche Marlos, ala brasiliana naturalizzata ucraina dello Shakhtar Donetsk.

Il Napoli è all'esame Sassuolo tra campo e mercato. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno al Mapei Stadium i partenopei tornano in campo per continuare la rincorsa allo Scudetto e dovrà vedersela contro Politano e Berardi, due giocatori inseguiti a lungo tra gennaio e la scorsa estate e che sarebbero potuti essere in azzurro nella gara delle 18. Ennesima puntata della soap opera dedicata a Younes, ipoteticamente nuovo acquisto dei partenopei per la prossima stagione, praticamente un vero e proprio caso diplomatico. Il De Telegraaf riporta alcune dichiarazioni del tedesco - seppur mediate da fonti vicine al quotidiano olandese - che vorrebbero Younes faccia a faccia con alcuni mafiosi italiani in macchina. Questo dopo aver indossato, al collo, la sciarpa del Napoli, con un gran sorriso. Lo stordimento delle circostanze ha fatto il resto e qualcosa si è spezzato quando il club sembrava aver presentato le cose in maniera migliore di quello che erano in realtà. Grassani, legale del Napoli, ha parlato a Radio Marte per commentare l'articolo del De Telegraaf relativo a Younes: ”Non c’è una posizione del Napoli ufficiale. Queste frasi sono assolutamente incommentabili, gettano fango gratuito sulla città e sulla tifoseria. Lavoro per il club azzurro da 14 anni e valutazioni del genere non ne ho mai ascoltate. Credo che possano esserci estremi per una querela, sia da parte del Napoli che da parte del sindaco. L’impatto di queste parole è troppo forte e non può essere ignorato. Il Napoli tra l’altro ha già depositato il contratto e dall’1 luglio dovrà mettersi a disposizione del club. Finora ha detto di non aver firmato il contratto, ora ha cambiato strategia e ha pensato bene di denigrare la città. Noi abbiamo trattato col giocatore e anche con una serie di professionisti che lo hanno assistito”. L'agente di Younes, Innocentin, ha smentito a Gianlucadimarzio.com le indiscrezioni rese pubbliche dal De Telegraaf. "Quanto scritto è una falsità assoluta. La città di Napoli, la sua gente, la società stessa non meritano queste cose: solo chi non conosce Napoli può scrivere certe cose. Nei tre giorni in cui Amin è stato in Italia io sono stato sempre al suo fianco e posso garantire che lui è rimasto estremamente colpito dall’affetto della gente napoletana. Sarri? Non è assolutamente vero che l’allenatore abbia messo in dubbio il suo utilizzo immediato come invece è stato scritto in Olanda. Hanno affrontato diversi aspetti tecnici, con l’allenatore del Napoli che ha dimostrato di conoscere molto bene il ragazzo. Il tentativo di anticipare il suo arrivo a gennaio era solo per permettergli di ambientarsi con sei mesi di anticipo in una nuova realtà. Younes dal 1° luglio 2018 sarà un giocatore del Napoli e risponderà alla convocazione del club: poi, ovviamente, toccherà a lui decidere se rispondere o meno con tutte le conseguenze del caso o se magari valutare con il Napoli altre soluzioni. Ma lui ha firmato un contratto che lo legherà alla società azzurra fino al 2023", ha detto. Il quotidiano algerino Le Buteur fa il punto sul futuro del terzino Ghoulam, calciatore che ha recentemente rinnovato il contratto col Napoli inserendo nell'accordo una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. In questo momento il Manchester United è il club maggiormente interessato al ragazzo, Mourinho ha già fatto intuire che pagare la clausola non sarebbe un problema e ha un accordo di massima col ragazzo sulla base di un ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione. Quello di Manchester non è però l'unico club interessato: sulle tracce di Ghoulam anche Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.

Capitolo Roma. Il centrocampista Nainggolan ha rilasciato un'intervista a Il Tempo in cui ha parlato del suo futuro: “Non andrò via adesso". Lorenzo Pellegrini e una clausola variabile. Secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista, da tempo nel mirino della Juventus, può essere acquistato per 25 milioni di euro qualora dovesse giocare almeno 25 gare da 45', mentre ogni presenza in meno farebbe scendere il prezzo di un milioni. Se il giocatore arrivasse però a 26 il prezzo salirebbe a 30 milioni: a oggi Pellegrini è a quota 20. Nome tedesco per il mercato della Roma: secondo Il Messaggero, il club capitolino sta infatti pensando a Meyer, centrocampista dello Schalke 04, classe '95, attualmente in scadenza di contratto. Già seguito dal Milan, il giocatore sarebbe stato raggiunto dall'offerta anche della Roma, dopo un incontro tenutosi prima di Natale. La concorrenza, rossoneri a parte, è comunque altissima.

Punto sulla Lazio. Il futuro di Felipe Anderson è ancora tutto da scrivere e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i prossimi due mesi saranno fondamentali per il brasiliano. In caso di qualificazione in Champions League è molto più probabile che alla fine possa rimanere in biancoceleste ma le valutazioni finali verranno fatte a giugno. Il suo contratto scadrà nel 2020 e in caso di permanenza dovrà discutere il suo rinnovo. Al Santos andrà invece il 25% dell'eventuale vendita.

Capitolo Nazionale. Tra i nomi per il futuro commissario tecnico della selezione italiana c'è anche quello di Capello, che ha rescisso pochi giorni fa con lo Jiangsu Suning. Secondo quanto riportato da Libero il matrimonio tra la federazione e Don Fabio è possibile e proprio l'ex allenatore di Milan, Roma e Juve sarebbe l'uomo adatto per rilanciare l'Italia.

BARCELLONA: DE LIGT NEL MIRINO. CITY: ASSALTO A ISCO. BAYERN MONACO: LEWANDOWSKI VUOLE ANDAR VIA, MORATA IL SOSTITUTO. PSG: BEN ARFA PUO' APPRODARE AL LEICESTER, TUCHEL PER LA PANCHINA - È uno dei gioielli dell'Ajax e ha debuttato in Nazionale ad appena 17 anni. De Ligt, centrale olandese, era in visita a Barcellona nei giorni scorsi, durante lo stop per gli impegni internazionali. Una presenza che non è passata inosservata: da tempo il Barcellona segue il difensore dell'Ajax, che era in Catalogna con il compagno di club Justin Kluivert. Come riporta il Mundo Deportivo, che pubblica la foto dei due giovani talenti assieme all'ex attaccante del Barcellona Patrick Kluivert, in estate i blaugrana faranno un tentativo per il giovane difensore.

Il Manchester City ci riprova. Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, la squadra di Guardiola in estate tenterà un altro assalto a Isco, fantasista del Real Madrid tra i protagonista nella Spagna nell'ultima vittoria della Nazionale contro l'Argentina. Il costo dell'operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 75 milioni di sterline, considerando però che sul giocatore ci sono anche Chelsea e Tottenham.

Secondo quanto riferisce As, la volontà dell'attaccante del Bayern Monaco, Lewandowski, è ormai chiara: l'intenzione del polacco è infatti quella di approdare nel corso della prossima estate. Il club bavarese, dall'altra parte, avrebbe già individuato il suo sostituto in Morata.

Ben Arfa e il PSG, avventura ai titoli di coda. Dopo le parole del centrocampista francese arrivate nella giornata di ieri - in cui annunciava l'addio al club - si sono moltiplicate le possibili pretendenti in vista della prossima estate. Secondo quanto riporta il Sun, però, sarebbe il Leicester ad essere in pole position per il 31enne in scadenza di contratto.

Superdeporte analizza le voci uscite ieri sui media madrileni riguardanti l'interesse del Real Madrid per Soler, talento del Valencia finito nel mirino di numerosi club. Secondo il quotidiano, però, il club spagnolo non avrebbe intenzione di privarsi del centrocampista, tanto che lo stesso Real Madrid - qualora fosse interessato concretamente al giocatore - sarà obbligato a pagare eventualmente gli 80 milioni di euro di clausola rescissoria prevista sul contratto.

Il PSG è vicino alla svolta. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il club francese avrebbe deciso a chi affidare la panchina al termine della stagione, quando non verrà rinnovato il contratto a Emery: Tuchel il prescelto, di cui la proprietà qatariota apprezzerebbe in particolar modo la personalità forte e decisa, necessaria (anzi indispensabile) per tenere a bada uno spogliatoio difficile da gestire e diviso in numerose fazioni.